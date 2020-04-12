Evde ekmek

Eve kapanan ekmeğe sarıldı. Aç kalma korkusundan ya da ekmek bulamamaktan değil, stres atmak, kafayı boşaltmak için. Hamur ile uğraşmanın kuşkusuz terapi özelliği var, insanı sakinleştiriyor, evi saran mis gibi ekmek kokusu ise bambaşka bir mutluluk hissi veriyor

Makarnadan sonra market raflarında en hızlı satılan ürünler un ve maya. Yemek yapmakla hiç alakası olmayan insanlar bile kolları sıvayıp ekmek yapmaya soyundu. İddiayla işe girişip ekşi maya macerasına girenler de az değil. Herkesin içindeki gizli yetenek açığa çıktı. Geçenlerde New York Times gazetesi bile stresten kendini hamur işi yapmaya vuranları konu yaptı. Ünlü haber programı sunucusu Mary Louise Kelly, “Programı bitirdim, eve geldim, gecenin bu saatinde deli gibi muzlu ekmek pişiriyorum” diye bir tweet atınca, bir anda binlerce yorum aldı. Belli ki gece yarısı televizyon seyreder gibi fırında kabaran ekmeklerini, keklerini, çöreklerini seyreden çok kişi vardı.

Ekmek yapmanın gerçekten rahatlatıcı bir yanı var. Hamurla uğraşmak toprağa çıplak ayakla basmak gibi insanın adeta elektriğini alıyor. Bu tür kriz dönemlerinde zararı en aza indirmek ilk hedef oluyor, ancak bu her zaman yeterli olmuyor, moralleri yüksek tutmak giderek imkânsızlaşıyor. Pandemi ve afet yönetimi uzmanlarına göre tam da bu noktada ekmek yapmak kurtarıcı oluyor, hamurla uğraşırken insan sadece o işe odaklanıyor, kötü düşünceler geri plana itiliyor. Ortaya çıkan ekmek somut ve doyurucu elle tutulur bir sonuç oluyor. İnsan psikolojik olarak kendini tatmin olmuş hissediyor. Böyle gidişatı kontrol edilemez, sonu belli olmayan bir kriz ortamında baştan sona kadar ekmek yapma sürecini kontrol etmiş olma hissi insanın kendine olan güvenini tazeliyor. Krizi de yönetebilirim, üstesinden gelebilirim hissi veriyor. İşte size yarına dair umutları tazelemek için kolay tarifler.

En kolay ekmek

Bu ekmek hiç yoğrulmadan yapılıyor.

Cam bir kapta 3 bardak un (tam buğday veya karışık un olabilir), bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve yarım tatlı kaşığı kuru toz mayayı karıştırın. Bir buçuk bardak oda sıcaklığında su ekleyin, tahta bir kaşık veya spatulayla ancak birleşip yapışkan bir hamur olana dek karıştırın, kabı streç film ile kapatın ve bir kenarda ertesi güne kadar yaklaşık 12-18 saat bekletin. Yavaş fermantasyon ile oda sıcaklığında iyice kabaracaktır. Şimdi fırına dayanıklı demir döküm kapaklı bir tencere, kapaklı bir güveç, emaye veya Pyrex bir kaba ihtiyacınız var. Kabınızı kapağı ile birlikte fırına koyun ve en yüksek 230 derecede ısıtın. Bu arada fırın kabınızın içine oturacak büyüklükte bir pişirme kâğıdına biraz kepek veya galeta unu serpin, ellerinizi unlayın, üzerine hamuru alın, yoğurmadan kenarlarını altına katlayarak top şekilde toparlayın ve kâğıtla birlikte iyice kızgın hale gelmiş kaba koyun, kapağını kapatın ve tekrar fırına koyup 30 dakika pişirin, kapağını açıp bir 15-20 dakika daha nar gibi kızarana dek fırında tutun.

Muzlu ekmek

Muzlu ekmek aslında kek gibi. Fazla olgunlaşmış, hatta kapkara olmuş muz varsa değerlendirmek için ideal. Bu benim yıllardır kullandığım garantili tarifim. İsterseniz 1 avuç ceviz de ekleyebilirsiniz.

90 gram tereyağı

Üçte bir bardak şeker

2 yumurta

Bir buçuk bardak çatalla ezilmiş olgun muz (yaklaşık 6 yerli muz veya 2-3 ithal muz)

Bir buçuk bardak un

1 iri tutam tuz

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya tozu

Şeker ve yağı iyice çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin. Ezilmiş muz püresini karışıma katın. Un ve diğer malzemeleri hamura yedirin. Un hamura ancak karışmalı, fazla çırpılmamalı, yoksa sonuç istendiği kadar yumuşak olmayabilir. Hamuru yağlanmış, unlanmış kek kalıbına dökün. 180 dereceye ısıtılmış fırında 55-60 dakika kadar pişirin.

İrlanda soda ekmeği

Maya yoksa da ekmek yapılabilir. Üstelik kabartma ve yoğurma derdi de yok.Üç buçuk bardak un, 1 tatlı kaşığı bikarbonat, bir buçuk tatlı kaşığı tuzu bir kapta karıştırın bir buçuk bardak ayran ve birkaç damla limon suyu veya sirke ekleyerek yumuşak hamur haline getirin. Hamuru yoğurmadan top yuvarlayın, unlanmış fırın tepsisi üstünde alın, dörde bölermiş gibi bıçakla dibine kadar haç şeklinde kesin. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin. İsterseniz hamura bir avuç kuş üzümü de koyabilirsiniz.