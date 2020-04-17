Okullar nasıl açılacak?

Dani- marka’da anaokulları ve ilkokul beşinci sınıfa kadar olan öğrenciler dersbaşı yaptılar önceki gün.



Alman- ya’da 4 Mayıs’ta ilkokul ve lise son sınıflar eğitime başlayacak. Diğer sınıflar ve üniversitelerin durumu 29 Nisan’da belirlenecek. Lise son sınıflar, hem bitirme sınavları hem de önlemlere daha kolay uyacak olmalarından dolayı dersbaşı yapacak. Ulusal Bilimler Akademisi ile Robert Koch Vakfı arasında bilimsel tartışma sürüyor.



Norveç önce anaokullarını açtı, bu pazartesi günü de ilkokul 4. sınıfa kadar olan öğrenciler dersbaşı yapacaklar.

Türkiye’de farklı sınıfları farklı tarihlerde okula başlatmak gibi bir seçeneği hiç konuşmadık aslında. Bugün için değilse bile, salgının kontrol altına alınıp, hasta artış eğrisi aşağı döndüğünde belki bu kademeli geçiş seçeneğini gündeme almak işimize yarayabilir.



Sadece Türkiye’de olur



İstanbul Esenler’de, sokağa çıkma yasağında arabanın arkasında ekmek satanlarla mahalledeki fırıncılar kürekli sopalı kavga ettiler. Kavgacılara sosyal mesafeyi korumadıkları için para cezası kesildi.



Sokağa çıkma yasağında İzmir’den Balıkesir’in Ayvalık ilçesine motosikletle uyuşturucu götüren bir kişi yakalandı. Üzerinden satışa hazır 48 paket esrar, hap, bıçak çıktı. Sokağa çıkma yasağı ve trafikte hız yasağına uymadığı için zanlıya para cezası kesildi.









Fikirlerin dile getirildiği varsayılan bir televizyon programında, konuklardan birinin çıkardığı gaz, sözlerden daha önemli hale geldi. Ağızdan çıkanların bu kadar önemsiz, çıkan gazın bu kadar önemli olduğu bir başka örnek yoktur herhalde.



Ankara’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 75 yaşında bir adam beton mikserinin altında kalıp, can verdi. Muğla’da sokağa çıkma yasağı olan 78 yaşındaki bir adam arabasıyla 8 aylık hamile bir kadının kullandığı arabaya çarptı.



Sokağa çıkma yasağı sırasında, yollar bomboş olmasına rağmen bir sürü trafik kazası meydana geldi. Körfez’de tüp kamyonu ambulansa, Akyazı’da ekmek dağıtan kamyonetler birbirine, Söke’de fırın kamyonetiyle normal araba çarpıştı. Sakarya’da bomboş yolda bir otomobil refüje çıktı, kullanılmaz hale geldi.



Vatandaşın gırtlağına çökmek



Özel bankaların zor zamandaki duruşunun farkına vardı devlet ama sadece özel bankalar değil ki zor zamanda vatandaşın gırtlağına çöken...



Elektrik dağıtım şirketleri, evleri geçtim, işletmelerin de elektriğini kesiyorlar hemen.



Düğün salonlarından, erken rezervasyon ile alınmış turlara, eğitim kamplarından sürücü kurslarına kadar, ödenmiş ama alınmamış hizmetler için, en iyi ihtimalle “Sözleşmeden cayma” maddesi işletilerek yüzde 30 civarında kesintiler yapılıyor. Geri para ödemek istemeyenler, bir sene sonraya ertelemeden tutun da, size kupon verelim gibi çeşit çeşit bahaneler öne sürüyorlar.



Sahiplerinin bir kısmının durumu kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olan tahsilat şirketleri, yetki aldıkları tüm şirketler adına telefon-SMS biniyor vatandaşın sırtına.



“Devlet onu yapsın, devlet bunu ödesin” diye cümleleri sık sık kuruyoruz da, zor zamanda vatandaşın gırtlağına çökenleri ne yapacağız?



Artık ABD değil, ADD

Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Dağılan Devletleri’ne döndü koronavirüs nedeniyle.Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Dağılan Devletleri’ne döndü koronavirüs nedeniyle.Tam 10 eyalet, birleşerek, Başkan Trump’ın ekonomiyi yeniden başlatma tarihine uymayacaklarını açıkladılar.Başkan Trump, sözünü dinleyemeyeceğini açıklayan valilere “Denizde İsyan” filmini seyretmelerini önerdi.New York Valisi, “Federal Hükümeti koloniler oluşturdu, eyaletleri Federal Hükümet oluşturmadı” diye oldukça ağır bir cevap verdi.1787’de 13 koloninin katılımıyla kurulan ABD’de, iki buçuk asır sonra böyle bir sorgulama belki de sonun başlangıcıdır.Sonuçta, başta Teksas olmak üzere New Hampshire ve Kaliforniya gibi eyaletlerde bir süredir ABD’den ayrılma yolları tartışılıyor.



Maske, eldiven, kargo poşeti meselesine dair



Tanıdığım tüm doktorlar, virüsten korunmak için takılan plastik eldivenlerin gereksiz bir güven hissi yarattığını ve el hijyeninin ihmal edilmesine yol açtığını söylüyor. Eldiven takarak doğru mu yapıyoruz, yanlış mı?



Evlere kargo şirketlerinden gelen plastik poşetler virüs taşır mı taşımaz mı? Taşırsa, meyve-sebzeyi ambalaja sokarak risk almıyor muyuz, sokmuyorsa söyleyin, boşuna sirke, sabun ziyan etmeyelim.



Almanya’da Jena Belediyesi, vatandaşlardan evde dikecekleri maskeleri kullanmalarını istedi. Cambridge Üniversitesi, 2013 yılında yaptığı bir araştırmada ev yapımı maskeler için, son çare ve hiç yoktan iyidir demişti. Demek ki kumaş maske takarak, karşımızdakini kendimizden ne kadar koruyabileceğimiz şüpheli.



Maske sahibi olmanın yeterli olmadığını da bu salgın sayesinde öğrenmiş olduk. Burnu açıkta bırakarak maske takanlar, maskeyi, iplerinden değil, en hassas yerinden tutarak düzeltenler. İç Hastalıkları uzmanı Nafiz Karagözoğlu Hoca, Sabancı Topluluğu katkılarıyla bir animasyon filmde anlatmış doğru maske kullanımını. Maskeyi takmadan hemen önce elleri uzun uzun yıkama gerekliliği başta ne kadar çok hata yapıyormuşuz.

