ABD Başkanlık seçimi piyasayı etkiler mi?

ABD’de kasım seçimi öncesi Biden ile Trump arasındaki yarış ‘seçim fiyatlamasını’ hızlandıracak gibi duruyor. Risk almak istemeyen bazı fon yöneticilerinin pozisyon azaltmak istemesi yeni satış getirebilir

ABD borsalarının ‘esas çocuğu’ dediğim S&P 500 için bu hafta önemli olacak! Zira ABD Başkanlık seçimlerine iki aydan daha kısa bir süre kaldı ve piyasalar henüz daha seçimi fiyatlamaya geçtiğimiz hafta başlamışlar gibi duruyor.

Biden ile Trump arasındaki fark önemli ölçüde kapandığı yönünde gelen kamuoyu anketlerinde Biden’ın yeniden öne çıkmaya başlaması piyasalardaki ‘seçim fiyatlamasını’ hızlandıracak gibi duruyor. En azından bu riski almak istemeyen bazı fon yöneticilerinin pozisyonlarını azaltmak istemeleri yeni satışlar getirebilir.

Her ne kadar Powell ve Fed ‘faizleri kolay kolay artırmayacağız, hatta bunun için enflasyonda yüzde 2 hedef yerine ortalama yüzde 2’ye geçeceğiz’ (Neyin ortalaması henüz belli değil, o gün gelince bakarız diye düşünüyorlar herhalde?) dese de kârını cebe koymak isteyenlerin seçim öncesinde kâr realizasyonuna gitmeleri olasılığı yüksek görünüyor.

Emtia tarafı önemli

Teknik analiz cephesinden bakıldığında S&P 500 endeksinde ilk aşamada 3300 (düz! Ve 50 günlük Basit Hareketli Ortalama - BHO) seviyesinin test edilmesi ihtimali artmış görünüyor. (Ankettekinin tersine!) Bu seviyenin korunması ihtimali yüksek. İhtimaldir ki gün içinde (Haftanın ilk günü olan bugün ABD piyasaları İşçi Günü nedeniyle kapalı!) bu seviyenin altına inilebilir ve (23 Mart’tan geçtiğimiz haftaya yaşanan yükselişin) ilk önemli düzeltme seviyesi olan 3258’deki düzeltme seviyesi test edilebilir.

Önemli olan haftalık kapanışın 3300’lerin altında mı, üstünde mi olacağıdır. Bu seviyenin altındaki kapanış, 3095-3100’ler arasında seyreden 200 günlük BHO’nın test edilmesini de beraberinde getirebilir.

Başta petrol olma üzere (Kasırga haberleriyle az da olsa yükselen petrol fiyatları, kasırga sonrası yeniden yüksek petrol stokları/düşük talep verisine yenildi!) emtia fiyatlarında da beklediğim düzeltme havasının genele yayılması durumunda ABD borsalarındaki düzeltmenin hızlanmasının yüksek olduğu bir haftaya giriyoruz.

Amerikan borsasında düzeltme yolda mı?

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere kürenin tüm merkez bankaları mart ayından itibaren Kovid-19 salgınının ekonomik olumsuz etkilerini azaltabilmek adına inanılmaz bir parasal genişleme politikası izlemeye başladılar.

Merkez bankalarının gevşek para politikaları hükümetlerin vergi ve yardım paketleriyle desteklendi. Merkez Bankaları tıpkı 2008’de olduğu gibi “biz faizleri düşürdük, siz gidin para kazanabileceğiniz dünyanın neresinde fırsat varsa veya ‘yaratabiliyorsanız’ oralara gidin ve para kazanın” dediler.

2020 Mart’ında dağıtılan ‘bedava para’ 2008’dekine kıyasla devasa boyutlarda oldu ve birçok piyasaya gitti. Ama asıl ABD’deki teknoloji hisselerine gitti. Nasdaq ve S&P 500’ün yükselişinde FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google) hisselerinin ağırlığı diğerlerine oranla çok daha fazla oldu.

Likidite öne çıktı

Bunda yatırımcıların likidite tercihleri öne çıkarken; yani kolay alım - satım yapabilecekleri derinlikte olmaları; diğer yandan profesyonellerin hisse geri alım programları ile (Bedava para onların da hayatını kolaylaştırdı!) hisse senetlerinin fiyatlarının yükselmesinde önemli etkenlerden biri oldu.

ABD’de bu “devlerin” piyasalara yeni girişlerinin önünü kapattıkları, yeni fikir ve şirketlere izin vermedikleri (ya küçükken satın alarak büyümelerine izin vermeyerek, ya parası neyse verip satın alıp kendi bünyelerine katmaları ya da kendi güçlerini kullanarak benzerlerini piyasaya sürebilmeleri sayesinde) yönündeki tartışmalar sürerken geçtiğimiz hafta başta bu hisselere ciddi satışlar geldi.

Bu arada Tesla’yı da unutmamak gerek! ABD borsalarının en gözde hisse senedi konumundaki, tüm dünyadaki en değerli otomobil şirketi olan Tesla da bu satışlardan nasibini fazlasıyla aldı. 1 Eylül’de 502.49 doları gören Tesla’nın hisse senedi fiyatı geçtiğimiz Cuma günü 372.02 doları gördükten sonra haftayı 418.32 (www.barchart.com verilerine göre!) dolar seviyesinden kapattı.

Boğa ruh hali...

S&P 500 endeksi de 2 Eylül’de 3588.11 seviyesi ile yeni bir zirveyi test ettikten sonra geçtiğimiz cuma günü 3349.63 seviyesine kadar geriledi, haftayı 3426.96 seviyesinden kapattı.

Salgının en fazla korkuttuğu günlerden 23 Mart 2020’de 2191.86 seviyesine kadar gerilemiş olan S&P 500 endeksi için gelinen bu seviyeler oldukça önemli seviyeler. Salgın öncesindeki rekorların da kırıldığı bu seviyelerin daha da ileri gidebileceğini düşünenler mutlaka var(dı). ABD’de endeks 3500’de iken önce 3700 mü yoksa 3300 mü önce görülür şeklindeki bir soruluk ankette 3700 öne çıkmış. Halen piyasalardaki “boğa ruh hali” devam ederken böylesi bir düzeltmenin gelmesi ilginç.

İlginç olmasına ilginç ancak şaşırtıcı değil. Zira böylesi sert düzeltmeler herkesin beklediği zamanda gelmez! Daha doğrusu bu düzeltmeler başladığında gelen sert satışlar, mal alanların taşıma/fonlama hadlerini aşınca onların ‘zarar durdur’ satışları ile birlikte aşağı yönlü hareketler daha da şiddetlenir.

AB LİDERLER TOPLANTISI ÖNEM TAŞIYOR

NATO genel sekreterinin çabalarıyla Türkiye ile Yunanistan arasında müzakerelerin başlatılmasına dair farklı haberler geliyor. Türkiye tarafı olarak ısrarla vurguladığımız gibi tüm taraflarla, özellikle de Yunanistan tarafı ile müzakere yanlısı olduğumuzu sıkça vurguluyoruz. Yunanistan tarafı kendilerince tehdit olarak algıladıkları hareketlere son verilmedikçe masaya oturmayacaklarını söylüyor. AB’den Türkiye’ye 25 Eylül’e kadar bir çözüm bulunması çağrısı geldi. Bu toplantı öncesinde piyasalardaki oynaklıkların devam etmesi ihtimali yüksek.

Piyasalarda durum

BIST 100 endeksi cephesinden bakıldığında geçtiğimiz haftanın son dört işlem gününde adeta 1087 seviyesindeki 200 günlük BHO etrafında ‘dans ediyoruz’. Aşağı kırılmasın diye de önemli bir çaba var gibi...

Bu seviye aşağı kırılacak olur ise (ABD borsalarındaki düzeltme hızlanırsa bu ihtimal de artacaktır!) ilk aşamada 1063 ardından da 1045 seviyelerinin test edilmesi ihtimali artacaktır.

Doğu Akdeniz ve Ege kıta sahanlığı ile ilgili olarak Yunanistan ile masaya resmi olarak oturulacağının açıklanması ve görüşmelerin resmi olarak başlaması bizim piyasalarımız için “sürpriz iyi haber” olarak algılanacaktır. Dolar/TL kurunda sınırlı bir geri çekilme yaşansa da BIST 100 endeksinde 1134 seviyelerinin test edilmesi ihtimalini artıracaktır.