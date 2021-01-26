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    HaberlerTeknoloji Haberleri Krizi fırsata çevirdiler! Signal'den WhatsApp güncellemesi
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    26.01.2021 - 10:40 |

    Krizi fırsata çevirdiler! Signal'den WhatsApp güncellemesi

    WhatsApp kullanıcılarına zorunlu tuttuğu veri paylaşımı güncellemesi sonrası kullanıcı sayısı ciddi oranda artan Signal platforma yeni özellikler ekliyor. WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikler güncelleme sonrası Signal'e gelecek.

    Krizi fırsata çevirdiler! Signal'den WhatsApp güncellemesi

    Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor.

    Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı.

    O uygulamalardan birisi olan Signal yeni kullanıcıları elinde tutmak için platforma yeni özellikler entegre etmeye hazırlanıyor.

    WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni değişikliklere göre Signal'e WhatsApp'ta görmeye alıştığımız bir dizi yeni özellik geliyor.

    Yeni özellikler arasında animasyonlu çıkartmalar ve özel sohbet duvar kağıtları yer alırken, grup görüşme sayısı da yükseliyor.

    Signal'de grup görüşmelerindeki katılımcı sayısı 5 ile sınırlıyken, güncelleme sonrası bu sayı 8'e çıkacak.

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