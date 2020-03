Dikkat, koronavirüste sapmamız var

R-Naught ya da R-0 adını hiç duydunuz mu?



Bir enfeksiyonun kaç kişiye bulaşacağını hesaplamak için kullanılan yöntemin adı bu.



Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs almış her kişinin, hastalığı 1.4 ile 2.5 arasında insana bulaştıracağını hesapladı.



Buna karşın diğer araştırmacılar, her hastanın, virüsü 2.5 ile 3 arasında insana bulaştıracağı düşüncesinde.



Türkiye’de ilk hastayla temasta olan 4 kişinin daha koronavirüs aldığı ortaya çıktı.



En yüksek ihtimal hesabından bile daha yüksek bir orana sahibiz şu an.



O yüzden sıkı aile, sıkı komşuluk ya da mucuk mucuk sosyal ilişkilere bir müddet ara vermekte büyük fayda var...



Koronavirüs günlerinde Şeyma



Şeyma Subaşı’nın İtalyan sevgilisinin 14 günlük karantina süresine dikkat etmemesi derdimiz oldu birden.

Oysa bizim için tehlike, İtalyan sevgiliden geçmesi muhtemel virüs değil, binlerce genç kızı enfekte eden “Şeyma Subaşı gibi yaşama” virüsü.



Güzel olmak, akıllı ya da eğitimli olmaktan daha önemli hale geldi.









Çalışıp, başarmak, başarıncaya kadar beklemek, fedakârlık yapmak yerine, her imkâna hemen kavuşmayı isteyen ve rol modeli Şeyma Subaşı olan bir sürü genç kız var bu ülkede.



Daha önce de yazmıştım, saçını süpürge etmeden anne olmak, Miami ya da Phuket’i komşu kapısı haline getirmek, çabasız ve temeli çok da derine inmemiş bir şöhreti hissetmeyi istemek gibi belirtileri var bu virüsün de...

Bu Şeyma Subaşı’nın değil, onun yaşamını fazlasıyla parıltılı olarak sunan, bizim yani medyanın kabahati.

Bu durum, bir gün mutlaka bitecek olan koronavirüsten daha tehlikeli, farkında mıyız?



Olmazları olduran virüs



Broadway müzikalleri, 11 Eylül saldırılarının olduğu günün gecesinde bile iptal edilmemişti, koronavirüs iptal ettirdi.

Eskiden yurt dışı görevlere sevinen Türkiye bürokrasisi, koronavirüsten sonra yurt dışına gidemediği için mutlu olmaya başladı.



ABD’de basketbol, buz hokeyi, İngiltere’de futbol ligleri askıya alındı. Manchester United’ın 8 futbolcusunu kaybettiği Münih uçak kazasından sonra ligler devam etmişti.









Demokrasinin beşiği olarak kabul edilen İngiltere’de yerel seçimler ertelendi.



Hastane yatağı sayısında durumumuz



En son 2018 verilerini alabilmiş OECD. Buna göre Türkiye, 100 bin kişiye düşen yatak sayısında ABD, İngiltere, İsveç, Danimarka gibi ülkelerden daha iyi durumda.



En kötü durumda olan ülke Hindistan.



En iyi durumda olan ülkeyse, aynı zamanda dünyanın en fazla yaşlı nüfusuna sahip olan Japonya.



Koronavirüs ölüm oranı dünya genelinde yüzde 3’ün üzerinde seyrederken, ölüm oranını binde 7 seviyesinde tutabilen Güney Kore de ikinci sırada...



Korkuya çare: Okuma, izleme, takip etme



Bindiğin dalı kesmek gibi olsa da, yazmak zorundayım.



Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, ABD’de de koronavirüs korkusu toplumsal bir histeriye döndü.



Ülkenin mikrofon uzatılan tüm psikiyatristleri, endişesini kontrol edemeyenlere, aynı tavsiyede bulunuyor.



“Endişe duyduğunuz şeylere odaklanmak yerine, yapıcı faaliyetlere yönelin, spor yapın. İlla bilmek istiyorsanız sadece günde bir kere Dünya Sağlık Örgütü’nün internet sitesine bakıp, hastalığın yayılımıyla ilgili bilgi alın, daha fazlasına dur deyin.”



Haksız değiller aslında.



İyi bir moralin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi her gün Taşköprü sarımsağı yemekten daha fazla.