Elektriği Kim Buldu? Elektrik İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir? Elektriğin Tarihçesi

Yaşamın devam edebilmesi ve teknolojinin ilerleyebilmesindeki temel taşları arasında elektrik gelmektedir. Geçmişten günümüze kadar hala her daim merak edilen konulardan biri de elektriği kimin bulduğudur. Çok sık araştırma yapılmaktadır ve ayrıca nasıl keşfedildiğine dair bilgiler de incelemeye dahildir.



Elektriği Kim Buldu?



Pek çok farklı kaynağa bakıldığında elektriği bulan kişinin Benjamin Franklin olduğu tarihi kayıtlara geçiyor. Bu bilginin doğru olduğunu söylemek ile beraber eksik olduğunu da dile getirmek mümkün. Daha açıklamalı şekilde Benjamin Franklin döneminde bazı deneyler gerçekleştirdi. Yaptığı bu deneyler ile beraber elektrik ile yıldırım arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. Ancak bu durum günümüze tam olarak bir elektrik enerjisi değildir.



Aslında elektriğin ilk anlaşılmayı başladığı dönemde M.Ö. 600’lü yıllara kadar uzanmaktadır. Yunanlılar amberlere tüylü kumaşları sürterek güçlü çekim kuvveti oluşturarak ilk elektrik kıvılcımların ortaya çıkardı. Yani statik elektriği bulmuşlardı. 1600'lü yıllarda ise İngiliz doktor William Gilbert Latin dili üzerinden ‘elektricricus’ ismini kullanmak suretiyle, bazı maddelerin birbirine sürtünmesiyle ortaya çıkan güç şeklinde tanımlama yapmıştır. Bundan birkaç yıl sonra ise İngiliz bilim insanı Thomas Browne kitabında elektrik kelimesini kullanmış. 1752 yılında ise Benjamin Franklin bir uçurtma ve bir anahtar ile beraber yıldırım üzerinden ilk elektrik kıvılcımını yakalamıştır.



Elektrik İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir?



Elektriğin keşfinin 1752 yılında Benjamin Franklin’in yaptığı deney üzerinden ortaya çıktığını söylemek mümkün. Ancak belirli kimyasal reaksiyonlar ile beraber elektrik üretebilecek keşfi ise, 1800 yılında İtalyan fizikçi Alessandro Volta tarafından ortaya çıkarılmıştır. Özellikle pozitif ve negatif yüklü konnektörleri birbirine bağlamak suretiyle, elektirksel yükle voltajı onlar üzerinden sürmek suretiyle ilk elektrik akımını elde etmiştir.



Elektriğin Tarihçesi



Elektriğin tarihçesine bakıldığında M.Ö. 600’lü yıllara kadar indiği görülüyor. O dönem Yunanlılar amberler ile tüylü kumaşları sürmek suretiyle çekim kuvveti oluşturmuştur. Daha sonra 1600’li yıllarda İngiliz doktor William Gilbert ile devam eden elektrik üzerine çalışmalar, 1752 senesinde Benjamin Franklin ile tamamen ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra ise yapılan çalışmalar ile beraber keşifler sayesinde, günümüzde elektrik farklı güçler üzerinden kullanmaya devam ediliyor.