Esad’la anlaşmak...

İdlib’de silahların susması, daha fazla şehit haberi gelmeyeceği için bizi mutlu etti. Peki, bölgeye bahar havası geldi mi? Uzun dönemde bir çözüm görünüyor mu?



Maalesef bu sorulara evet demek mümkün değil.



Çünkü belli ki Şam rejimi orada durmayacak... Kendine ait toprakların tümünü almak için ilerlemesini sürdürecek. Rusya Suriye’yi desteklemekten vazgeçmeyecek. Türkiye yeni bir göç dalgasını önlemek için olduğu yerde kalmaya çalışacak. Bu arada HTŞ ve diğer cihatçı örgütleri zapt edebilecek mi? Kritik soru bu. Düğüm burada. Çünkü ABD bu cihatçı örgütleri giderek daha büyük ölçüde kışkırtmanın peşinde. Böylece hem Türkiye’yi İdlib’de oyalayarak Kürt bölgesini rahatlatıyor hem de bizi Rusya ile karşı karşıya getirmiş oluyor. Bölgede mekik dokuyan Özel Temsilci James Jeffrey’in özel görevi de herhalde bizi Rusya ile kapıştırmaktır!



Esad’la konuşmak, Türkiye’nin önünde hâlâ tek çıkar yol olarak duruyor.



NİMET



İran dini lideri Ayetullah Hameney Batılıları kuşkulandırdı.



Sebep... Hameney’in koronavirüs’ü “nimet” diye nitelemiş olması.



Neden “nimet” dedi? Batı’da yorumlar bunun üzerinde yoğunlaşıyor.



Bir gazete diyor ki:



- İran yeterli tedbir almayarak virüsü yaygın-laştırıyor. Hameney “nimet” diyerek virüsü İsrail’e ve Batı’ya karşı silah olarak kullanacağı sinyalini verdi.

Sizce yorum inandırıcı mı?



BALİ



Karaköy’deki nalburlarda Bally marka yapıştırıcı soruyoruz. Kime sorsak yok cevabı alıyoruz. Bir dükkân sahibine;



- Bu kadar çok kullanılan bir şey neden yok, diye soruyoruz...

Cevabı:

- Balliciler gündüz dükkânları kolaçan edip, kimde var, kimde yok bakıyor. Eğer dükkânda varsa gece girip çalmaya çalışıyorlar. Makasla kepenkleri kestikleri bile oluyor.

Durum budur...



VİRÜS



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gecenin geç saatlerinde “Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” diyerek Türkiye’deki ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasını açıkladı. Bakan Koca, “hasta mahremiyeti” gerekçesiyle hastanın yaşadığı şehir ve tedavi altında olduğu hastaneye ilişkin bilgi vermedi. Ancak akşam canlı yayında AKP eski milletvekili Mehmet Metiner yanındaki konuşmacıya kısık sesle “İstanbul’da” deyince şehir de açıklanmış oldu.



Sonuçta virüsün Türkiye’de görünmesi bir bakıma iyi oldu. Tedbirler sıkılaştı. “Nasıl olsa bize gelmedi” diye rahatlık içindeydik.



TURHAN ABİ



Karikatür sanatının büyük ustalarından Turhan Selçuk 11 Mart 2010 tarihinde 88 yaşında hayata gözlerini kapadı. Turhan Selçuk dün ölümünün 10. yılında sevenlerince anıldı.



Bendeniz 1986 yılında Milliyet’e geldiğimde “Burada son olarak Turhan Selçuk çalışırdı” diyerek odasını bana verdiler. Turhan Ağabey’le seyrek de olsa görüşürdük. Kardeşi İlhan Selçuk’un gece yarısı yatağından kaldırılıp gözaltına alınmasına, sonra da Ergenekon’un bir numarası diye hapis yatırılmasına değil üzülmek, adeta kahrolmuştu. 88 yaşında ölümüne biraz da bu üzüntüler neden oldu. İlhan Ağabey de çok yaşamadı, üç ay sonra o da hayattan ayrıldı. Çizgileriyle bugün de yaşayan Turhan Selçuk’u saygıyla anıyoruz. Zaten ne denir:



“Hatırladığımız sürece hiç kimse bizden ayrılmış sayılmaz.”



İŞGALLER



İBB’ye yönelik son mesajımız şuydu:



“İstanbul Büyükşehir Belediyesi kontrolünde olan ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kiraya verilen, Şişli Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’ndeki kaldırım işgalleri ne zaman son bulacak?”



Soruya Kadıköy’ü de eklemiş... Bırakın kaldırımları esnaf artık yolları bile işgal ediyor da... Kimse oralı değil, demiştik...



Bu konuda da İBB’den cevap aldık. Deniyor ki:



“Geçmiş dönemde bu tür düzenlemelerin yapıldığı caddelerde, sorunların ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara başlandığı ifade etmek isteriz.”



İBB’nin bu sorunları ele alması mutluluk vericidir. Sonuçlarını kısa zamanda görmeyi umut ediyoruz.



ESAT



Ülkemizde sokak ve cadde adlarının anlamsızlığına ilişkin birkaç satır yazmıştık.



Ankaralı okurumuz kısa bir not göndermiş:



“Başkentte malum iki ünlü semt vardır: Büyük Esat ve Küçük Esat... Bu büyük ve küçük Esat’lar kimlerdir? Uzun uzun araştırdım. Bulamadım. Sizin bilginiz var mı?”



Biz de araştırdık. Bulamadık. Bilen varsa lütfen bildirsin!