Komünist sanayici!

İş ve siyaset dünyasının renkli ismi, sanayici Murtaza Çelikel 89 yaşında aramızdan ayrıldı. Son görüşmemiz galiba 10 yıl kadar önce oldu. Henüz genel başkan olmayan Kemal Kılıçdaroğlu ile beni ve Necati Doğru’yu tanıştırmak için bir yemekte buluşturmuştu. Masada Gürsel Tekin de vardı. Murtaza Bey hem basının hem siyasetçilerin hem iş dünyasının dostuydu. Her zaman CHP’nin ve sosyal demokratların destekçisi oldu. Ulusal sermayenin yanında, TÜSİAD’ın karşısındaydı. Her zaman tek derdi Türkiye’nin refahı ve esenliğiydi. Olup bitene üzülürdü. Geçen yıl bir telefon görüşmemize ben:

- Nasılsınız, diye başlayınca gevrek gevrek gülmüş:

- Bana zorla yalan söylettireceksin, demişti...

CHP’li sanayici parmakla gösterildiği için adı solcuya hatta komüniste çıkmıştı.

Murtaza Bey ardında güzel anılar bırakarak gitti. Muhterem eşi Aysel Çelikel’e ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz...



KARDAK



Son haftalarda takdirle okuduğumuz kitaplardan biri Bora Serdar’ın “Denize Bakma Denizden Bak KARDAK” adlı çalışması... Balyoz mağduru Em. Dz. Kurmay Albay Bora Serdar Ege’deki gelişmeler zerinde çok çalışmış. İlk bölümde Ege’de Yunanistan’la çatışmaların tarihi gelişmesini okuyoruz. Bora Serdar tarafsız bir inceleme sunuyor bize. Ardından Kardak’la ilgili siyasi gelişmeler ve o ünlü operasyon anlatılıyor. Akıcı bir dille yazılmış, heyecanla okunan bir kitap bu... Kırmızı Kedi yayını...



FIRTINA



Hava Kuvvetleri Eski Komutanı E. Org. Halil İbrahim Fırtına,

çok önemli bir tarih çalışması yapmış... Eski Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla 2005 yılından itibaren yaptığı röportajları “Alçalmadan Yükselenler” adlı kitabında toplamış... 2005 yılından itibaren yapılan bu röportajlarda önceki komutanlar Tahsin Şahinkaya, Halil Sözer, Cemil Çuha, Safter Necioğlu, İlhan Kılıç ve Nahit Özgür’ü dinliyoruz...

Yanlışlıkla Kocatepe gemimizi vurmamızın ilk ağızdan hazin öyküsü… Yunanistan’ın NATO’ya dönüşünü sağlayan Rogers Planının perde arkası. ABD’nin havacılıkta Türkiye’yi nasıl bağımlı hale getirdiği... Kitaptaki çok ilginç bölümlerin sadece birkaçı...



KOVİD 19



Aynı zamanda bir dış politika yazarı olan Hüseyin Vodinalı, hayatımıza giren ve ne zaman belli olmayan Kovid 19’un dünya çapındaki serüvenini gözler önüne seriyor. Kitap Kovid 19 konusunda kafamızı kaldırıp dünyaya bakmamıza yardımcı oluyor. (Pankuş Yayınları)

SURİYE PETROLÜ



Bizim Dışişleri Bakanlığı açıklama yapıyor:

“PKK/YPG terör örgütü güdümündeki ‘Suriye Demokratik Güçleri’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarma, işleme ve ticaretini yapmak üzere ABD’de yerleşik ‘Delta Crescent Energy LLC’ adlı şirketle bir sözleşme imzaladığı basında bildirilmiştir. PKK/YPG terör bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne sermiştir. Suriye’nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. ABD’nin bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz.”

Garip bir denklem var ortada...

ABD Suriye’nin doğal kaynaklarını PKK/YPG örgütüne sunuyor.

ABD bizim dostumuz!

Öte yandan... Orada PKK/YPG ile savaşacak, Suriye’nin doğal kaynaklarını koruyacak tek güç Suriye rejimi.

Suriye rejimi bizim düşmanımız. Hareketini biz engelliyoruz.

Bu denklemden nasıl sağlıklı bir sonuç çıkar?



TATİL





30 Temmuz arife günü Resmi Gazete ’de şu TBMM kararı yayınlandı.

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününden başlamak ve 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 28 Temmuz 2020 tarihli 118’inci Birleşiminde karar verilmiştir.”

Kemiksiz 64 gün yaz tatili... Bitmek bilmez... Sayın milletvekilleri tatil yörelerinde kumlara ya da şezlonglara uzandıklarında akıllarına gelecek ilk soru herhalde şu olacaktır:

- Biz bu tatili hak ettik mi?



ZİLELİ



Gazeteci Arkadaşımız Ümit Zileli, “Yakın Tarih Yalanları” adlı kitabında (SİA yayınları) son yıllarda halka yutturulan büyük yalanları ele alıyor, doğruları anlatıyor. Kitabı okurken insanımızın zihninin ne çok yalanla sarılıp sarmalandığını düşünüyorsunuz...

İHANET





İmar yolsuzluklarının en yaman takipçilerinden olan gazeteci Hazal Ocak, İHANET adlı kitabında İstanbul’a karşı işlenen rant suçlarını özetliyor. Kent nasıl yağmalanıyor, gözü tırmalayan yapıların duvarları ardında hangi utanmazlık hikayeleri var. Eski İBB’nin entrikalarından örnekler. (Cumhuriyet Kitapları)

AMONYUM NİTRAT

Sanayi Bakanı Mustafa Varank ilginç bir açıklama yaptı:

“Hepimizin yüreğinin

yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat,

6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti. Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir” dedi...

Zihinlerde iki soru oluştu..



1. Bu kadar patlayıcının Boğaz’dan geçmesine nasıl izin verildi?



2. Bu kadar patlayıcıya izin verirseniz Boğaz’dan çok daha dar olacak Kanal İstanbul’da tehlike daha büyük olmaz mı?