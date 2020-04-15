Doğru sosyal mesafe kaç metre?

ABD ve İngiltere’de sosyal mesafe 2 metre olarak uygulanıyor.



Bizim memlekette kafaya göre 1 metre uygulayan da var, 1.5 metre diyen de...



Dünyanın önemli üniversitelerinden biri olan MIT’ın uzmanları, hapşırık ve öksürükle virüs 8 metre uzağa gidebilir diye açıklama yaptı.









Dünya Sağlık Örgütü dahil, şu ana kadar kimse aksini savunamadı.



Bilim Kurulu, doğru sosyal mesafe için acaba ne diyor? Şu 8 metre işi doğruysa, ona göre davranalım.



Bidon kafadan sonra...



Bir zamanlar AK Parti’ye oy veren insanlara “Bidon kafa”, “Göbeğini kaşıyan adam” diyenler oldu bu ülkede.



O çirkin tanımlamaların altında imzası olanlar bile bugün genelleme yaparak hakaret cümleleri kurmuyorlar.



Halkın belirli bir kesimine hakaret eden kimse çıkmaz artık diyorduk, çıktı.



Cuma gecesi sokağa çıkma yasağına saatler kala, marketlere, fırınlara koşan insanlar için hakaret ve aşağılama dolu cümleler kuruldu.



Demek ki baktıkları entelektüel dev aynası, eleştiri ile hakaret arasındaki farkı gösterememiş bu beylere...



Yazık, çok yazık...



Yeni bir özel okul krizine doğru



Geçen sene haftalarca konuştuğumuz Doğa Koleji gibi, yeni ve daha büyük bir özel okul krizi kapıda galiba.



Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve MEF Okulları Genel Müdürü, Erdoğan Bozdemir’in önemli mesajları var:



Özel okullar öğretmenleri yıllık sözleşmeli olarak işe alıyorlar, dolayısıyla, personel giderlerinde bir azalma yok.

Elektrik, su, doğal gaz faturaları emsaller dikkate alınarak kesileceği için, kullanmasak da gider kalemi olarak devam ediyor.



Yemek ücretlerinde malzeme parası harcanmasa da personel ödemeleri devam ediyor ve telafi zamanında velilerden para alınmadan hizmet verilecek yine.



Bir sürü özel okulda şu an tahsilat problemi var, salgın sonrası talepte daralma kaçınılmaz gibi duruyor ve bir sürü özel okulun binası kiralık.



Bu notları alt alta yazdığınız zaman özel okulların da mücbir sebeplerden faydalanan sektörlere girmesi gerektiği mesajı ortaya çıkıyor.

Maaş alamayan öğretmenler, eğitim alamayan öğrenciler, sene ortasında bir yandan okul, diğer yandan zor durumdaki okula verdiği ücreti geri alabilmek için avukat arayan veliler...



Tek bir okul zincirinin yarattığı karmaşayı görünce, dönüp özel okullar için tekrar düşünmekte fayda var galiba.



Plazalara veda zamanı



Antik Yunanistan’da topraktan gelen miasma adlı bir gazın salgın hastalıkları yaydığına inanılıyormuş ve o yollar o yüzden taşlarla kaplanmaya başlamış.



Veba salgınları sırasında tüm dünyada görülen en büyük önlem, şehirlerin belirli bir kısmını yakmak olmuş.



Sonra vebanın kemirgenlerden geçtiği anlaşıldığında, farelerin evlere girmesini engelleyecek ürünler ve mimari öne çıkmaya başlamış.



İngiliz The Guardian gazetesi kapsamlı bir dosya hazırlamış koronavirüs sonrası için.



Dikkat çeken iki unsur, açık ofislerin artık eskisi kadar tercih edilmeyeceği ve büyük, tek, merkezlerden oluşan megapol yapılanmalarının yavaş yavaş, küçük ve çok, neredeyse her ilçenin kendisine yetebileceği bir hale geleceğini yazmış.



Türkiye’de beyaz yakalıların parçası olmaktan çok mutlu olduğu plazalar için de tehlike çanları çalıyor demektir bu.



Binlerce insanın aynı havayı soluduğu, tek camın bile açılamadığı onlarca katlı plazalar, koronavirüs sonrası eskisi kadar cazip olmayabilir.



Adalet Bakanı’nın dikkatine



Sayın Bakan, son bir haftadır meslek hayatımda hiç karşılaşmadığım kadar çok, “Tanıdık noter var mı?” sorusuyla karşılaşıyorum.









Talepte bulunanların çoğunun derdi, zamanı dolan imza sirkülerini yenilemek.



Nasıl süresi biten sağlık raporlarıyla insanlar ilaçlarını alabiliyorlarsa, pandemi sona erene kadar, en azından süre yenilemeleri için benzer bir uygulama yapılamaz mı?