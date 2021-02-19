Şehitlere saygı hepimizin görevi

Şehit haberleri, her zaman olduğu gibi yine yüreğimizi en derinden yakmaya devam ediyor. Ama çok daha can acıtanı, şehitlerimiz üzerinden yapılan tartışmalar. Ne olur artık bu tartışmalara son verin ve hep birlikte terör belasından nasıl kurtulacağımıza odaklanın!..

Şehitlerimize rahmet, Milletimize ve özellikle de Şehit Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bu artık son şehit acısı olsun!..

YKS’de merak edilenler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 2 Mart’ta sona erecek. Muhtemelen ek süre verilmeyeceği için sakın son güne kalmayın!

Peki, en çok merak edilen sorular neler? Gelin hep birlikte cevap arayalım...

İşte cevap aranan sorular ve olası cevaplar:

Müfredatın tümünden mi sorumlu olunacak?

Bu konuda defalarca açıklama yapıldı ve “Tümünden sorumlu olunacak” denildi.

Soruların içeriği nasıl olacak?

Resmi bir açıklama yapılmasa da bilgi odaklı bir sınavdan çok, hızlı okuma, okuduğunu anlama, muhakeme gücüne ve dikkate dayalı bir sınav olacak.

Soru metinleri uzun olur mu?

Bu yılki sınavlarda, uzun metinli sorular artarsa hiç şaşırtıcı olmaz!

Geçen yıl yarım saat ek süre verilmişti yine verilir mi?

Kesinlikle verilmesi gerekir, çünkü geçen yılki koşullar bu yıl için de geçerli!

TYT ve AYT’de sadece bilgi mi ölçülüyor?

Kesinlikle hayır. Bilginin yanı sıra bilgiyi doğru kullanmayı, zamana karşı yarışı, algılama düzeyini, dikkati, karar verme yetinizi ve en önemlisi de heyecanınızı kontrol altında tutup tutmadığınızı da ölçüyor.

Zamana karşı yarış nedir?

Bir metni hızlı okuyup, hızlı değerlendirme becerisidir. Sınavda soruları ikinci kez okuma şansınız yok, okursanız diğer soruların zamanını çalmış olursunuz ve sınav bittiğinde hiç okumadığınız çok sayıda soru kalabilir!

Zamana karşı yarışta doğru olan nedir?

Şu günlerde ne bulursanız okuyun ve hiçbir metni, ikinci kez okumayacak şekilde kendinizi disipline edin! Soruyu okurken cevabı da bulmalısınız ama bunu yaparken tüm seçenekleri okumadan asla kesin kararınızı vermeyin!

Dikkat nasıl ölçülüyor?

Dikkat dağıtıcı dış etkenler hep olacaktır. Örneğin sokağın gürültüsü, gözetmenlerin davranışları, maske kullanımı ve hapşıran, aksıranların yarattığı tedirginlik, dikkat dağıtıcı ve moral bozucu olabiliyor. Sınav anında sadece sınava odaklanın.

Kaydırma olayı nedir!

Tespit ettiğiniz doğru seçenekleri, cevap kartına geçirirken yapılan kaydırmadır. Bu konuda soru sayısı ile cevap kartında işaretleyeceğiniz sayıyı, her defasında karşılaştırın ve doğruları, her ihtimale karşı kitapçığa da işaretleyin.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) bu yıl da uygulanacak mı?

Sağlıklı bir ölçme değerlendirme sistemi olsa, oranın daha da artırılması gerekir ama bugünkü koşullarda çok büyük haksızlıklara neden olabilir. Bu yüzden etkisi yeniden sorgulanmalıdır! Bir yanda şişirilmiş notlar öte yanda eski mezunlara kıt kanaat verilen notlar. Bu bir haksızlıktır!

Sınav ücretleri yüksek değil mi?

Kesinlikle yüksek ve bu ücretler, adaylardan değil, o öğrencileri isteyen üniversitelerden alınmalı ya da daha makul düzeylere indirilmelidir.

Tuvalet yasağı bu yıl da var mı?

ÖSYM bundan asla vazgeçmiyor ve bu bir insan hakları ihlalidir. Üç beş öğrenci için 2.5 milyon aday cezalandırılmamalıdır.

Bu yıl kaç başvuru bekleniyor?

Geçen yıl 2.5 milyona yakın aday başvurmuştu, bu yıl yine o civarda olabilir. Hatta biraz artabilir de ama önemli olan ne kadarının hayaline kavuşacağı!

Kontenjanlar bu yıl artar mı?

Artan bölümler gibi azalan bölümler de olacaktır. Toplam kontenjan tahminen bir milyon civarında gerçekleşecektir.

Yeni barajlar var mı?

Hukuk fakülteleri barajı 100 bine indirildi ama bu yıl uygulanmayacak! Başka barajlar da düşünülüyor, muhtemelen onlar da gelecek yıl uygulanır!

Her soruyu cevaplamalı mıyız?

Kesinlikle hayır. Bilindiği gibi dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Bu yüzden iki seçeneğe indirmediğiniz durumlarda, şu ya da bu diye karar vermeyin ama yanlış yaparım diye de soruların üçte ikisini cevapsız bırakmayın!

Mezuna kalmak doğru bir seçenek mi?

Alacağınız son karar bu olmalı. Gelecek yıl her şeyin çok daha iyi olacağına ilişkin bir garanti yok ama kendinizi hazır hissetmiyor ve istediğiniz hiçbir yere giremiyorsanız, son çare olarak deneyin ama sakın iki yıldan fazla uzatmayın!

İlle de üniversiteye gitmeli miyiz?

Zor bir karar. Giden de pişman, gitmeyen de. Şu anda işsizlik sıralamasının en tepesinde üniversite mezunları var ama yine aynı şekilde ileriki yaşlarda pişmanlıklar sıralamasının ilk üçünde de üniversiteye gitmemek yer alabiliyor!

Üniversiteyi kazanmak zor mu?

Kesinlikle hayır! Geçen yılın Türkiye ortalamalarına baktığımızda bunun o kadar zor olmadığını görebiliriz.

TYT: Türkçe (40 soru): 14.516, Sosyal Bilimler (20 soru): 7.944, Temel Matematik (40 soru): 6.082, Fen Bilimleri (20 soru): 3.247

AYT: Türk Dili ve Edebiyatı (24 soru): 4.249, Tarih-1 (10 soru): 1.206, Coğrafya-1: (6 soru): 1.369, Tarih-2 (11 soru): 1.149, Coğrafya-2 (11 soru): 2.306, Felsefe (12 soru): 1.961, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-Felsefe (6 soru): 0.600, Matematik (40 soru): 8.015, Fizik (14 soru): 1.341, Kimya (13 soru): 1.746, Biyoloji

(13 soru): 1.535

YABANCI DİL: (80 soru) Almanca: 37.957, Arapça: 32.803, Fransızca: 37.687, İngilizce: 32.669,

Rusça: 45.338

Soru-Cevap’lara, sizden gelen sorular çerçevesinde devam edeceğiz.

Özetin özeti: Hadi üniversiteyi kazandık, bitirdik diyelim. Peki ya sonrası?..