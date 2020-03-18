Corona virüse karşı uzaktan eğitim başlıyor! Uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitim nasıl yapılır?

Batuhan Dönertaş

2019'un son aylarında Çin'in Wuhan kenditinde ortaya çıkan Corona virüs nedeniyle, Türkiye'de eğitime bir süre ara verildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın 18 Mart tarihinde yaptığı açıklamalara göre 23 Mart Pazartesi günü itibariyle öğrenciler uzaktan eğitim almaya başlayacak.

YÖK Başkanı Yekta Saraç uzaktan eğitimle ilgili, "Bugün itibarıyla YÖK bünyesinde farklı üniversitelerimizden alanında uzman hocalarımız tarafından oluşturduğumuz Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonumuz tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası’na Yürütme Kurulumuz tarafından son hali verilmiştir.



123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir.



Önümüzdeki haftadan itibaren talep etmeleri halinde sistemdeki bütün öğretim elemanlarına eğiticilerin eğitimi olarak da adlandırabileceğimiz 'Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme' dersi ve yetkinliğinin dijital imkanlarla verilmesi konusunda tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır.



İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK’e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

23 Mart Pazartesi günü itibariyle 123 üniversitede uzaktan eğitim başlayacak. Uzaktan eğitim desteği olmayan üniversiteler YÖK koordinasyonu ile gerekli ihtiyaçları karşılayacak. Aynı zamanda altyapısı hazır olan üniversitelerle de işbirliği yapılacak.

Altyapısı uygun olmayan okullar için, 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacak.Aynı zamanda TRT üzerinden de öğrenciler için eş zamanlı ders yayınlanacak.

Üniversitelerin vize sınavları için ise, her üniversitenin kendi şartları altında bu süreci yöneteceği bildirildi.

Bakanlığın dağıttığı 3 GB internet ile birlikte hem EBA üzerinden hem de aynı zamanda TRT üzerinden canlı ders yayınları yapılacak. Bu şekilde tüm öğrenciler, uzaktan eğitim sayesinde okullarına devam edebilecek.

EBA'ya nasıl giriş yapılır?

En kolay yöntem; Google'a 'eba' yazıp aratın. İlk çıkan linkin altında 'öğrenci' sekmesi bulunuyor. 'öğrenci' sekmesine tıkladıktan sonra, EBA hesabınız varsa giriş yapabilirsiniz, yoksa 'EBA hesabı oluştur' seçeneine tıklayıp, hesap oluşturduktan sonra giriş yapabilirsiniz.

EBA şifremi unuttum ne yapmalıyım?

Öğrenci girişi yaptığınız sekmeye gelin ve 'Şifremi Unuttum' seçeneğine tıklayın. Burada istenen bilgileri girdikten sonra, 'Gönder' seçeneğine bastıktan sonra, kullandığınız mail hesabınıza(sisteme kayıtlı mail) tek kullanımlık şifre gelecek. Bu şifreyi kullanıp giriş yaptıktan sonra “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” kısmından yeni şifre oluşturabilirsiniz.