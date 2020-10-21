Ters Soru İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (¿) Ters Soru İşareti Yapımı

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda klavyeden ters bir şekilde soru işaretinin nasıl yapıldığı son dönemlerde oldukça önemlidir. Bu işlem gerçekleşirken 2 çeşit klavye tuşu kombini kullanılmaktadır.



Ters Soru İşareti Nasıl Yapılır?



Ters soru işareti günümüzde sık sık kullanılan bir şekildedir. Kullanan kişileri metinlerine bir farklılık ya da bir anlam katmak amacı ile kullanmaktadır.



Bilgisayar Klavyesi İle (¿) Ters Soru İşareti Yapımı



Bilgisayar klavyesi ile ters olan soru işaretini 2 çeşitli tuş kombinasyonu ile yapıp metin içerikleriniz de kullanmak mümkündür. Windows işletim sisteminde bilgisayar klavyesinden ters soru işaretini yapabilmek için uygulanan klavye tuş kombinasyonları şu şekildedir.



Ters soru işareti(¿) : ALT + 168 ya da ALT + 0191 şeklindedir. Bilgisayar klavyesinden ters soru işareti şeklini (¿) yapmak için öncelikle klavyeden ”Alt” tuşuna basılı tutulur ve ardından rakam tuşlarından sırası ile1-6-8 rakamlarına basılır.



Bir diğer seçenek ise bilgisayar klavyesinden ters soru işareti şeklini (¿) oluşturmak için; kullanılan klavyeden ”Alt” tuşuna basılı tutulu ve ardından sırası ile rakam tuşlarından 0-1-9-1 rakamlarına basılır. İlgili tuş kombinasyonlarında kullanılmakta olan ”ALT” tuşu, bilgisayar ya da laptop klavyesinde boşluk (space) tuşunun yanında ve hemen sol tarafında yer almakta olan alt tuşu olmaktadır.