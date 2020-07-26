Türkiye’nin İlk Kovid-19 Güvenlik Standardı

Türkiye’nin ve hatta dünyanın bugünkü manada ilk standardı Kanunname-i İhtisabı Bursa (Bursa Belediye Kanunu) olduğunu öğrendim. Padişah Sultan 2. Bayezit Han tarafından 1502’de yürürlüğe konulmuş.

“Bursa’da olan meslek erbabı ve bilirkişileri toplayıp, her meslekte alınan, satılan ve işlenen çeşitli kumaşların, giyeceklerin ve diğer şeylerin tümüne konulmuş narhların (Narh: zorunlu malların azami satış fiyatlarının tespiti) zaman içerisinde her bir cinsin fiyat değişiminin teker teker yazıldığı ayrıntılı bir defter hazırlayın. Ben tahta çıktıktan sonra narh ne şekilde uygulanmıştır? O zamandan beri aynı şekilde mi uygulanmıştır, yoksa değiştirilmiş midir? Değiştirilmişse sebebi nedir? Şimdiki uygulama nasıldır? Etraflıca incelenerek şüpheli ve bilinmeyen bir tarafı bırakılmasın. Acele olarak detaylı bir şekilde yazıp gönderiniz. Gönderdiğiniz bu defter kanunname olup gerektiği anda ona müracaat edileceğinden kesinlikle narhın eksik bir çeşidi kalmasın...”

Sözleriyle başlayan Kanunname’de halka satılan tüm ürünlerin olması gereken standart özellikleri ve buna göre olabileceği azami fiyatları belirlenmiş, karşılaşılan güçlükler aşılarak bir nizama bağlanmış.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) de aslında geçmişte başlayan bu uygulamaların geliştirilerek günümüz Türkiye’sine uyarlanmış halidir. En kıymetli kurumlarımızdan birisidir.

Bugün yaşadığımız koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler konusunda ana kuralların dışında çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Virüsle tanışıklığımız çok yeni olduğu için bilgilerimizde haliyle çok sınırlı. İşte tam da bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın öncülüğünde TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin vakit kaybetmeden çok yerinde bir girişimde bulunarak üretim yapan ve hizmet veren kurumlarda uygulanması gereken COVİD-19 önlemlerini bir standarda bağlamış. TSE COVID-19 Güvenli Üretim / Güvenli Hizmet ve Güvenli Turizm adları altında sektörlere özel yönergeler oluşturarak yapılması gerekenleri adım adım anlatan kılavuzlar hazırlanmış. Gerekli koşulları eksiksiz sağlayan kuruluşlar TSE uzmanları tarafından denetimden geçirilerek sertifikaları verilmeye başlanmış. Güvenli Hizmet/Üretim/Turizm logosunu gördüğümüz yerlerden gönül rahatlığıyla hizmet alabileceğimizi bilmek huzur verici bir gelişme. Ayrıca bu sertifikaya sahip kuruluşlarda çalışmakta kesinlikle bir ayrıcalık olacaktır.

Korona Günlerinde AŞK

1-Tanıştığınız günü bir yere not alın.

2- Açık havada sosyal mesafeyi koruyarak buluşmayı tercih edin.

3- Romantik bir restoran belirleyip hep aynı masada yemek yiyin.

4- Maskenizin yarattığı gizemi koruyun.

5- Çaktırmadan 14 gün boyunca semptom takibi yapın.

6- Bu sürede el ele tutuşmaktan kaçının.

7- El ele tutuşmaya karşı koyamazsanız yanınızda el dezenfektanı bulundurun.

8- 14 günden önce Türkan Şoray kurallarını çiğnemeyin.

9- Hasarsız atlatılan 14 günden sonra hâlâ birlikteyseniz yaşadığınız gerçek aşktır.

10- Gerçek aşkı bulursanız kaçırmayın!

KORONA ÜLKEMİZDENE ZAMAN BİTER

1- Futbol maçlarını evi tribüne çevirmeden izlemeyi başarabilirsek.

2- Tuttuğu takım gol atınca kükreyen arkadaşlarımızla aramıza seperatör koyabilirsek.

3- Ne alacağımıza markette gezerken değil, markete gitmeden karar vermiş olursak.

4- Evde yemek yapma işine iyice sararsak.

5- Sokak kapısında oturup komşularla çekirdek çitleme muhabbetini terk edebilirsek.

6- Tek eldivenle günü bitiren mahalledeki kasap Ahmet abimizi uyarmaya cesaret edebilirsek.

7- Ateşimiz çıktığında bir ateş düşürücü alıp hiçbir şey olmamış gibi davranmayı bırakabilirsek.

8- Pazarda meyvelere sebzelere dokunmadan tazesini görünüşünden seçmeyi öğrenebilirsek.

9- Kalabalık olduğunu gördüğümüz toplu taşıma aracına binme ısrarından vazgeçersek.

10- İlişkide Türkan Şoray kanunlarını harfiyen uygulayabilirsek (Bkz: Korona Günlerinde Aşk).