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    27.04.2020 - 13:02 |

    Huawei Mate 40 Pro ortaya çıktı!

    Huawei geçtiğimiz haftalarda tanıttığı P40 serisi ile tekrardan yükselişe geçerken, bir yandan da Mate 40 ailesi üstünde çalışmaya devam ediyor. Huawei Mate 40 Pro'dan ilk görsel ortaya sızdırıldı.

    Huawei Mate 40 Pro ortaya çıktı!

    En iyi kamera donanımına sahip olan telefon ailesi olan P40 serisini tanıtan ve satışa sunan Huawei, aynı zamanda da bir yandan Mate 40 ailesi için çalışmalara devam ediyor. Sonbaharda tanıtılması beklenen Huawei Mate 40 Pro'dan ilk görsel ortaya çıktı. Görünene göre, Huawei Mate 40 Pro, Mate 30 Pro ile benzer kamera düzeneği kullanacak.

    Huawei Mate 40 Pro ortaya çıktı

    RODENT950 isimli bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşımda ortaya çıkan Mate 40 Pro, yine Leica iş birliği ile 4'lü kamera kurulumunu tercih etmiş. Tabii bu görselin sızıntı olduğunu, yani marka tarafından resmileşmediğini belirtelim. Yani tanıtılan Huawei Mate 30 Pro, bu görseldekinden çok daha farklı olabilir.

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