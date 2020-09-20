Antep’in tadına online baktık

Olur mu demeyin! Bal gibi de oldu! GastroAntep etkinliği bu yıl online düzenlendi. Ünlü şeflerin Antep lezzetlerine ilişkin yorumlarını internetten izledik. Kokusu burnumuzda, tadı damağımızda canlandı











Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) işbirliğiyle düzenlediği Uluslararası GastroAntep Festivali’nin üçüncüsü bu yıl dijital ortamda yapıldı. ‘GastroAntep Hasat Günleri’ adı altında düzenlenen etkinlik, Michelin yıldızlı ünlü şeflerin katılımıyla düzenlenen hasatlar, workshop’lar, panel ve oturumlar, GastroAntep sosyal medya hesapları ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GastroAntep resmi web sitelerinden canlı yayınlarla takip edildi. İki güne yayılan etkinlikleri yaklaşık 2 milyon kişi izledi. Bu anlamda en büyük dijital festival gerçekleşmiş oldu.

Başkan öncü oldu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep için dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma hedefiyle yola çıkan ‘GastroAntep Hasat Günleri’ Antep fıstığı hasadı ve şire yapımıyla Batalhöyük’te start verdi. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzeti dünyaya tanıtmak amacıyla organize edilen GastroAntep’in ilk gününde, yöresel oyunlar oynandı, daha sonra gerçekleşen fıstık hasadında ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gastronomi profesyonelleri, gurmeler, protokol ve gastronomi yazarlarıyla fıstık topladı, şire yaptı, kurutmalık biber ve patlıcan oyumuna katıldı.









Güneşin bereketi

Hasatta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te büyük bir hikâye ve kültür olduğunu belirterek, “Yeni dünyanın kodlarını çok iyi görmemiz lazım. Başta yerellik, doğallık ve dijitalleşme önemli hususlar. Bunun gereği olan bereketli hilal, daha stratejik hale gelecek. Bereketli hilalin bir hikâyesi var. Burada büyük bir emeğin ve inovasyonun yer aldığını göreceksiniz. Gaziantep’in yöresel lezzetleri kendi kendine gerçekleşmiyor. Bu kentte örnek bir iş birliği ve büyük bir emek var. Güneşin D vitamini olmazsa ürünlerden güzel bir verim alamayız. Sağlıklı lezzetin başkenti olma yönündeki gayretimiz devam ediyor” dedi.









Yıldızlar geçidi

Workshop serisinde Michelin yıldızı şeflerden Claudio Chinali, Joe Barza, Ruben Arnanz, Juan Jose Losada ve Charles Azar sunumlarıyla etkinliğe renk kattı. Ünlü Türk şeflerden Cüneyt Asan, Gaziantep’in yöresel kebabını kendi has üslubuyla hazırladı. Diğer yandan, gastronomi şefi Ömür Akkor sektördeki başarı hikâyesini izleyenlerle paylaştı.

Panellerde sektör temsilcileri ile başarı yakalamış şeflerle gastronomi ve gastroekonomi üzerine konuşmalar yapıldı, yerel ürünlerin getirdiği yeni imkânlardan bahsedildi.

Gerçekleşen workshop’larda ise yerel lezzetler ve ürünlere yeni soluk getiren ünlü şefler, farklı fikirlerle tatları entegre ederek yeni ürünler elde etti. Genç şefler için yeni soluk getirdi.



Bu başarı tesadüf değil



Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Arslan, Gaziantep’in Türkiye’de bir marka şehir olduğunu hatırlatırken duygularını şu sözlerle paylaştı: “Gaziantep markalaşma döneminde önemli çalışmalar yaptı, kendi markasını oluşturdu. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. Mevcutla yetinmeyip Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan itibaren Fatma Şahin, kenti daha yukarlara taşımak için canla başla mücadele ediyor. Gaziantep için önemli bir değer. Gaziantep tescil alma konusunda da çalışmalarına başarıyla devam ediyor bizde buna destek olacağız.”



Stresli sonbahara hazır mıyız?









Sıcak eylül yazın bittiğini gizlese de sonbahar kapıda. Ekim, kasım aylarında pandeminin en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Pandemi konusundaki her gelişme piyasalar üzerinde büyük etki yaratıyor. Bu yetmezmiş gibi, ABD başkanlık seçimi de piyasalar üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallanıyor. Türkiye’de sıradan vatandaşlar bile Amerika’daki seçim anketlerini yakından izliyor. Önümüzdeki dönemde anket sonuçlarına bağlı olarak altın, borsa dolarda iniş ve çıkışların hızı daha da artacak. Donald Trump ile Joe Biden arasındaki ilk münazara 29 Eylül’de yapılacak. Daha sonra 15 ve 22 Ekim tarihlerinde iki tartışma programı daha yapılacak.

Amerikalılar anketlerde önde görünen Biden’ın münazaralardaki performansını merakla bekliyor. Canlı yayında iyi konuşursa Trump’ın işi daha da zorlaşacak...

Biden önde ama...

ABD’de seçim anketlerinde Biden açık ara önde görünüyor. Ancak Trump’ın dört yıl önce Clionton ile yarıştığı seçimde de hava böyleydi. Clinton halk oyunun çoğunluğunu almasına karşın başkan seçilememişti. Amerikan yasalarına göre eyaletlere dayalı seçiciler kurulunun oyunu alan Trump başkanlık koltuğuna oturmuştu. Peki, bu kez de aynısı olabilir mi?

Ocağa kalabilir

Yani dört yıl önceki duruma benzer şekilde, Trump eyaletler seçiciler kurulunun oylarıyla yeniden Başkan seçilebilir mi? Böyle bir olasılık var. Nitekim Amerika’da buna yönelik senaryolar tartışılmaya başlandı. Bu kez aynı durum oluşursa, Demokratların bu durumu kabul etmemesi ve dava açması gerektiğini önerenler var. Normalde Amerikan seçimleri 3 Kasım tarihinde sonuçlanacak. Biden, net bir şekilde kazanırsa 3 Kasım tarihinde Amerika başkanını seçmiş olacak. Ancak Trump dört yıl önceki seçime benzer şekilde kazanırsa, Demokratların bu kez dava açması bekleniyor. Bu da başkanlık sonucunun Ocak 2021’e kadar uzaması demek. Bu da piyasalar açısından büyük bir belirsizlik demek.

Bu sonbahar zor geçecek... Başkanlık seçimi kasımda sonuçlanmazsa oluşacak politik facia piyasaları alt üst edecek. Buna pandemi ve stres derecemizin yükselmesi de eklenince işimiz daha da zorlaşacak. Bağışıklık kalesini sağlam tutmakta fayda var, C ve D vitaminlerini eksik etmeyelim.