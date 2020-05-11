‘Bu şirketi küresel hale getireceğiz’

4 markayı bünyesinde bulunduran PSA Grubu, geçen ay salgın ortamına rağmen Türkiye’de en çok satışı gerçekleştirdi. Şirket, Türkiye’deki operasyonu küresel bir hale getirmek istiyor...



Bünyesinde Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarını barındıran Groupe PSA’nın Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, İzmir Torbalı’daki yedek parça depolarını küresel çapta hizmet verecek bir merkez haline getirmek istediklerini belirterek, başka yatırım kararları da alabileceklerinin sinyalini verdi.

Cornuaille, Goupe PSA ve Türkiye otomotiv pazarı nisan ayı sonuçları, grubun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aldığı aksiyonlar ve gelecek planlarına ilişkin düzenlenen online basın toplantısında konuştu.



Nisan ayında Türkiye otomotiv pazarındaki yüzde 14’lük düşüşün, Kovid-19 sürecinde oldukça iyi bir sonuç olduğunu belirten Cornuaille, “Avrupa pazarıyla kıyaslarsanız pazar orada yüzde 80 azaldı. Ayrıca, pazarın yüzde 98 civarında azaldığı ülkeler de var. Türkiye’nin sonuçları ekonomi için, endüstrimiz için iyi haber” diye konuştu. Nisan ayında pazarın yüzde 14 daralmasına karşın PSA Groupe olarak pazarda satışlarını yüzde 16 artırdıklarını belirten Cornuaille, aynı dönemde yüzde 29’luk payla en fazla satış yapan grup olduklarını kaydetti. Groupe PSA Türkiye, Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 27 artış gösteren otomotiv pazarında yüzde 97 büyüme kaydetti ve pazar payını geçen yılın aynı dönemine göre 4.3 puan artırarak yüzde 16.7’ye taşıdı. Aynı dönem içerisinde Grup bünyesinde yer alan Peugeot yüzde 69 büyüme ile Nisan ayını lider kapatırken, Opel yüzde 89, Citroen yüzde 209, DS yüzde 298 büyüme kaydetti.













Plan onaylandı



Cornuaille, PSA Grubu’nun sadece araç satan bir şirket olmadığını vurgulayarak, müşteri memnuniyeti ve satış sonrasına yönelik hummalı çalışma içine girdiklerini kaydetti.



Mart ayının son haftasında tüm yedek parça depolarını birleştirdiklerini ve operasyonları İzmir Torbalı’daki depodan yönettiklerini bildiren Cornuaille, yeni yatırımlar yapılacağına işaret ederek, “Bir sonraki adıma geçip Torbalı depomuzu, tüm dünyaya hizmet verecek bir hub, bir PSA grup merkezi haline getireceğiz. İlk adımı attık. Bir sonraki adım için karar da verdik. Yatırım onaylandı, nisan ayı içinde onay da verdik. Bu konuda birkaç ay içerisinde tekrar açıklama yapacağız. Ben bu şirketi, uluslararası faaliyet gösteren bir operasyon yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

10 bin araç getirdi



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cornuaille, bu süreçte, fabrikalar ve gümrükler kapanmadan başka ülkelerden Türkiye’ye araç çekip satışa sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:



“Çok yoğun çalıştık, elimizdeki tüm araçları, fabrikada bekleyen araçları getirtmek için çok uğraştık. Limanlar kapalı olmasına rağmen çok uğraştık. Tüm araçlarımızı getirebildik. Daha sonra başka araçlar da getirdik. Türkiye’de satılmak üzere değil ama başka pazarlardan talep edilmiş araçlar vardı. Onları da getirdik. Çünkü müşterilerimize karşı bir sorumluluğumuz var. Avrupa’dan toplamda yaklaşık 10 bin araç getirdik. Bu da nisan-mayıs arasında aktivitemizi yönetmiş olduk, fabrika açılışına kadar... Bu araçları kriz sebebiyle almadık aslında müşterilerimizin beğenebileceği, çok iyi araçlar bunlar...”



Tesla kızdı, fabrikasını taşıyacak!



Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle yeniden iş başı yapılmasına izin verilmeyen Kaliforniya’daki Tesla Genel Merkezi’nin yanı sıra fabrikasını da, Teksas ve Nevada eyaletlerine taşıma kararı aldığını duyurdu.













Fabrikanın yeniden üretime başlaması konusunda Kaliforniya eyaleti hükümetiyle bir süredir anlaşmazlık yaşayan Musk, “Bu son damla. Tesla genel merkezini ve gelecekteki programlarını Teksas ve Nevada eyaletlerine taşıyacak” dedi. Musk, Kalifornia’nın Fremont kentinde bulunan fabrikanın kalması halinde bile, Tesla’ya yönelik muameleye göre fabrikanın faaliyetlerini sürdürüp sürdürmeyeceğine karar vereceğini söyledi.



Elon Musk, Tesla’nın Fremont’taki üretime mayıs ayı başında yeniden başlaması için bastırıyordu ancak Kaliforniya eyaletinden izin çıkmadı. Musk ayrıca Fremont kentinin bağlı olduğu Alameda idare bölgesine dava açacağını duyurdu. Eyalet yönetiminin anayasayı ihlal ettiğini ileri süren Musk, daha önce salgın önlemlerini sert şekilde eleştirmişti.



Skoda’dan pek çok kolaylık bir arada



Yüce Auto-Skoda, Kovid-19 salgını döneminde müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle dışarı çıkamayan ancak aracının bakım zamanı gelen müşterileri için, tüm hijyen gereksinimlerini karşılayarak hizmet veren Skoda, araçları istenen yerden alıp, teslimat gerçekleştiriyor. Salgın döneminde aracının garantisiyle ilgili işlemi olan ancak evden çıkamayan Skoda müşterileri için de, garanti süreleri 3 ay boyunca uzatıldı. Buna göre 1 Mart 2020 ve 31 Mayıs 2020 arasında garantisi bitecek olan araçların, garanti süreleri otomatik olarak 90 gün süreyle uzatıldı.





7. nesil Elantra tamamen farklı

Hyundai’nin en popüler modellerinden biri olan Elantra, 7. nesliyle otomobil severlerin karşısına çıktı. Yeni otomobil, tamamen farklı bir dizayna ve teknolojik özelliklere sahip. Popüler kompakt sedanın sportif tasarım kimliği, hibrit teknolojisi ve segmentinde ilk kez sunulan kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantısıyla desteklenirken aynı zamanda dijital anahtar gibi Hyundai’nin en son yeniliklerini de kullanıcılarına sunuyor. Elantra, yılın son çeyreğinde Güney Kore’deki Ulsan ve Amerika’daki Alabama Hyundai tesislerinde üretilmeye başlanacak.



Yeni modelle birlikte daha farklı bir tasarım diline kavuşan Elantra, spor otomobillerde görmeye alıştığımız egzotik dört kapılı bir coupe görüntüsü sunuyor. Hyundai mühendisleri ve tasarımcıları yeni modelde daha uzun, daha geniş ve daha alçak bir yapı ortaya çıkarmış. Bir önceki nesilden 5.5 cm daha uzun olan otomobil, iç mekanda da daha geniş bir oturma alanı sunuyor. Hyundai Elantra’nın dış tasarımıyla beraber iç mekanı da son derece şık ve etkileyici görünüyor. Yatay bir şekilde konumlandırılan kokpitte iki adet 10.25 inç’lik LED ekran kullanılmış.



Hyundai, Elantra modelinde ilk kez hibrit motor teknolojisine yer veriyor. Elantra Hybrid, 1.6 lt GDI Atkinson çevrimine sahip dört silindirli benzinli motora kavuşmuş oluyor. Elantra Hybrid’de benzinli motora ek olarak 32 kw’lik bir elektrikli motora da yer veriliyor. Her iki motorun birleşmesiyle toplam 139 beygire ulaşan Elantra, daha dinamik ve daha ekonomik bir sürüş vaad etmiş oluyor.





Tofaş markalarında garanti uzatıldı!..

Tofaş, temsil ettiği markalara ait araçlarda, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan özel durumdan ötürü garanti sürelerini Haziran sonuna kadar uzatırken, bakım sürelerini 3 ay veya 3 bin kilometreye kadar esnetti. Türkiye’de bir ilk olan uygulama, Tofaş’ın temsil ettiği Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep markalarında geçerli.



Suzuki de araçları eve kadar getiriyor













Türkiye’deki tüm bayilerinde geçtiğimiz Mart ayında online görüşme hizmetini başlatan Suzuki, kullanıcıların evinden çıkmadan otomobil sahibi olmasını kolaylaştıracak bir adımı daha hayata geçiriyor. Görüntülü görüşme hizmetiyle başlayan “Suzuki’m Kapımda” uygulaması, kullanıcıların satın almak istediği Suzuki modeline ait kapora, satış sözleşmesi, ödeme gibi işlemlerin kolay ve güvenilir bir şekilde tamamen internet üzerinden yapılmasına olanak sağlıyor. Aracın tahsisat durumu, sipariş formu, kredi müracaatı, plaka tescil gibi benzeri işlemleri ise Suzuki yetkili satıcıları tarafından gerçekleştiriliyor. İşlemlerin sonucunda otomobil çekiciyle kapıya bırakılırken, kalan tüm yasal süreçler kapıda imza yöntemiyle tamamlanabiliyor.