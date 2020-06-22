"ÖTV’de indirim beklemiyoruz"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi beklemediklerini kaydederken, düşük faizli kredi kampanyası sayesinde Haziran ayındaki satışların geçen yıldan yüksek olacağını söyledi

Son dönemde özellikle sosyal medyada dile getirilen, ÖTV indirimi olacağına ilişkin söylentilere değinen Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, böyle bir gelişme beklemediklerini kaydetti. Son dönemde birçok mecrada bu tip bilgiler dolaştığını kaydeden Şahsuvaroğlu, “Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda, satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz” ifadelerini kullandı. “Sıfır km araçlar için” yüzde 0.49 faizli kredi kampanyasının, geçen yıl 1 Ekim’de başladığını hatırlatan Şahsuvaroğlu, şöyle devam etti:

“Bu kampanya özellikle yerli üretimi desteklemek adına düzenlendi ancak diğer markalar da özel bankalar aracılığı ile eşlik etti... 30 Haziran’da bitecekti fakat hükümetimiz bu tarihi öteleyerek kampanyanın devamını sağladı. Dolayısıyla otomotiv sektöründe geçmiş aylarda pandemi nedeniyle durmaya yakın olan satışlar, Mayıs ayıyla birlikte harekete geçti ve şu anda Haziran satışları geçen yılın aynı döneminin üstünde kapanacak gibi bir performans gösteriyor. Bulunurlukla ilgili sıkıntı ise hepimizin sıkıntısı, sonuçta bizler de tüketiciyiz.”

Şahsuvaroğlu, geçen yıl Haziran ayında 42 bin 700 araç satıldığını, bu ay ise sayının 50 bin adede ulaşabileceğini kaydetti.

‘Birkaç ay sürer’

Bulunurlukla ilgili birkaç ay daha sıkıntı yaşanabileceğini belirten Şahsuvaroğlu, “Türkiye’de üretilen araçlar için şu anda üretimin bütün çarkları dönüyor. Özellikle ana ve tedarik sanayii üretenleri ve yetkili satıcılık sistemi de bulunurlukla ilgili sıkıntıyı bertaraf etmek için elinden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor” dedi.

Özellikle ithal modellerde, model ve donanım seviyesi, renk seçeneği gibi farklılıklar nedeniyle 2-3 aya varan sürelerde beklemeler yaşanabildiğine dikkat çeken Murat Şahsuvaroğlu, bu sürenin, yerli üretim modellerde bir aya kadar düştüğünü hatırlattı.

Kia’dan ekstra 1 ay garanti

Kia, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde servislere gelemeyen araç sahiplerini düşünerek garanti sürelerini 30 Haziran’a kadar uzatmıştı.

Mevcut durumu değerlendiren Kia, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında garantisi sona eren araçların garanti sürelerinin 31 Temmuz 2020’ye kadar devam etmesine karar verdi.

Bu kapsamda binek araçlarda 5 yıl/150 bin km, ticari araçlarda ise 3 yıl/100 bin km’ye kadar garantisi olan araçların, salgın sebebiyle uzatılan garanti süreleri 1 ay daha devam edecek.

Tofaş, Alfa ve Jeep ile rekorun peşinde

Tofaş çatısı altındaki Alfa Romeo ve Jeep Markalarının Direktörü Özgür Süslü, koronavirüs süreciyle birlikte 55 bin adet olması beklenen premium pazarının 45 bin adet seviyesinde yılı kapanabileceğini kaydederken, “Nisan ve Mayısta kayıplar yaşandı. Bundan sonraki dönemde pazarın daha canlı olmasını bekliyoruz. Alfa Romeo ve Jeep olarak, premium pazarda pazar payımızı 4 puan artışla yüzde 10’a yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. Satış hedeflerini, pazara paralel 4 bin 500 adet olarak güncellediklerini anlatan Süslü, “Bunu gerçekleştirdiğimizde, 2015 yılına ait 4 bin 300 adetlik rekoru, pandemiye rağmen kırmış olacağız” dedi.

Alfa Romeo ve Jeep’in, yılın ilk 5 ayında satışlarını yüzde 40 artırdığını vurgulayan Süslü, “Yılın başında pazar tahminimiz 550 bin adetti. Bunun içerisinde 55 bin adetlik premium satışı bekliyorduk. Kendimiz içinse yüzde 130’luk bir büyümeyle 5 bin 500 adet hedef koymuştuk. Amacımız, yüzde 10 pazar payına ulaşarak premium pazarında payımızı 4 puan artırmaktı. Öngörümüzü, 470 bin adet olarak güncelledik. Alfa Romeo ve Jeep için yüzde 10 pazar payı hedefimizi koruyoruz” diye konuştu.

Küçük motorlu Jeep

Üretimi Avrupa’ya taşınan Jeep Compass’ın, 1.3 lt benzinli otomatik ve 1.6 lt dizel motor seçenekleriyle pazarda iddialı hale geleceğini kaydeden Süslü, bu yıl “Compass 4xe Plug-in Hibrit”i de satışa sunacaklarını söyledi. Temmuzda Renegade’e yeni bir motor seçeneği daha ekleneceğini de duyuran Özgür Süslü, “1.0 lt turbo beslemeli yeni benzinli motora sahip Renegade’in Jeep ürün gamının en ulaşılabilir modeli olacağını” bildirdi. Aracın başlangıç fiyatı 189 bin 900 TL olacak.

Türkiye’ye iki tane gelebilir

Alfa Romeo’nun bu yıl 110’uncu yılını kutladığını hatırlatan Özgür Süslü, “Nisan ayında yenilenen Giulia ve Stelvio’yu Türkiye’de satışa sunduk. Eylül’den itibaren ise Giulia ve Stelvio Quadrifoglio Verde versiyonlarını satışa sunacağız. GTA ve GTAm modellerini 2021 yılında Türkiye yollarıyla buluşturacağız” dedi. GTA’nın üretiminin 500 adetle sınırlı olacağını hatırlatan Süslü, “Şu anda dünya çapında talep toplama aşaması devam ediyor. 2021 yılında, ülkemize 1 veya 2 adet getirebiliriz” diye konuştu.

Bronco’nun ‘talihsiz’ günü değişti!

Ford’un arazi aracı efsanesi olarak kabul edilen Bronco modelinin yeniden yaratılması, kuşkusuz büyük ses getiren bir gelişmeydi. Yeni nesil Bronco’nun önceleri bu yılın ilkbaharında yapılması planlanan tanıtımı, Kovid-19 salgını nedeniyle lması planlanan yeni nesil Bronco’nun, koronavirüs nedeniyle 9 Temmuz’a ertelenmişti.

Ancak Ford, bu tarihin, ABD kamuoyu açısından aslında pek de uygun olmadığını, bu yüzden de söz konusu tanıtımı 13 Temmuz’a ertelediğini duyurdu. Zira 9 Temmuz, eski eşi ve onun arkadaşının öldürülmesi nedeniyle yargılanan O.J Simpson’ın doğum günüydü. Ancak ayın 13’ü de, umarız model “uğurlu” gelir.

Türkiye’de Yılın Otomobili: Renault Clio

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında birinciliğe, dernek üyesi 75 otomotiv gazetecisinden toplamda 5 bin puan alan Renault Clio ulaştı. Birinci seçilen Clio, “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını kaydederken, “Bu ödülün arkasında Türkiye’de yapılmış milyonlarca dolarlık yatırım, Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği, bilgi birikimi ve özverisi var” dedi. OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık da, “Aday otomobilleri değerlendirirken fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde bulundurduk. Tüketicilerin otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak görmesi bizler için çok önemli” diye konuştu.

Clio, finalde BMW 3 Serisi, Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa ve Peugeot 2008 ile mücadele etmişti.

TOGG’un ilk ödülü OGD’den

Öte yandan Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin Türkiye otomotiv sektörüne katkısı olan şirket, proje ve kişilere verdiği özel ödülü bu yıl Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu “TOGG” aldı. OGD Özel Ödülü’nün, kabul ettikleri ilk ödül olduğunu ifade eden TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, etkinliğe özel gönderdiği video ile teşekkür etti ve gurur duyduklarını ifade etti.