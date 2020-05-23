Bayram ikramı oksitosin olsun

Temasla salgılanan sevgi ve mutluluk hormonu oksitosin bağışıklığımızı güçlendiriyor. Bu bayram sosyal mesafe teması azaltacak belki ama içten bir bakış da yeter aslında



Bağışıklık sistemini en çok kuvvetlendiren şeylerden birinin de vücudumuzda dolaşan oksitosin hormonu seviyesi olduğunu biliyor muydunuz? Peki, aylardır evlere tıkıldığımız, sıkıldığımız bu zorlu günlerde, ‘sevgi, sadakat, mutluluk, aşk hormonu” olarak da bilinen oksitosini nasıl artırabiliriz?



Oksitosini en çok artıran olgu insanlar arasındaki temas. Ancak bayramda dahi el ele tutuşamıyor, birbirimize sarılamıyoruz. Bu noktada hormonun salınımını artıran vitamin destekleri yoga meditasyon öne çıkıyor.



Şişli Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Yılmaz, oksitosinin aynı zamanda vücutta bazı sitokinleri azaltarak enflamasyonu düşürüp, yara iyileşmesini hızlandırdığını söylüyor.













Güveni artırıyor



Koronavirüs sürecinde sıkça duyduğumuz bilgi; vücuda zarar verenin virüsün kendi çoğalması değil, bünyede ortaya çıkardığı “sitokin fırtınası”, yani tüm sistemleri altüst eden süreç idi. Doç. Dr. Oğuz Yılmaz, oksitosin hormonunun tam da burada devreye girdiğini şu sözlerle anlatıyor:



“Oksitosin, kortizol gibi stres hormonlarının salınmasını dolaylı olarak azaltır, korku tepkilerini azaltıp güveni artırır.”



Kokusu bile yeter



Peki, hangi vitamin destekleri alınmalı? Oğuz Yılmaz anlatıyor: “Oksitosin reseptörlerinin çalışması magnezyum ile olduğundan magnezyum desteği alınması faydalı. Yine D ve C vitaminleri kendi başlarına bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde çok önemli oldukları gibi, oksitosini de artırırlar. Bu iki vitamin koronavirüse karşı mücadelede de tedavi protokollerinde kuvvetli silahlar olarak yer aldı.”



Oğuz Yılmaz hormonu artıran gıdaları ise şöyle sıralıyor: “Sızma zeytinyağı, bitter çikolata, incir, avokado, karpuz, adaçayı, anason tohumu ve çemen. Yasemin ve lavanta da oksitosin seviyesini artırıyor. Tütsü yakılması da etkin. Oksitosin eksikliğinde iştahta çok belirgin artış ve yeme bozuklukları da görülüyor.”



Sevgiyi titreştirin



Oksitosinin en önemli kaynaklarından birinin insanlar arasındaki yapıcı ilişkilerden geçtiğini hatırlatan Yılmaz, bu noktada yoksunluklar yerine yapabileceklerimize odaklanmamız gerektiğini şu sözlerle anlatıyor: “Bayramda romantik filmler seyredebiliriz. Göz göze bakabiliriz telefonlarımızdan. Tek başımıza veya sosyal medyada arkadaşlarımızla birlikte şarkı söyleyebilir, dans edebilir, birlikte spor, yoga, meditasyon yapabiliriz. Birisine seni seviyorum diyebilir, sevgi dolu mesajlar gönderebilirsiniz. Sevgiyi içimizde farklı şekillerde titreştirebiliriz.”



Oğuz Yılmaz’a göre, aşırı endişe ve korku bağışıklık sistemini çökerttiği gibi bizi virüslere ve hastalıklara karşı da fazlasıyla duyarlı hale getiriyor.



İçe dönme fırsatı



Kundalini yoga ve meditasyon eğitmeni sosyolog eşi Semin Yalman Yılmaz ile birlikte ‘Kalpte Yaşamak’ başlıklı farkındalık seminerleri de veren Oğuz Yılmaz, “Tabiat, Tanrı bize içe dönmemiz için bir fırsat sunuyor. Artık yeniden kalbine dönmeli. İçimizdeki o saf, kusursuz olanın yeniden keşfedilmesi lazım” diyor.

Peki bu dönem, bu bayram siz neyi seçiyorsunuz? İçinizde gerçekten neyi titreştirmek istiyorsunuz? Bayram bizi evimize, bedenimize, kalbimize gerçeğimize davet ediyor. Şimdi sevgiyi şefkati paylaşma zamanı. Hepinizi gönülden kucaklayarak bayramınızı kutluyorum sevgili okurlar...



Kuaförler açıldı şapkalar çıktı



Korona döneminde en temel sorunlarımızdan birinin dip boya olduğu gerçeğiyle yüzleştik. Görüntülü konuşmalarda kadın, erkek şapka takan insan sayısının çokluğu hepimizin dikkatini çekti. Kuaförler açıldı ancak çoğu hâlâ randevulu çalışıyor. İki ay sonrasında ben de ilk kuaför deneyimimi yaşadım.



Randevular dolu



Geçen cuma, randevumun olduğu 46artı1’in yolunu tuttum. 46artı1’in iki kreatif kuaförü Kemal Kıyışkan ve Osman Başyiğit’in dostlukları, efsane Diba’nın İstanbul’da kuaförlükte çığır açtığı yıllara dayanıyor. Etiler’deki modern ve samimi ortamlarında iş ve sanat dünyasından bir çok ünlünün saçına dokunuyorlar. İkisi de, iş dünyasından önemli isimlerin kuaförlere gelmeye başladığını söylüyor. Müşteri profilleri nedeniyle gözlemleri önemli, umarız ekonomik hayat bayramdan sonra hissedilir derecede canlanacak.









