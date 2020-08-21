Yakın dostumuz Varlık Özmenek’i (77) kaybettik.

Bizim neslin, özellikle Ankara basınının yakından tanıdığı, soylu bir gazeteciydi Varlık. Köy Enstitülerinin efsane hocalarından Hamit Özmenek’in oğluydu. Hayata o da öğretmen olarak başlamıştı. Talih bizi 1967 yılında TRT’nin sınav kapısında buluşturdu. Ankara Televizyonu’nda aynı serviste yıllarca birlikte çalıştık. Köy Enstitüleri, öğretmenler ve eğitimle ilgili ses getiren programlar yaptı Varlık. 12 Mart darbesi sonrası TRT’den ayrıldıktan sonra Ankara’da Yenigün gazetesi ve 7 Gün dergisinde yine birlikte çalıştık. Uzun yıllar ANKA ajansı kadrosunda yer aldı. Sosyalizme inanan, iyi bir Türkiye İşçi Partiliydi. Yürüyüş dergisinde çalıştı, uzun yıllar Bilim ve Sanat dergisini çıkardı. Türkçeyi, her yazısında yeni sözcükler üretecek kadar iyi kullanırdı. Sofralarda olağanüstü espriliydi. Ne anlatırsa anlatsın dinlemeye doyamazdınız.

Son yıllarda görüşemez olmuştuk. Geçen yıl Alzheimer olduğu haberi geldi. O hiç bitmeyecek sanılan hayat neşesi giderek söndü, tanımayanların çok şey kaybettiği o soylu adam bu yaz sıcağında sessizce aramızdan ayrıldı.

Sevgili eşi Aylin’e, kızları Aslı ve Elif ile tüm yakınlarına başsağlığı dilemekten başka çaremiz yok. Ölüm, hayatın ucunda hepimizi bekliyor. Önemli olan geride kalanların kalbinde, zihninde, damağında iyi tatlar, güzel anılar bırakmak. Varlık, hep sevgiyle ve güzel anılarla anılacak bir insanlık dostuydu. Nur içinde yatsın, kişiliği ve meslek aşkı genç nesillere örnek olsun...