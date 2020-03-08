Eşitsizliği bozan gol!

Dişi Kartalların Atletico de Madrid Kadın Futbol Takımı ile maçında her gol eşitsizliğe atıldı. #BenVarım diyen kadınlar, cinsiyetçi algıyı kırmayı hedefliyor

Vodafone Park’ta dün akşam üzeri oynanan Vodafone Kupası’nda, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Atlético de Madrid Kadın Futbol Takımı ile oynadı. 8 Mart Kadınlar gününe özel karşılaşmanın galibi tüm kadınlar oldu. Çocuklarıyla birlikte kadınların doldurduğu stat futbolun bütün güzelliklerine sahne oldu. Saha içine kaliteli oyun ve fair play, tribünlere ise coşku, tutku, heyecan hakimdi. Futbola erkeklerin oyun alanı olarak bakanlar, onu fanatizme indirgemeye çalışanlar, hatta günlük hayatta biriken öfkesini statta ya da televizyondan maç izlerken ettiği küfürlerle futbolu kendisine maske yapanlar gördü ki başka türlü bir futbol mümkün. Ve kesinlikle daha güzel, daha eğlenceli.

Maç öncesinde Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile bir araya gelip kızların öykülerini dinledim.

Futbola erkeklerin oyun alanı olarak bakanlar, onu fanatizme indirgemeye çalışanlar, hatta günlük hayatta biriken öfkesini maç izlerken ettiği küfürlerle futbolu kendisine maske yapanlar dün geceki maçla gördü ki başka türlü bir futbol mümkün.

Takım kuracak

Colman Deegan, Beşiktaş JK işbirliğiyle Türkiye’de kadın futbolu yetenek taraması yapmayı planladıklarını söyledi. “Kendi bünyemizde de bir kadın futbol takımı kurarak İstanbul Kupası’na katılacağız” diye ekledi. Vodafone Kupası’nın, grubun tüm dünyada “Change the Face” adıyla başlattığı, Türkiye’de “Ben Varım” mottosuyla konumlandırdığı hareketin bir parçası olduğunu söyleyen Deegan, “Aslında bu hareket, teknoloji dünyasında kadınların yerine dikkat çeken bir çalışma” dedi.

Algıyı kıracak

Yapılan bir araştırmaya göre, modern teknoloji için tüm dünyada “genç, beyaz ve orta sınıf” algısının hakim olduğunu belirten Deegan şöyle devam etti:

“Aynı klişe, teknoloji çalışanları için de geçerli; tüketici algısında bu kişiler hep genç, iyi eğitimli ve sıklıkla erkek olarak yer etmiş durumda. Markaların, kadın erkek herkesi kapsaması ve hiç kimseye kendini dışlanmış hissettirmemesi önem taşıyor. “Ben Varım” hareketiyle, genellikle erkeklerle özdeşleştirilen, erkek egemenliğinde olduğu düşünülen alanlarda kadınların da var olduğunu göstermeyi ve cinsiyetçi algıyı kırmayı hedefliyoruz. Buna ilk futbol alanında başlıyoruz. Yıllarca kadınları futboldan uzak tutan “Kadınlar futbol oynayamaz” anlayışı, tam da böyle bir algının ürünü.”

Beşiktaş’a Vodafone desteği

Vodafone, 2013’ten bu yana Beşiktaş JK’nın sponsoru. 150 milyon doları aşan toplam değeriyle Türkiye’nin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu kapsamda, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın da forma göğüs sponsoru.

Futbolda #BenVarım diyen kadınlara destek verdiklerini anlatan Deegan, “Kurulduğu günden bu yana Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın sponsoruyuz. Beşiktaş JK iş birliğiyle Dünya Kadınlar Günü’ne özel maça gelen her bir kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacağız” dedi.

Olimpiyatlara ilk kadın sporcu gönderen kulüp

Futbolda #BenVarım diyen kadınları destekleyen Vodafone’un Beşiktaş JK iş birliğiyle Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenlediği maçı birlikte izlediğimiz Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi duygularını şu sözlerle paylaştı: “1936 yılında Berlin Olimpiyat Oyunları’na Türkiye’yi temsilen kadın sporcu gönderen ilk kulüp. Beşiktaş’ta yetişen Halet Çambel ve Suat Fetgeri milli forma ile olimpiyat oyunlarına katılan ‘ilk Türk kadın sporcular’ olarak Türk spor tarihine isimlerini yazdırdılar. Olimpiyatlara ilk defa kadın sporcu gönderen bir kulübün temsilcileri olarak, hayatın her alanında olduğu gibi sporda da eşitlikten yanayız. ”

Şampiyonluğa taşıyan tutku

ESRA EROL: Erkeklerle oynuyordum. Mahalle aralarında, okulda, turnuvalarda oynuyordum. 13 yaşında Dostluk Spor Kadın Futbol Takımı’na başladım. İki sene sonra milli takıma seçildim. 70’in üstünde milli oldum. 9 ayrı kulüpte oynadım. İki senedir Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nda oynuyorum. 6 şampiyonluk yaşadım.

ÇİĞDEM BELCİ: 1987’de Mersin’de doğdum. 8 yaşında, sokakta erkek çocuklarıyla top oynayarak başladım futbola. Babam baktı, sokakta olmayacak, Mersin Camspor’a götürdü. Mersin Gücü Cengiz Topelspor’a transfer oldum. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’ni kazanınca Trabzonspor’da iki yıl oynadıktan sonra Ataşehir Belediye Spor’a geçtim. 2018-2019 yılında Beşiktaş’a transferoldum.

SEVGİ ÇINAR: 1994 yılında Adana’da doğdum. Mahallede erkek arkadaşlarımla sürekli top oynuyordum. Babam eski futbolcu olduğu için onunla halı saha maçlarına gidiyor, devre aralarında sahaya girip kaleye şut atıyordum. Adana İdman Yurdu’nda futbola başladım. 3 ay sonra milli takım kampına davet edildim. U17, U19 milli takımlarında oynadım. Hâlâ A Milli Takım’da oynuyorum. Bu yıl Beşiktaş JK ile anlaştık.

ARZU KARABULUT: 1991 Almanya doğumluyum. Anaokuluna elimde topla gittim. Üç ağabeyim de futbolcuydu. Beni maçlarına götürüp daha çok heveslendirdiler. 7 yaşımda Arminia Köln takımında futbola başladım. 2011’de Bayer Leverkusen’e transfer oldum. Konak Belediyespor, İzmir, Trabzon İdmanocağı ve Ataşehir Belediyespor’da oynadım. 2005’ten bu yana Milli Takım’dayım.

DİDEM KARAGENÇ: 1993 Ankara doğumluyum. Annem de küçükken futbol oynuyormuş. Dedem izin vermediği için bu hayali yarım kalmış. Onun yarım kalan hikâyesini tamamlamamı çok istedi. Türkiye Kadınlar Futbol Ligi’nde farklı takımlar ile 9 defa Türkiye Şampiyonluğu yaşadım ve kupayı kaldırdım. 5 sezondur Beşiktaş için ter döküyorum. Halen A Milli Takım kaptanıyım.

YAĞMUR URAZ: 1990 Ankara doğumluyum. Futbola 12 yaşında mahallede erkeklerle futbol oynarken bir ablanın beni keşfetmesiyle başladım. İlk A Milli maçına 16 yaşımda çıktım. 2010-2011 yıllarında İstanbul Ataşehir takımına transfer oldum. Ataşehir, Konak Belediyespor, Kireçburnu ve Ataşehir takımlarında oynadıktan sonra geçen yaz Beşiktaş’a transfer oldum. Şu anki hedefim gol kraliçesi olmak.

MUTLUCAN ZAVOTÇU: 1981 Kars doğumluyum. Profesyonel ve amatör olarak futbol oynadıktan sonra Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Futbol Uzmanlık alanından mezun oldum. 2011’den bu yana Beşiktaş Jimnastik Kulübü’de çalışıyorum. Halen BJK Kadın Futbol Takımları teknik sorumlusuyum.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularının öyküleri hep aynı başlıyor: Çocukken mahallede erkeklerle futbol oynuyordum. Ancak bu tutkuları öyle büyük ki mahallede birlikte top koşturdukları erkek arkadaşları şimdilerde en fazla halı saha maçı yaparken onlar milli olmuş. İşte o öyküler...

Mühendis Kızlar dış basında

Ünlü İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times Türkiye’de üretimden modaya farklı sektörlerde iş dünyasına yön veren kadın liderler ile ilgili yayınladığı makalede Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir tarafından yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’ne geniş yer ayırdı. “Kadınlar etki yaratmak için çaba harcıyor” başlılığıyla yayınlanan makalede, Türkiye’de kadın bilim insanı ve mühendis sayısının Avrupa ortalamasının altında kaldığı ifade edilirken, “Ankara merkezli altyapı şirketi Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, bilim ve mühendislik alanlarında sahada çalışan daha fazla kadın görmek istiyor” ifadesine yer verildi.

Laura Pitel imzalı makalede Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nin her yıl 100’ün üzerinde mühendislik öğrencisi kıza burs sağlandığı ifade edilirken, “Özdemir’in hedefi erkek egemen inşaat, çimento ve enerji gibi sektörlerde daha fazla kadının yer almasını sağlamak” denildi. Makalede Özdemir’in ücret eşitsizliğinin giderilmesi ve çalışma hayatı-özel hayat dengesinin sağlanması için yeni planlamalar yapılması gerektiğini savunduğu vurgulandı.