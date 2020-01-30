Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? (Video) - Deprem haritası ve MTA fay sorgulama ekranı

24 Ocak tarihinde 20:55'te Elazığ'da yaşanan 6.7 şiddetindeki deprem ve ardından Manisa'da süren depremler fay hattı merakını artırdı. Şimdi sizlere söyleyeceğimiz bir yöntem sayesinde evinizin altında ya da yakınınızda fay hattı bulunup bulunmadığını öğrenebileceksiniz.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, vatandaşların Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) internet sitesine girerek, evlerin altından ya da yakınından fay hattı geçip geçmeyeceğini kontrol edebileceklerini açıkladı!

Fay hattı sorgulama! Fay hattı nasıl sorgulanır?

Türkiye genelinin fay hattında olduğu bilinen bir gerçek. Bu sebeple MTA vatandaşların rahatlıkla fay hatlarını görebilmesi için önemli bir projeye imza attı.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er yaptığı açıklamada; “Bugün E-devlete giriş yaptığımızda parselimizin zemin özelliklerini de görebiliyoruz. Dolayısıyla doğal afet anlamında çok net bilgilere sahip olabiliriz. Bunların yanı sıra en önemli şey binaların güvenliğidir. Binalarda mühendislik hizmeti alınmamışsa o bina güvenli bina değildir. Zemin etüdü mevcut binalara da yapılmaktadır. Sadece yeni yapılan binalar değil. Bundan sonra beton, demir ve proje uygunluğunu test ederek güvenli bir bina olup olmadığını net şekilde öğrenilebilir. Eğer bina sağlam değilse güçlendirme yapılabilir. Eğer zemin sağlam değilse zemin iyileştirme de yapılabilir” ifadelerine yer verdi.

MTA'nın hazırladığı fay hattı haritasına buradan ulaşabilirsiniz.