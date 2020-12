Sınavlara korona freni

Zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemiye yönelik olarak hemen her gün yeni bir önlem açıklanıyor.

MEB hafta sonu yapılacak açık öğretim sınavlarını erteledi.

Önümüzdeki günlerde başta ALES olmak üzere çok sayıda ÖSYM sınavları da vardı, onlar da ileri bir tarihe ötelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 ve 6 Aralık’ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarının Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihte yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlarla ilgili olarak şu bilgiler verildi:

“5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır.”

ÖSYM ne diyor?

Sınavlar konusunda ÖSYM’nin ne yapacağı merakla beklenirken, onlar da dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak tüm sınavların ertelendiğini duyurdu.

Hatırlanacağı gibi, cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı getirildi ama bazı koşullarda sınavlar için izin söz konusu olabiliyordu, bundan sonraki sınavlar için de böyle bir izin söz konusu mu yoksa onlar da ertelenecek mi diye beklenirken ÖSYM’den şu açıklama geldi:

“Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır...”

Ötelenmesini doğru bulanlar kadar karara karşı çıkanlar da çok oldu. Çünkü tüm hazırlıklarını bu tarihe göre yapmışlar ve motivasyonlarının kaybolmasından endişe ediyorlar!

Bu açıklamayla, şimdi en çok merak edilen konu, bu sınavların ne zaman yapılacağı!..

Vize sınavları

Bu arada çok sayıda üniversitede vize ve final sınavları vardı ve onlar da bir şekilde devam ediyordu. Yeni gelişmelerden sonra onlar da ötelenecek mi yoksa yapılmaya devam mı edilecek?

Yani bu konuda YÖK ve üniversitelerin de bir açıklama yapmasında sonsuz yarar var. Çünkü kafalar karmakarışık!

Son gelişmelerden sonra görüldü ki eğitimde şemsiye bir kurumun varlığına sonsuz ihtiyaç var.

Eskiden bu görevi MEB üstlenirdi. Milli Eğitim Bakanları arada bir ve sembolik de olsa YÖK ve ÖSYM toplantılarına katılır ve ortak zemin oluşturulurdu. Çünkü onları, bütçe görüşmeleri ve soru önergeleri çerçevesinde, TBMM’de temsil eden kurum hâlâ Milli Eğitim Bakanlığı!..

Öğretmen okula neden gidiyor?

Okullar kapalı olmasına rağmen öğretmenler haftada bir gün okula gitmeye devam ediyor ve bu konuda çok tedirginler.

Okula neden gitmeleri gerekiyor konusuna ve şu sorulara cevap arıyorlar:

Eğitim uzaktan ve dijital ortamda yapılırken, görüşmeler neden yüz yüze yapılmıyor?

Öğrenciler için söz konusu olan risk, öğretmenler için söz konusu değil mi?

MEB, keşke bu konuda daha şeffaf olsa.

Öğretmenler bile yetersiz bilgilendirilirken öğrenci, veli ve diğer paydaşları artık siz düşünün!..

Elbette hiçbir şey keyiften yapılmıyor, ani alınan kararlar durduk yerde alınmıyor!

Sorun kararlarda değil, kararların alınış şekli ve paylaşımında.

Bu konuda biraz daha dikkatli olunursa eminiz ki pek çok sorun kendiliğinden ortadan kalkacak ve tedirginlikler azalacaktır!..

Özetin özeti: Sağlığımız her şeyden önemli ama eğitim de önemli. Biri diğerinin tercihi olmamalı, her ikisini de koruyup, kollayacağımız ortamları bir an önce yaratmalıyız!..