Hangi liseler daha avantajlı?

LGS yapılacak mı ertelenecek mi derken, sınav bitti, puanlar açıklandı, tercihler başladı.

Ve cevap bekleyen en önemli soru şu: Hangi lise?..

İki milyona yakın öğrenci fen, Anadolu, meslek, imam hatip, sosyal bilimler liselerine ya da özel Türk ve yabancı okullardan birine girmek için yarışacak.

Üniversite yerine, bir an önce hayata atılmayı düşünenler ise şanslarını meslek liselerinde deneyecekler...

Peki, doğru lise hangisi? Başarılı ve mutlu bir gelecek için hangi liseye öncelik verilmeli?

Tercih formunu doldurmadan önce, karar verilmesi gereken konu bu!

Gelin tek tek ele alalım:

Fen liseleri

Üniversiteye girişte en başarılı okullar. Tıp ve mühendisliği düşünenler için en doğru adres.

Sınav başarıları yüksek ancak sosyal bilimlere ve sosyal hayata biraz uzaklar. Ama yine de iddialı bir üniversite diyenler için ilk sırada düşünülmesi gereken okullar.

Anadolu liseleri

Yabancı dille eğitim yapıyor diye tercih ediliyor. Ama neredeyse yüzde 90’ında yabancı dille eğitime son verildi. Yüzde 70’ten fazlasının da iyi bir yabancı dil eğitimi verdiği söylenemez.

Ama her şeye rağmen yine de bulundukları kentlerin en iyi okulları arasında yer alıyorlar.

Kolejler

Sayıları her geçen gün artıyor. Ama çok azı dışında, kontenjanlarını dolduran yok gibi. Ücretleri çok yüksek ve veliler ödedikleri paranın karşılığını aldığına inanmıyor. Başarı oranları okuldan okula değişiyor. Çok başarı olanlar da var. O kadar para boşuna mı gitti dedirtenler de.

Yabancı kolejler yabancı dil konusunda en iddialı olanlar. Üniversite başarıları okuldan okula değişiyor. Pek çoğunun hedefinde yabancı üniversiteler var. Çok fazla öğrenci almıyorlar. Parası ve yurt dışı hedefi olanlar için düşünülmesi gereken alternatiflerin başında geliyor.

Meslek liseleri

Kimilerine göre amele okulu, kimilerine göre de amele koleji ama hâlâ ilgi odağı. Bir an önce hayata atılmak ve bir mesleğim olsun diyenler için cazibe merkezi. Ama ona rağmen başarı öğrencilerin öncelikleri arasında bulunmuyor.

İmam hatip liseleri

İslami kolej olarak hâlâ tercih nedeni. Çoğu tam gün eğitim yapıyor. Büyük yatırımlar yapıldı ve sayıları giderek artıyor. Üniversite başarılarının sorgulanır olması, iddialı öğrencilere diğer okulları da düşündürüyor.

Açık lise

Son yıllarda öğrenci sayısı çok arttı. Kimileri kayıt yaptıracak okul bulamadığı için zoraki gitti, kimileri de dershaneye zaman ayırmak için bir kaçış yolu olarak gördü. On kere düşünün derim!

Tercih sıralaması

Tercihler başladı ama elde fazla veri olmadığı için ezbere bir sıralama yapılıyor! Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor.

Peki, tercih sıralamasında en çok dikkate alınması gereken veriler nedir?

Yüzdelik sıra mı?

Puan mı?

İl ve Türkiye sıralaması mı?

Yoksa istek sırası mı?

Hepsi önemli ama en önemli olan istek sırasıdır!..

Puanınıza yakın okulları belirleyin ve istek derecenize göre sıralayın!

Örneğin puana göre bir sıralama yaptığınızda, en çok istediğiniz okul 3. sıradaysa, onu 1. sıraya almalısınız.

İlk iki ölü tercih olur ama siz de en çok istediğiniz okula girmiş olursunuz!..

Merkezi yerleştirmede 10 tercih hakkınız var ve hepsini yapmak zorunda değilsiniz.

İsterseniz, birkaç tercih yapıp, şansınızı sonraki kayıt dönemlerinde değerlendirebilirsiniz! Ama doğru olan ilk yerleştirmede bir yere girmektir!..

Tercihlere yönelik olarak en çok sorulan sorulardan biri de, önceliğin puanda mı yoksa sıralamada mı olduğu yönünde!

Esas olan puandır. Örneğin aynı okulu ben ilk sıraya, siz ise 5. sıraya yazdınız! Eğer önceki tercihlerinizden birine girmediyseniz, o okula giren siz olursunuz!..

Sıralamada önemli olan, kesinlikle ve kesinlikle istek sırasıdır.

Pek çok aile, okul ya da rehber öğretmen “Yüksek puanın var, boşa gitmesin” diye, ilk tercihlere öğrencinin en çok istediği okulu değil, yüksek puanlı okulları yazıyor. Bu da ileriki dönemlerde huzursuzluk yaratıyor.

Bu nedenle, okulları istek sırasına göre sıralamak en doğru olandır.

Açıklanan yüzdelik dilimler geçen yıla ve ilk yerleştirme dönemine ait ve sadece fikir versin diye sizlerle paylaşılıyor. Bu yüzden yine aynı olacak diye bir şart yok. Kaldı ki geçen yıl bir yüzdelik dilime giren öğrenci sayısı ile bu yıl giren sayıları çok farklı!..

Özetin özeti: Zor bir karar. Bugünden çok geleceği düşünün ve en önemlisi de çalışan çocuk her yerde başarır!..