Sarı Yaz’a devam

Ekimde ağustos yaşanıyormuş. Uzmanlar öyle diyor. Havalar da onları teyit ediyor. Turizm bölgelerimizin pek çoğunda, hem havalar hem de deniz hâlâ sıcak! Ve daha pastırma yazı var.

Bu yüzden görünen o ki, özellikle emekliler ve evden çalışanlar, yaz tatillerini uzatabildikçe uzatıyor!..

Yazlık evler, kışlık ev gibi oldu. Önemli bir kesim, zamanın çoğunu yazlıklarda geçirmeye başladı. Bu durum, Bodrum gibi tüm turistik kentlerimizi derinden etkiledi. Yaz nüfusu kadar olmasa da sonbahar ve kış nüfusu da bir hayli artacağa benziyor. Bu da onlar için yeni masraf demek.

Bakalım bu önemli sorun nasıl çözülecek!..

Avrupa’dan yeni önlemler gelebilir

Korona salgını, Avrupa’yı kasıp kavuruyor. İkinci dalga korkusu, sıkı önlemler getirmeye başladı.

Peki, bu önlemler bizi de etkileler mi?..

Gelen duyumlar, alınan ya da alınacak önlemlerin sadece bizi değil, turizm odaklı tüm ülkeleri etkileyeceği yönünde.

Gidiş dönüşlerde korona testi, dönüşlerde en az 10 günlük karantina süresi, dijital takip, bu önlemlerden sadece birkaçı!

Bu kurallar, kısıtlı tatil süresi olanlar için caydırıcı olsa da herkesi etkilemez ama olası bir seyahat yasağı her şeyi altüst edebilir…

Bu yüzden “Turizmde harika günler yeniden geldi” açıklamaları yaparken biraz temkinli olmakta yarar var!..

ANTALYA’DAN VAZGEÇMİYORLAR

Antalya sevdası engel tanımıyor.

Eylül sonuna kadar gelen turist sayısı 3 milyona yaklaşmış!

İlk sırada bir milyona yakın turistle Rusya geliyor. Onu Ukrayna ve Almanya izliyor.

Doluluk oranları yüzde 50-70 arasında. Fena sayılmaz!

Korkutan gelişme ise Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirinin yarı yarıya azalması!

Bu durumdan ekonominin etkilenmesi kaçınılmaz olarak görülüyor.

Ekonomi zora girerse tatiller de zora girer girer diyenler umarız haklı çıkmazlar!..

Açık hava müzelerinin tam zamanı

Yaz sıcağında gezmenin eziyete dönüştüğü Göbeklitepe, Efes, Asos, Bergama benzeri açık müze ve ören yerlerini ziyaret etmek için daha güzel bir zaman dilimi bulunamaz!

Havalar serin ve turist sayısı az, açık hava ve sosyal mesafe ise fazlasıyla var.

Hele bir de toplu taşıma araçları kullanmıyorsanız, pandemi riski yaşamadan keyifli seyahatler gerçekleştirebilirsiniz…

Bu arada güzel havaları fırsat bilip Mavi Tur’a çıkanların sayısı da hiç az değil. Kimilerine göre Mavi Tur’un da tam zamanı.

Deniz sevdalılarına duyurulur. Üstelik şu sıralar fiyatlar da çok ekonomikmiş!..