Varoluşsal riskler

Amerikan deneysel fizikçi Luis Alvarez ve dünya bilimci oğlu Walter Alvarez, 1980 yılında beraberlerinde birkaç nükleer fizikçiyle dünya tarihinin en büyük keşiflerinden birini ortaya çıkarır.

‘Alvarez Hipotezi’ olarak adlandırılan teoriye göre, dinazor ırkının yok oluş sebebi dünyaya çarpan bir göktaşıdır.

Bu hipotez, yakın geçmişte Meksika’daki Yucatan Körfezi’nde dev bir kraterin keşfedilmesinin ardından, uluslararası uzmanlar heyeti tarafından da desteklenir.

***

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), uygarlığı sona erdirebilecek büyüklükte bir asteroidin nisan ayında dünyaya çok yaklaşacağını tespit etti.

Bu büyüklükteki bir cismin dünyaya çarpması halinde ,insan yaşamının devam etmesinin pek mümkün olamayacağı iddia ediliyor.

Yoksa biz insan soyunun sonunu da bu asteroid mi getirecek?

Varoluşsal risk uzmanları, örneğin Oxford Üniversitesi’nin “İnsanlığın Geleceği Enstitüsü”nden Anders Sandberg, dünyanın sonunun bir göktaşı çarpmasıyla gelmesi ihtimalinin, insanoğlunun kendi yarattığı risklere kıyasla uzak bir ihtimal olduğu görüşünde.

“Varoluşsal risk, insanoğlu ya da onun gelecek nesillerine nokta koyacak tehditlerdir” diyor.

Yani bu ne demek?

Halk diliyle söyleyecek olursak, “İnsanoğlunun kendi bindiği dalı kendinin kesecek olması daha büyük bir olasılık” demek.

***

Londra Üniversitesi’nden araştırmacı Karin Kuhlemann’a göre, ‘Varoluşsal Riski’ azaltmak için yapılabilecek en önemli şey, “Nüfus artışını geriye çevirmek.”

Kuhlemann, “Aile boyutlarıyla ilgili sosyal normları değiştirmemiz gerekli. Çok sayıda çocuk yapma fikrinden ya da ne istersek onu tüketmeye hakkımız olduğu anlayışından vazgeçmemiz lazım” diyor. İklim değişikliği ve nüfus artışının birbiriyle bağlantılı insanlık suçu olduğunu ve nüfus artışının durdurulmaması halinde, iklim değişikliğini de durdurmanın imkansız olacağını belirtiyor.

İnsanlığın sonunu getirecek riskler arasında nükleer savaş, bireysel tehditler, salgın hastalıklar, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin azalması ve de yok edilmesine benzer birçok ihtimal araştırma ve tartışma konusu.

***

Yaşamın Geleceği Enstitüsü’nden araştırmacı Phil Torres, “idiyosinkratik aktörler” diye tanımladığı, insanlığın sonunu kendi kişisel nedenleri yüzünden de getirebileğini belirtiyor.

Bazı tahminlere göre bugün dünyada, birçoğu tehdit oluşturabilecek 300 milyon sosyopat ve psikopat var.

Evrene ve onun kurallarına borcumuz çok!

İtalyan psikolog F. Morelli, “İnanıyorum ki evren, kuralları tepetaklak geldiğinde, bunları düzeltmenin bir yolunu buluyor. Belli ki evrene ve onun kurallarına borcumuz çok ve bize bunu bir virüs bedelini ödeterek hatırlatıyor” demiş.

***

Dünya nüfusunun yüzde 50’sinin yakalandığı ve 50 ila 100 milyon kişinin hayatını kaybettiği 1918’deki İspanyol gribi, 2002’de sars virüsü, 2005’te kuş gribi, 2009’da domuz gribi ve 2020 yılının cevvali koronavirüsü! Acaba bu pandemiler, plastik atıklardan midesi bozulan doğanın veya dengesi bozulan ekosistemin ya da, F. Morellinin de dediği gibi, kuralları tepetaklak okan evrenin uyarıları mı?

“Benim kurallarımı bozar, beni hiçe sayar ve istediğiniz gibi davranıp aklınıza gelen her şeyi, sağlığımı ve bana uygunluğunu göz ardı ederek yapmayı sürdürürseniz, ben de sizi minnacık bir virüsle perişan ederim. Dünyanızda her şey durma noktasına gelir, evlerinizden bile çıkamazsınız; elbette buna da çare bulacaksınız ama yaşadıklarınızı unutursanız her defasında varlığından bile haberdar olmadığınız yüzbinlerce virüsten başka biriyle daha da perişan ederim sizi. Aklınızı başınıza alın” mı demek istiyor?

Yaktın bizi korona!

Koronavirüsü okumaktan, konuşmaktan, dinlemekten ve tartışmaktan başka bir şey yapmaz/yapamaz olduk.

Şakalar bile Korona içerikli olmaya çoktan başladı.

Wuhan’dan çıktı yola.

Tahran’da verdi mola.

Yayıldı sağa sola.

Yaktın bizi korona dizeleri şarkı bile oldu.

tweet’le özetlenmiş halimiz

M.Serdar Kuzuloğlu’nun geçenlerde attığı tweet. “Emniyet kemeri takmaya üşenen, gaz kaçağını çakmakla kontrol eden, temel aşıların gerekliliğini sorgulayan, iş güvenliğine dair her önlemi eziyet gören bir toplumun salgın hastalık sebebiyle yaşadığı panik. Üstünde düşünülesi, incelenesi bir vaka” yazmış Kuzuloğlu.

Kısacık bir paragrafla özetlemiş halimizi.