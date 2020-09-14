ABD borsalarında düzeltme sürer mi?

Piyasalar ABD’de Trump ve Biden arasındaki başkanlık yarışını yakından takip ediyor. Geçen haftaki gibi bu hafta da ABD borsalarındaki düzeltmenin devamını bekliyorum



Geçtiğimiz hafta “Amerikan borsalarında bir düzeltme geliyor mu?” başlıklı yazımda bir düzeltme ihtimalinin arttığına değinmiş ve şunu yazmıştım:

“ABD borsalarının ‘esas çocuğu’ dediğim S&P 500 endeksi de 2 Eylül’de 3588.11 seviyesi ile yeni bir zirveyi test ettikten sonra geçtiğimiz Cuma günü 3349.63 seviyesine kadar geriledi, haftayı 3426.96 seviyesinden kapattı.

Salgının en fazla korkuttuğu günlerden 23 Mart 2020’de 2191.86 seviyesine kadar gerilemiş olan S&P 500 endeksi için gelinen bu seviyeler oldukça önemli seviyeler. Salgın öncesindeki rekorların da kırıldığı bu seviyelerin daha da ileri gidebileceğini düşünenler mutlaka var(dı).











Seçim yarışı

ABD’de endeks 3500’de iken önce 3700 mü yoksa 3300 mü önce görülür şeklindeki bir soruluk ankette 3700 öne çıkmış. Halen daha piyasalardaki “boğa ruh hali” devam ederken böylesi bir düzeltmenin gelmesi ilginç. İlginç olmasına ilginç ancak şaşırtıcı değil. Zira böylesi sert düzeltmeler herkesin beklediği zamanda gelmez!”

Yazımda şöyle devam etmiştim:

“S&P 500 için bu hafta önemli olacak! Zira ABD Başkanlık seçimlerine iki aydan daha kısa bir süre kaldı ve piyasalar henüz daha seçimi fiyatlamaya geçtiğimiz hafta başlamışlar gibi duruyor. Biden ile Trump arasındaki fark önemli ölçüde kapandığı yönünde gelen kamuoyu anketlerinde Biden’ın yeniden öne çıkmaya başlaması piyasalardaki ‘seçim fiyatlamasını’ hızlandıracak gibi duruyor. En azından bu riski almak istemeyen bazı fon yöneticilerinin pozisyonlarını azaltmak istemeleri yeni satışlar getirebilir.

Tesla’nın durumu

Teknik analiz cephesinden bakıldığında S&P 500 endeksinde ilk aşamada 3300 (düz! Ve 50 günlük Basit Hareketli Ortalama - BHO) seviyesinin test edilmesi ihtimali artmış görünüyor. (Ankettekinin tersine!) Bu seviyenin korunması ihtimali yüksek. İhtimaldir ki gün içinde bu seviyenin altına inilebilir ve (23 Mart’tan geçtiğimiz haftaya yaşanan yükselişin) ilk önemli düzeltme seviyesi olan 3258’deki düzeltme seviyesi test edilebilir. Önemli olan haftalık kapanışın 3300’lerin altında mı, üstünde mi olacağıdır. Bu seviyenin altındaki kapanış, 3095 - 3100’ler arasında seyreden 200 günlük BHO’nın test edilmesini de beraberinde getirebilir.”

Aynı yazıda Tesla’dan da bahsetmiş ve önemli bir düzeltmenin eşiğinde olduğunu belirtmiştim. Çok değil 1 Eylül’de 502 dolara kadar çıkmış olan hisse, geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında 330 dolara gerileyerek Başta Nasdaq ve S&P 500 endekslerinin gerilemesinde önemli bir rol oynadı. S&P 500’de önceki yazımda belirtmiş olduğum 3300 seviyelerine oldukça yakın olan 3310 seviyesine kadar geriledi, haftayı 3341 seviyesinden kapattı. 3321’deki 50 günlük BHO’nın altına inse de kapanış bu seviyenin üzerinde oldu.

Ancak Nasdaq için bu durum geçerli değildi. 10853 ile 10936’daki 50 günlük BHO’nın altında bir kapanış yaptı. 10789 ilk önemli düzeltme seviyesi. Bu seviyenin altına inilecek olur ise (Biden’ın yeniden Trump ile arasındaki farkı açmaya başladığına dair kamuoyu araştırmaları geliyor!) 9995 ile 10 bin seviyesinin altını test etme ihtimali artacaktır. Benzer bir durum S&P için yukarıda belirttiğim seviyeler için de geçerli olacağa benziyor. Hülasası bu hafta da ABD borsalarındaki düzeltmenin devam etmesini bekliyorum.



Euro değerlenebilir mi?



Geçtiğimiz hafta ECB’nin para politikası yapıldı, değişikliğe gidilmedi. Politika faizi eksi 0.50’de bırakılırken Salgın Acil Alım Programı (PEPP) büyüklüğü 1.35 trilyon euro’da, aylık varlık alımı 20 milyar euro’da sabit bırakıldı. 2020 büyüme beklentisinde yüzde -8.7’den -8.0’e minik bir iyileştirme yapılmış ancak salgın nedeniyle risklerin aşağı yönlü olduğu belirtilmiş.

ECB Başkanı Lagarde’ın basın toplantısında euro’nun değerinin konuşulduğunu ancak bir hedefleri olmadığını belirtmesi sonrasında parite 1.1917’lere kadar yükseldi, ancak haftanın kapanışı 1.1845’ten gerçekleşti.

Temmuz sonundan beri 1.17 - 1.20 bandında seyreden euro/dolar paritesinin bu veya en geç önümüzdeki hafta yeni bir bant içine girme olasılığı artıyor. Yukarı yönlü hareket ihtimalinin düşük olduğunu düşünen taraftayım. Özellikle ABD seçimleri yaklaşırken...

Yukarıda 1.2015-35 bandı önemli bir direnç olurken, aşağıda 1.1755-65 bandı önemli bir destek seviyesi. Bunun altına inilecek olur ise yeniden 2008’deki 1.5990’dan bu yana gelen düşüş trendinin altına inilmiş olacak. Bu durumda euro/dolar paritesindeki düzeltmenin 1.1475 - 1.1525’lere kadar devamı ihtimali artacaktır.