Korona usulü bayram! Tercih sıralamasının püf noktaları?

Eski bayramları zaten çoktan unutmuştuk, korona da tuzu, biberi ve bahanesi oldu.

Her yere gitmeye, her şeyi yapmaya gelince koronayı unutalı çok oldu ama bayram söz konusu olduğunda, bu mazereti gösteren çok olacaktır.

Öyle ya da böyle, hayırlı bayramlar diliyoruz.

Sağlıklı, huzurlu, keyifli bir bayram dileğiyle!..

Onların bayramı?..

Lise ve üniversite sınavlarına girenler için asıl bayram, hayalini kurdukları okula girdiklerinde olacak! Ona da sayılı günler kaldı. Önceki yıllarda, bayram daha ileriki tarihlerde olduğunda, çifte bayram kutlanırdı.

Üniversite adaylarından ve ailelerinden tercihlere yönelik çok soru geliyor!

İşte tercihin püf noktaları:

Kazandığınızda sevinmeyeceğiniz, gidip keyifle okumayacağınız, mezun olduktan sonra da gidip o alanda çalışıp kariyer yapmayacağınız bölümleri kesinlikle listenize almayın!

Önümüzdeki 20 yıl içerisinde günümüz mesleklerinden yüzde 70’inin yok olacağı söyleniyor!

Bu durumu mutlaka göz önünde bulundurmalısınız!

Geleceğin meslekleri de istihdam olanaklarının yetersizliği nedeniyle bazen hayal kırıklığı yaratabiliyor! Örneğin Mekatronik, Uzay Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği.

Üniversite mi yoksa meslek mi? Etiket elbette önemli ama meslek çok daha önemli! Üniversite 4-5 yıl, meslek ise ömür boyu! Tercihleriniz, bir üniversitenin tüm bölümleri yerine, tüm üniversitelerin aynı bölümü olmalı. Örneğin hepsi de tıp ya da hukuk!

Devlet mi vakıf mı? Her ikisinin de artıları ve eksileri var. Parasız diye devlette istemediğiniz bir bölüm yerine vakıflarda çok istediğiniz bir fakültede okuyabilirsiniz!

İl dışında harcayacağınız parayla ailenizin yanında vakıf üniversitesini düşünebilirsiniz!

Tercihler hangi kritere göre sıralanmalı? Puana göre mi, yüzdelik dilime göre mi, Türkiye sıralamanıza göre mi yoksa istek sırasına göre mi?

Kesinlikle istek sırasına göre olmalı. Yüzdelik diliminize yakın yerleri seçin ve isteğinize göre sıralayın!

En iyi meslek, en çok sevdiğiniz meslektir! Birileri için en iyi olan bir meslek, bir başkası için kötü tercih olabilir. Şu an işsizlik sıralamasının en tepesinde üniversite mezunları var. Meslek iyi olabilir ama iş olanağı yoksa, hayal kırıklığı!..

Aile yanında bir üniversite mi? Yoksa bir başka kentte ayakları üzerinde durmak mı?

Her ikisinin de artıları, eksileri çok! Aileden hiç ayrılmayanlar için hiç bilmedikleri bir kent sürprizlerle dolu olabilir! Barınma sorununu araştırmadan tercihlerinize son şeklini vermeyin!

Vakıflarda burslu mu, devlette parasız mı? “Ne işim vardı burada?” dedirtmeyecek bir seçim olmalı! İlk 100’deki öğrenci ile 100 bindeki öğrenci aynı sınıfta, büyük hayal kırıklığı yaratabiliyor!

Sadece öğrenim bursu değil yemek ve ulaşım da olmalı!

Mesleğe değer katan kişilerdir! İlgi ve yetenekleri doğrultusunda en çok istediği mesleği seçenler, hem daha başarılı oluyor hem de daha mutlu. Popüler mesleklere yönelenler diploma, makam ve paraya kavuşsalar da içlerinde hep bir burukluk oluyor!

Uzaktaki ya da çok da istemediğiniz bir bölüme mi girin yoksa mezuna mı kalın?

Zor bir karar. Dayanırım ve artı 20 puan bana yeter diyorsanız kalın ama Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmayın. Bir yıl çok uzun değil ama beklediğinize değmeli!

Yabancı dille eğitim yapan bir üniversite mi yoksa Türkçe yapan mı?

Yabancı dille yapıyorum diyen çok da bu ne kadar gerçek? Mezunların ne kadarı dile hakim?

Her şey öğrencide bitiyor. Erasmus ve benzeri değişim programlarını mutlaka sorgulayın!

Şehrin göbeğindeki kent üniversitesi mi yoksa uzaktaki kampüs mü?

Şehir hayatı dikkatimi dağıtır ya da hayattan kopuk kampüs beni boğar diyorsanız bu konuyu iyi düşünün, iyi araştırın! Yoksa zor günler sizi bekliyor demektir! Öğrenci de olsanız yaşam alanı çok önemli!

Üniversite mi fakülte mi? Her üniversitenin her bölümü çok iyi ya da çok kötü değil.

Her üniversitenin öne çıkan iddialı bölümleri olduğu gibi çok sıradan bölümleri de var!

Bu yüzden tercih yaparken, üniversite yerine fakülte seçmelisiniz!..

Özetin özeti: Geleceğinizi sakın ola tesadüflere ve başkalarının inisiyatifine bırakmayın!..