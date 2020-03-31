Halk Sağlığı Bilim Kurulu, LGS ve YKS

Halk eğitimi gibi halk sağlığı da kamusal bir sorumluluktur ve ömür boyu sürer.

Sağlık personelimiz kendi sağlığı pahasına canla başla çalışmaya devam ediyor ama hasta olanların sayısı hızla artıyor.

Onların yükünü hafifletmenin yolu ise halk sağlığından geçiyor!

Bu konuda da acilen bir Bilim Kurulu oluşturulmalı ki salgını kontrol altına alalım. Yığılmayı önleyip, hastanelerimizi ve sağlık personelimizi rahatlatalım.

Sahada yani sokakta kaç Halk Sağlığı Uzmanı var bilmiyoruz ama koruyucu tedbirlere en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz!

Hasta olmadan, hastalığı önleyelim!..

İlk günden bugüne, kısıtlı eleman sayısıyla, korona testlerini ve uyarıcı önlemleri başarıyla gerçekleştiren tüm halk sağlığı personelini de tıpkı diğer sağlık personelimiz gibi ayakta alkışlıyoruz...

LGS otomatiğe bağlandı

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, LGS’ye yönelik soruları cevaplandırdı. Özer, Liselere Giriş Sınavı LGS başvurularının otomatik olarak yapılacağını, ikinci yarıyıldan soru gelmeyeceğini ve sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanının 210 bine yükseldiğini açıkladı!

Bu yıl ortaokullardan 1.8 milyon öğrencinin mezun olacağı düşünüldüğünde, 70 binlik kontenjan artışı hangi derde devam olacak, hep birlikte göreceğiz!

Özer, Milliyet’in LGS’ye yönelik sorularını cevaplarken, pek çok konuya açıklık getirdi. Özer’in açıklamalarına göre,

- Sınav tarihi değişmiyor,

- Sorular ilk yarı müfredatına kadar elde edilen kazanımlardan oluşacak,

- Sınav başvuruları otomatik yapılacak,

- Sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanı 210 bine çıktı ama dağılımı net değil,

- Her kente en az bir Anadolu Lisesi açılacak,

- Başvuru Kılavuzu 3 Nisan’da yayınlanacak,

- Bu yıl ortaokullardan 1.8 milyon öğrenci mezun olacak.

LGS’de zor yıl!

Öğrencilere de, ailelerine de sonsuz sabır diliyoruz. Çünkü bu yıl hemen her açıdan farklı bir yıl olacak.

Bakan Yardımcısı, yerleştirmeye ve 210 bin kontenjanın dağılımına girmemiş.

- Örneğin bu kontenjanların ne kadarı fen ve sosyal bilimler liselerine, ne kadarı Anadolu liselerine, ne kadarı da imam hatip ve meslek liselerine yönelik olacak belli değil!

- Geçen yıl olduğu gibi bazı okullar boş kalırken, bazıları yine merdiven altlarına kadar dolu mu olacak?

- Çok programlı lise uygulaması yaygınlaşacak mı?

- Mahallesinde istediği okul olmayan öğrenciler ne yapacak?

- Öğrenciler yine açık lise ya da kolejlere gitmeye mecbur bırakılacak mı?

- İkinci yarıyıldan soru sorulmaması nedeniyle, aynı puanda yığılmaların önüne nasıl geçilecek?

- Zor sorular sorularak mı yoksa zaman baskısı yaratılarak mı ayrıştırma yapılacak?

- Kolejlerde KDV indirilecek mi?

- YKS, LGS’den sonra olmasına rağmen ertelendi, LGS neden ötelenmedi?

Umarız, hafta içerisinde bu sorulara da açıklık getirilir.

Seneye ne olacak?

Ve ilginç bir soru: “Bu sene, YKS’de 2. dönem konularından soru sorulmayacak olması, 12. sınıflar, 2. dönem bu dersleri görmedi ilkesine dayandırılıyor. Peki, bu öğrencilerin mezuna kalması durumunda, bu konuların, 2021 YKS’de de sorulmaması gerekmiyor mu? Bu seneki 12’lerin telafi eğitimi almaları imkânsız olduğundan, 3.5 yıl üzerinden AOBP’leri hesaplanırsa, önceki mezunlara bir hak ihlali doğurmaz mı, bu durum, eşitlik ihlali anlamına gelmez mi?..”

ÖSYM, bu ilginç soruya, umarız, bir an önce açıklık getirir…

Özetin özeti: Zor bir dönemden geçiyoruz. Olağanüstü sorunlar akılcı çözümlerle giderilebilir, yeter ki şu günleri bir an önce atlatalım...