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    20.01.2021 - 13:55 |

    Telegram'da engelleme işlemi nasıl yapılır?

    Telegram uygulamasında engelleme işlemi nasıl yapılır? Son dönemde artan Telegram kullanıcı sayısı ile birlikte uygulamaya dair merak edilenler de arttı. Anlık mesajlaşma uygulaması olan Telegram ile rehberinizde kayıtlı olan kişilerle konuşabildiğiniz gibi kişileri eklemeden de konuşma imkanına sahipsiniz. Peki, engellemek istediğiniz kişileri nasıl engelleyeceksiniz? İşte yanıtı...

    Telegram'da engelleme işlemi nasıl yapılır?

    Telegram uygulaması ile ilgili en çok merak edilen sorulardan birisi de 'Telegram'da engelleme nasıl yapılır?' İletişimde olmak istemediğiniz ya da çevrimiçi olup olmadığınız görmek istemediğiniz kişileri engellenen kullanıcılar listesine ekleyebilirsiniz.

    TELEGRAM'DA ENGELLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Telegram uygulamasını açarak Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıklıyorsunuz. Ardından Gizlilik sekmesi altında 'Engellenen Kullanıcılar' listesine giriş yaparak telefon numarası ya da isim ile kişiyi seçerek engellenen kullanıcılar listesine ekleyebiliyorsunuz.

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