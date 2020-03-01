THY uçağında koronavirüslü yolcu çıktı

26 Şubat günü, İstanbul-Riga seferini yapan THY uçağından koronavirüslü bir yolcu çıktı.

Saat 11.20’de Letonya’nın başkenti Riga’ya inen İran uyruklu yolcu, saat 14.00’te otobüsle Estonya’nın başkenti Talllin’e doğru hareket ediyor. Saat 18.30’da otobüsten inen bu yolcu, gece kendini kötü hissedip ambulans çağırıyor ve koronavirüs taşıdığı anlaşılıyor.

Bu İranlı yolcuyla beraber otobüste yolculuk eden diğer 23 kişi, Estonya Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilendirildi ve 14 gün gözetim altında tutulacaklar.

Diğer yandan, Letonya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi koronavirüslü bu yolcuyla birlikte uçanlara ulaşmaya çalışıyor.

Kendi araştırmaları dışında, 26 Şubat’ta THY ile Riga’ya uçan yolcuların 67501590 numaralı telefonu aramaları istendi.

Habere ulaştıktan sonra THY Basın ve Halkla İlişkiler birimiyle temasa geçip, o uçuşta görevli olan ekip ve yolcular açısından ne yaptıklarını sordum.

Onlar da ilgili birimden cevap istediler ama yazıyı bitirinceye kadar o cevap gelmedi...

Fermuar üretmezsen, ihracat yapamazsın

Koronavirüs yüzünden tekstil sektöründe ihracat hareketleniyor diye yazmıştım cuma günü.

Haber doğru, siparişler artıyor ama üretmediklerimiz şimdi ihracatımızı vuruyor.

İstanbul’da fermuar sıkıntısı var şu sıralar zira üretimi Çin’e kaptırdık yıllar önce.

Fermuar olmadan ya da fiyatı dolara endeksli olduğu için maliyet hesaplarını altüst eden fiyatlarla neyin ihracatını yapacağız?

Çanta, yağmurluk yapımında kullanılan imperteks kumaşı da Çin’den ithal ediyoruz.

Çin’den iptal edilip, İstanbul’a kayan 400 bin çantalık siparişten söz etmiştim yine.

İlk gün çok sevinçliydi arkadaşım şimdi sevinmek bir yana, deli gibi, kumaş bulma derdinde...

Sonuç mu, Çin’den Türkiye’ye kayan siparişler, Çin’den ithalatımız aksadığı için keyif değil dert olur hale geldi...

Anasından fırsatçı doğanlar

Rusya ile yaşadığımız krizi, “Rus turist gelmez, Antalya’da geçen yılın yarı fiyatına tatil yaparız” diye karşılayanlara,

33 şehit haberinin geldiği gecenin sabahında, yaralı askerlerimiz nasıl diye değil, dolar sence ne olur diye soranlara,

Koronavirüs uçak ve otel fiyatlarını çok düşürmüş, tam İtalya’ya gidilecek zaman diye üzerinde etiketiyle dolaşanlara, eskiden hayret ediyor, onların adına utanıyordum, artık etmiyorum...

Biri çimdiklesin lütfen...

Rum Yönetimi, Kuzey-Güney arası geçiş yapılan 4 kapıyı koronavirüs önlemleri bahanesiyle kapattı bir haftalığına.

Şaşılacak bir yanı bu yok bu durumun, Güney’in barış diye beklediği şey aslında bir ilhak.

Kıbrıslı Türklere haklar veren 2004 Annan Planı geçersiz, 1960 Kurucu Antlaşmalar geçerli onlar için. Beni şaşırtan, Rumların yaptığı değil, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “Bilimsel değil” diyerek Rumlara tepki göstermesi oldu.

Ankara karşıtı seçim stratejisinde değişiklik mi var acaba Akıncı’nın?

Kenan ve Beren’den çıkarılacak 5 ders

İlişkilerdeki krizleri, kamuoyunu hakem yerine koymadan, medya üzerinden mesaj vermeden de çözmek mümkünmüş...

Erkek anneleri, oğulları ünlü de olsa ünsüz de olsa, bir söz söylemeden duramıyor bu tür krizlerde...

Özel hayata dair sorulara hakaret ya da küfür etmeden de cevap vermek mümkünmüş...

Unuttuğumuz “Yıkmak kolay, yapmak zor” cümlesi 2020’de de geçerliymiş...

Bir kadının yüreğinde ve beyninde olmadıkça, bedeninde olmanın bir anlamı olmadığına inanan adamlar var hâlâ...