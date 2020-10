Azerbaycan uluslararası hukukun yapmadığını yapıyor

Sahibe Gafarova, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı... Bir filolog, hoca ve uluslararası siyasette de tanınan, deneyimli politikacı. 2010’dan bu yana Azerbaycan parlamento-sunda. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde 2013’den itibaren cinsiyet eşitliği, ırkçılık, ksenofobi, kadına yönelik şiddet, göç, mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerle ilgili komisyonlarda görev üstlenmiş bir isim. TBMM heyetinin Azerbaycan ziyareti sırasında kendisiyle sohbet etme imkanı buldum.

Ermenistan’ın saldırılarının başladığı ilk saatlerden itibaren Türkiye’nin hem resmi görevlilerinin hem de halkının açık, net desteğini gördüklerini söyleyen Gafarova “TBMM’de temsil olunan 4 parti tarafından Azerbaycan’ın haklı davasına verilen destek çok değerli olmuştur. Bu destekten dolayı ben ister kendi adıma, ister Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin tüm milletvekilleri adına, Türkiye Cumhuriyeti’ne, TBMM ve parlamenterlere çok büyük minnettarlığımı bildirmek istiyorum” dedi. Gafarova sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her bir Azerbaycanlı bilir ki her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gönlü burada, Azerbaycan’dadır. Bu karşılıklıdır, her bir Azerbaycan vatandaşının kalbi de zor günlerinde kardeş Türkiye ile beraber atar.”

Azerbaycan Meclis Başkanı’na sözünü ettiği bildiri altında bir partinin, HDP’nin, imzası bulunmadığını belirterek, bu konudaki görüşünü de sordum. Hiç bir ülkedeki hiçbir parti için yorum yapmak istemediğini belirten Başkan “Söyleyebileceğim şudur; her kim ki Türkiye’nin hayrına çalışır, her kim ki Türkiye’nin daha da güçlenmesi, müreffeh bir geleceğe kavuşması için çaba harcar, Azerbaycan onun yanında olur. Biz Türkiye’nin geleceğinin yanındayız. Biz kardeş ülke olarak Türkiye’nin daha da güçlü olması için elimizden geleni yapmaya hazırız ve yapıyoruz. Aynen Türkiye’nin de kardeş Azerbaycan’ın güçlenmesi, kudretli bir devlet olması için gereken her şeyi yaptığı gibi” dedi.

Azerbaycan’ın adını ağızlarına alamıyorlardı

Gafarova saldırıların ardından, kendisinin Azerbaycan’ın aktif işbirliği olan 80’in üzerindeki ülkedeki mevkidaşlarına, Meclis’teki dostluk grubu başkanlarının da kendi muhataplarına mektup yazarak bilgi verdiklerini anlattı. Gördüğünüz destek yeterli mi? soruma ise şu yanıtı verdi:

1990’lı yılların başlarında yaşadığımız savaşla şimdikini kıyasladığımızda ortaya çok ciddi fark çıkmakta. 1992’de birçok ülke Azerbaycan’ın adını bile ağzına alamıyordu. Ama bugün Azerbaycan’ın haklı davası dünyada destek görüyor. Bugün dünyanın gördüğü bir diğer konu Ermenistan’ın sivillere karşı terörü. Gerçi bu bizler için bugüne ait bir şey değil. Bizim için 30 yıldan beri Ermeni terör var. Terör, Gence saldırısı ile başlamadı. Terör ilk Karabağlı’nın yerinden edildiği gün başladı. Biz onlar gibi terörist bir millet değiliz. Onların istediği teröre zemin hazırlamak. Ermenistan sadece Azerbaycan’dan toprak istemiyor ki. Haritaya bakarsanız Ermenistan dört ülke ile komşu Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve İran. Ermenistan komşusu olan bu 4 ülkeden 3’üne karşı toprak iddiasına sahip, bu devletlerden toprak talebi var.

Ermenistan gibi 2,5 milyon nüfusu olan, fakir bir ülkenin nasıl olup da Azerbaycan’a kafa tutmaya cesaret edebildiğini sordum Sabiha Gafarova’ya. O da bana aynı fakir ülkenin 83 milyonluk Türkiye’yi sözde soykırım iddiası ile zan altında bırakma çabası içinde olduğunu söyleyerek başlağı cümlesini şöyle sürdürdü:

“Mesele şu ki bu fakir ülkenin arkasında büyük güçler vardır. Türkiye ve Azerbaycan gibi bağımsız politika üreten ülkelere karşı Ermenistan’ı kullanmak büyük güçlerin işine geliyor. Ermenistan ise bu durumdan mutlu olmalı ki kendini bir hizmetkar olarak bu güçlere peşkeş çekiyor. İsim vermek istemem ama bazı ülkeler ve onların liderleri ‘oy endeksli’ hareket ediyorlar. Şu anda dünyada uluslararası hukuk dikkate alınmıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 4 kararında da ‘Ermeniler Azerbaycan topraklarından çıkmalı’ diyor ama bu kararlar 30 senedir uygulanmıyor. Bugün Azerbaycan’ın yaptığı uluslararası hukukun yapmadığını yapmaktır. Azerbaycan kendi gücünü kullanarak BMGK’nın 4 kararında belirlenmiş hükümleri icra etmektedir.”

Gafarova BM’nin Azerbaycan ile ilgili kararları 30 yıl uygulanmazken, bazı kararlarının ise 2 saat içerisinde uygulandığını vurguladı ve “Dünyada uluslararası hukukta çifte standart var. Bir ülkeye farklı başka bir ülkeye farklı muamele yapılıyor” dedi.

Azerbaycan’a hediye: Kılıç ve teber

Meclis Başkanı Şentop geçen hafta Azerbaycan’ın bağımsızlık gününe denk gelen ziyaretinde, Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap ederken “TBMM’nin desteğini, duasını, selamını ve zafere kadar birlikte hareket etme iradesini getirdim” demişti. Öğrendim ki, bu sözlerine uygun armağanlar da götürmüş Azerbaycan’a. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e üzerinde Fetih Suresi’nin ilk üç ayetinin işlendiği bir kılıç hediye etmiş, TBMM adına. Mevkidaşı Gafarova’ya ise üzerinde Hasbunallahu ve ni’mel vekil yani “Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” yazan bir teber...