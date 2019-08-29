Dijital dünyanın egemenliğinde moda

Birbiriyle çok yakın temasta olan moda ve dijital dünya, gün geçmiyor ki yeni adımlar atmasın! İşte bu birliktelikten doğan yeni gelişmeler: Geçtiğimiz yıl Amerika’nın en kârlı giyim perakendecisi olduğunu açıklayan Amazon 30 milyar dolar’lık gelirle ne kadar güçlü, varın siz düşünün. Bu güçle yeni adımlar atan platformun moda ayağı, Prime üyelerine özel deneyimler sunmak üzere kolları sıvadı. Kişisel Alışveriş Asistanı hizmeti sunacak olan platform, yaptığı anketler sonucunda öğrendiği kullanıcı verilerini bünyesinde bulundurarak, Prime Wardrobe üzerinden kullanıcıları stylist’lerle eşliyor olacak. Daha önce birçok kez farklı isimler ve yazılım şirketleriyle denenen bu sistem, Türkiye’de benim de ‘Stylist’ olarak yer aldığım bir projeyle de hayata geçirilmeye çalışılmıştı. Fakat bu tip kişisel stil danışmanlığı uygulamaları bir türlü tam anlamıyla başarıya ulaşamadı bugüne dek...

Amazon Fashion, sahip olduğu altyapıyla başarıya ulaşacak gibi duruyor. Kullanıcı, Amazon App aracılığıyla stilistle doğrudan iletişime geçip, onların yarattığı markaların ve ürünlerin düzenlemesi sürecine dahil olabilecek. İade miktarlarını en aza indirmek üzere, sekiz parçaya kadar ürün için müşteriye sevk edilmeden izleme yapma imkanı sunulacak. Yedi günlük deneme süresi olan hizmeti alan üyeler, sadece satın alınan ürünlerin ödemesini yapacak. Satın alınmayan ürünler iade edilecek. Kişisel alışveriş hizmeti, Prime üyeleri için ayda 4.99 dolar olarak sunuluyor. Platformun hedef kitlesi elbette Milenyumlar, Z ve X jenerasyonu. Anında tüm gelişmelerden, trendlerden haberdar olmak isteyen bu kitleleri yakalayacağı ortada...

Bununla bitmedi! Şirketin iki yeni projesi daha var: Biri, The Drop. Aslında hali hazırda markaların influencerlar’la yaptıkları iş birliklerini gözlemliyoruz. İşte Amazon bunu bünyesinde bir oluşumla onaylıyor! Markaların koleksiyonlarını tasarlamak için influencerlar’la gerçekleşecek ortak çalışmaların merkezi olacak The Drop... Son olarak şirket bünyesinde hayat bulan StyleSnap uygulamasıyla kullanıcıların aradıkları ürünün fotoğraflarını çekip, Amazon’da bulmalarını sağlayacak. Bu sistem, yapay zeka altyapısıyla sağlanacak. Tüm bu uygulamaların markalara, dijital platformlara ilham olması dileğiyle... Zira gelecek dijitalde!

En anlamlı söz!

Bir yandan gelişen moda dünyasını düşündüren diğer detay ise sürdürülebilirlik. Zira sektör ne kadar gelişirse gelişsin, doğaya ve gezegene verilen zarar doğru yönetilmezse ne bir sektör ne de nefes alınacak bir doğa kalacak. İşte bu noktada modanın en köklü başkenti Paris’in izinde Fransa hükümeti bu alanda anlamlı adımlar atmak üzere start verdi. Geçtiğimiz aylarda satılmayan ürünlerin imha edilmesine yasak getirilerek ilk adım atıldı. Ardından Macron’un talebiyle Fransa’daki G7 zirvesinde sunulan yeni bir sürdürülebilir anlaşma imzalandı. Kering CEO’su François-Henri Pinault’un önderliğinde gerçekleşen Fashion Pact G7 kapsamında hedef, ‘İklim, Okyanuslar ve Biyolojik Çeşitlilik’ için farkındalık yaratmak. 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını gidermek ve 2030’a kadar tek kullanımlık plastiklerin azaltılması hedefler arasında...