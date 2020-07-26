İstanbul turizmde can suyu arıyor!

Pandemi kısıtlamalarının gevşetilmeye başladığı haziran ayına ilişkin otel dolulukları belli oldu.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde faaliyetlerine geçici olarak ara veren şehir otellerinin büyük bölümü açılamadı. Yine otellerin büyük bölümünün hâlâ kapalı olduğu Akdeniz ve Ege, iç turizmle kımıldadı. TÜROB, Türkiye’nin Haziran 2020 doluluklarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68.4 azalarak yüzde 21.2’ye gerilediğini açıkladı. Bu oran İstanbul’da yüzde 13.8 oldu.









Haziran verileri, can sıkıcı ama eminiz ki temmuz verileri çok daha iyi olacaktır. Ağustosta ise yabancı turistlerle tablo tümüyle pozitife dönüşecektir!..

Sarı yaz ise biraz da koronanın seyrine bağlı! Her şey olabilir!..

Gastronomi de çöktü!

TAVAK Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, “2020 yılı koronavirüsle birlikte gastronomi için bir çöküş yılı oldu” dedi ve ekledi: “Temmuz verilerine baktığımız zaman başta İstanbul olmak üzere gastronomide açılan firmaların en fazla yüzde 40’ı faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. İstanbul ve Antalya’da birçok otel kapalı ve gastronomi faaliyetlerine ara verirken, İzmir ve Ankara gibi şehirlerimizde de bunu görmekteyiz. Bu açıdan 2020 yılında en azından TAVAK Vakfı olarak sektörün yüzde 40 oranında daralacağından ve işletmelerin kapanacağından hareket ediyoruz. Sektördeki toplam çalışan sayısının 1 milyon 264 bin 896 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Koronavirüsle birlikte sektörde çalışan en az 500 bin kişinin işsiz kaldığı ya da kalacağı öngörülüyor…”

Eyvah, eyvah diyor ve bir an önce işlerin açılmasını diliyoruz…

Bayram coşkusu

Elbette hep can sıkıcı haberler söz konusu değil. Örneğin, bayramda yer bulmak mümkün değil.

Tamam, otellerden bir bölümü kapalı ama açık olanlar da yok satıyor.

Bayram sonrasında da aynı doluluk oranın devam edeceği söyleniyor.

Okullar ağustos sonunda açılırsa, yoğunluk biraz azalır gibi olsa da özelikle emeklilerin, eylül, ekim aylarını tercih ettikleri dillendiriliyor.

Zaman sorunu olmayanlara yönelik promosyonlar, eminiz ki sektöre canlılık getirecektir.

Bakalım, kim, bu konuda ne yapacak?..

Plajlar bildiğiniz gibi

Koronayla birlikte plajlarda düzenin değişeceği çok söylendi. Bir dizi karar alındı ama gelin görün ki değişen çok da fazla bir şey yok.

Sokaklar neyse, plajlar da o!

En azından ara ara denetimler yapılsa sanki daha titiz olunur.

Bir yandan kurallara uyulmadığında şikâyetçi olurken, öte yanda bu kuralları çiğniyor olmamız tam bir çelişkiler yumağı.

Kasıt yok ama böyle gelmiş, böyle gidiyor.

Alışkanlıklar da öyle kolay kolay değişmiyor!..