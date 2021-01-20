Telegram'da engelleme işlemi nasıl yapılır?

Telegram uygulaması ile ilgili en çok merak edilen sorulardan birisi de 'Telegram'da engelleme nasıl yapılır?' İletişimde olmak istemediğiniz ya da çevrimiçi olup olmadığınız görmek istemediğiniz kişileri engellenen kullanıcılar listesine ekleyebilirsiniz.

TELEGRAM'DA ENGELLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Telegram uygulamasını açarak Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıklıyorsunuz. Ardından Gizlilik sekmesi altında 'Engellenen Kullanıcılar' listesine giriş yaparak telefon numarası ya da isim ile kişiyi seçerek engellenen kullanıcılar listesine ekleyebiliyorsunuz.