ABD’nin Doğu Akdeniz ve Libya hamlesi

Berlin’de yapılan Libya zirvesinde az çok olabilecekler biliniyordu. ABD’nin Libya konusunda tutumu hala net değil. Her ne kadar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ateşkesten yanayız mesajları ile Berlin’de hazır bulunsa da, hem Doğu Akdeniz hem Libya konusunda soru işaretleri var.





Hatırlanacağı üzere ABD Dışişleri Bakanlığı geçen sene, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri nedeni ile derin kaygı duyduklarını ifade etmişti. ABD’nin Güney Rum ve Yunanistan eğimli bir politika izlediğini artık herkes biliyor. Üstüne, Doğu Akdeniz’i Türkiye ve KKTC’nin tepkilerine rağmen tek yanlı parsellemeye çalışan Kıbrıs Rum yönetiminden ihale alan Amerikan enerji şirketi ExxonMobil, Ada’nın güneyinde sondaj çalışmalarına 2018’de başladığını ve bu olayla krizin çıktığını da hatırlatayım.

Başkan Trump’ın Obama dönemindeki Libya politikasını devam ettirdiği görülüyor. 7 Nisan 2019’da ABD beklenmedik şekilde Libya’dan askerlerini çekmişti. Bilhassa çekilme sırasında ‘Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne desteğimiz devam edecek’ diye açıklama gelmemişti. ABD kuvvetlerinin de Hafter’in Trablusgarp’a yönelik operasyonlarının bu döneme denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Üstüne 15 Nisan’da Trump-Hafter ile bir telefon görüşmesi yapmış ve herkesi şaşırtmıştı. Her ne kadar ABD, Rusya ile Libya’da aynı çizgide olduğunu göstermemeye çalışsa da Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın Trump üzerinde etkisi olduğunu ve stratejik olarak Libya’da farklı adımlara yöneldiğini gösteriyor.

Türkiye’nin, ABD’ye Libya konusunda yakın markajı önemli zira Hafter’in gizli güçlerin desteği ile umursamaz tavrı devam ediyor. Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel’in basın toplantısında gördük. Ateşkes konusunda imzayı atmadığı, resmiyete geçmediği sürece Hafter kendi bildiğini yapmaya devam edecek!

ABD’li Türklerden duyarlı destek

Elazığ merkezli 6.8 şiddetindeki depremden sonra ABD’deki Türk toplumu da okyanus ötesinden yardım eli uzatmaya başladı. İlk yardımı duyuran ise merkezi New York’ta bulunan Turkish Philanthropy Funds (Türk Hayırseverler Vakfı TPF) oldu. ABD’deki Türk toplumunun tanıdığı güvenilir isimlerden oluşan vakıf, bağışların hepsini Elazığ’da devlet yetkililerine ulaştıracaklarını belirtti. Aynı şekilde, ABD’nin birçok eyaletinde çok sayıda Türk derneğinde başta giysi olmak üzere kampanya başlatarak en geç 1 hafta içinde depremzedelere ulaştırmak amacı ile Kızılay ve AFAD’la irtibata geçeceklerini açıkladı. Gurbette olsak da, Türk diasporasının yardımseverliği ve duyarlılığını görmek çok güzel bir duygu. Dünyanın öbür ucundan kalbimiz Elazığ için çarpıyor ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz…

Washington, DC’de “Yüzyılın Anlaşma şovu”

Başkan Donald Trump yarın Filistin-Israil gerginliğindeki yüzyılın anlaşması vesilesi ile hem İsrail Başbakanı Netanyahu hem de Mavi Beyaz Partisi’nin lideri Gantz’i Beyaz Saray’da ağırlayacak. Anlaşmalarda iki taraf olması gerekirken Filistin tarafından kimse Beyaz Saray’da olmayacak. Tamamen İsrail’in işine gelecek şekilde hazırlanmış anlaşmanın mimarı ise Damat Kushner. Zira ABD’nin Ortadoğu politikası tamamen İsrail odaklı olduğu için fazla bir sürpriz yok. Kudüs’ün İsrail başkenti olarak tanınması daha sonra Golan Tepeleri konusunda uluslararası kamuoyunu takmadan her istediğini yapan bir ABD’den bahsediyoruz. Türkiye dışında tepkisini samimi şekilde gösteren bir ülke de maalesef çıkmadı. Yüzyılın anlaşmasında Kudüs’ün tamamen İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği öne sürülüyor.

Azil sürecinden Trump kârlı çıkar mı?

Başkan Trump’ın yargılama süreci Senato’da devam ediyor. 3 gündür Demokratlar şimdi de Trump’ın avukatları ve Cumhuriyetçi Parti temsilcileri konuşmalarını yapıyorlar. Genel havaya baktığımız zaman kamuoyunda yani sokaktaki vatandaşın ilgisi çok yok ya da artık eskisi kadar kalmamış. Hem bıkmışlık hem de sonucu zaten biliyoruz havasındalar. Tek görünen Başkan Trump’ın bu işten kârlı çıkacağı!

NBA Oyuncusu Cedi Osman ve tepkiler

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın dün oynanan Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında ‘Atılacak her 3 sayılık basket için deprem mağdurlarına 200 Amerikan doları bağışta bulunacağım’ açıklaması ile kıyamet koptu. Takım arkadaşı ünlü basketçi Larry Nance Jr’ın her atışa 200 dolar vereceğini açıkladı ve maç gecesi 60 bin dolar toplandı. Herkesin bir stili var. Önemli olan depremzedelerin ihtiyaçlarının görüleceği şeklide bu yardımların yapılması. Bilhassa sporcu ve sanatçıların çoğu sessiz yardım yapıyorlar ve bazı kesimler inatla bu değerlerimize saldırıyorlar. Yani duyursan bir türlü duyurmasan bir türlü. Cedi Osman en azından NBA logosunun arkasına sığınıp vatan hainliği yapmıyor. ABD’deki başarısını, şöhretini, gücünü vatanımızın yarasını sarmak için kullanıyor. Duyarlı bir Türk gibi nereden geldiğini unutmadan!