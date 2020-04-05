Üreticiden tüketiciye

Pek çok ülke korona salgınına hazırlıksız yakalandı. Türkiye’nin ise hiç umulmadık bir alanda müthiş bir altyapısı var. Kargoyla yiyecek, kuryeyle yemek göndermek konusunda pek çok ülkeyi açık ara sollarız. Bu dönemde tarımı, yerel ve küçük üreticiyi desteklemenin tam zamanı



"Evde kal” çağrısıyla eve sipariş alışveriş inanılmaz boyutlarda arttı. Kargo çalışanları sağlık çalışanlarından sonra hayati önem taşıyan grup haline geldi. Büyük market zincirlerinin çoğu eve teslim yapıyor, ancak çoğu zaman kapasite dolu oluyor. Yöresel ürünleri yerinden getirtmek de başvurulan çözümlerden biri. Yiyecek sektöründe asıl kâr her zaman aracıya gidiyor, ne yazık ki üreticiye emeğinin değeri yansımıyor. Böyle zor zamanlarda öncelikle üreticileri kollamak önem kazanıyor. Eğer tarımı ve üreticiyi kaybedersek asıl felaket o zaman başlar. Var gücümüzle yerel küçük üreticileri desteklemek, onların varlığını korumak için elimizden geleni yapmamız gerek, bunun için de güvenilir, bildiğimiz yerel üreticilerden doğrudan alışveriş yapmak şu anda en geçerli çözüm.









Kooperatifler



Yöresel ürün pazarlayan pek çok site var, bunların ciddi bir bölümü kendisi üretici değil, ama yerel üreticilerden mal alıyor. Elbette doğrudan üreticinin kendisinden almak en doğrusu ancak bu her zaman kolay değil. Az da olsa üreticiyle tüketici arasında doğrudan bağ kuran sistemler de yok değil. Ankara’da yıllardır var olan DBB grubu üreticilerle tüketiciler arasında bağ kurulmasını ve aracısız alışverişi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Hiçbir ticari amaç gütmeden tamamen kolektif katkılarla aracısız komisyonsuz bir alışveriş ortamı yaratılmış. Üreticiler arz ettikleri ürünleri ve kendileri hakkındaki bilgileri siteye koyuyor, isteyen seçip beğenip doğrudan sipariş veriyor. Katılımcılar üreticileri tanıdıkça aralarında arkadaşlık, dostluk ve dayanışma ilişkileri de gelişiyor, bilgi paylaşımları oluyor.









Gönül dilerdi ki üretici kooperatifleri yaygın olsun, tüketici ihtiyacını bu kooperatiflerden doğrudan temin edebilsin. Kim bilir belki de şerden hayır doğar, bu felaket kooperatifçiliğin Türkiye’de canlanması için bir vesile olur. Sizlere üretici adresleri vermeye devam edeceğiz.



Vitamin deposu



Malum narenciye ürünleri bağışıklık için bir numara. Ne yazık ki mandalina bitti, ama Finike portakalı, greyfurt gibi narenciye ürünleri halen var. Üç kuşaktır Finike’de üretim yapan Apaydın ailesi e-ticaret konusunda bölgede öncü olmuş. “Portakal Bahçem” narenciye dışında Korkuteli kırmızısı elma, karyağdı armudu, çarkıfelek meyvesi, bergamot, avokado gibi ürünleri ve birbirinden güzel ev yapımı ürünleri de kapınıza kadar gönderiyor. https://www.portakalbahcem.com/



Sarımsak ve siyez Kastamonu’dan



Salgın Kastamonu’da üretilen geleneksel gıda ürünlerine olan ilgiyi artırdı. Taşköprü sarımsağı bağışıklık güçlendiren içeriği ile e-satış tüketicilerinin birinci talebi oldu. Siyez buğdayı ile ünlenen Kastamonu, bu buğdaydan geleneksel yöntemlerle üretilen un, bulgur, ekmek, tarhana, erişte, lavaş, maya gibi ürünleri kargo aracılığıyla il dışı adreslere gönderiyor. Kastamonu’nun Tosya ilçesinde üretilen Sarıkılçık pirinci, üryani eriği, yabani elma pekmezi, kara üzüm pekmezi yanı sıra elma, alıç, sarımsaklı limon sirkeleri tüketicilerin isteklerinde ön planda. Yıllar önce bizlere siyezi tanıtan Mustafa Afacan’ın kurduğu Paflagonya Organik (http://www.merguzeorganik.com) ve iki kadın girişimcinin işletmesi Dereköy Yöresel Ürünler (http://www.derekoyyoreselurunler.com) bu ürünleri bulabileceğiniz güvenli adreslerden.



DBB Nedir?



Doğal Besin, Bilinçli Beslenme Ağı (DBB), doğa dostu yöntemlerle üretilen sağlıklı ürünlere aracısız erişimi kolaylaştırmak ve duyarlı üreticileri desteklemek amacıyla bir araya gelen kişilerin oluşturduğu bir Katılımcı Onay Sistemi (KOS). Ağ içinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden 20’den fazla üretici ve 2000’den fazla tüketici (türetici) yer alıyor. Ücretlerin ödenmesi ile ağın hiçbir aracılığı yok, bu tamamen üreticiyle alıcı arasında gerçekleşiyor. Ağın web sitesinde işleyişle ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor. https://dogalbilinclibeslenme.wordpress.com