‘TELEVOLE’ NOSTALJİSİ DE ÖNEMLİDİR!

Şu günlerde ekran nostaljisi epey sardı bizi... Toplumsal değişime büyük katkısı bulunan ‘Televole’ yıllarının görüntülerine takıldı ev ahalisi. Yıl 2007... ‘O zamanlar’ ünlü, bugün nerelerde? Çetelesini tuttu. Zeynep Tokuş o yıllar jinekolog Alp Nuhoğlu ile evli, ‘Buzda Dans’ yarışmasında birinci olmuş. Bugün o dünyanın içinde yok. Nilay Dorsa yine o zamanın ünlüler masasında... Ünlü manken diye lanse ediliyor. Sonra şarkıcı oldu da artık öyle masalarda filan görüntüsü çekilmiyor! İlhan Mansız dizi çalışmalarından bahsediyor. Bugün magazin listesinde kaçıncı sırada? Arzu Yanardağ, pek ünlü o zamanlar. Biz ‘Umutsuz Ev Kadınları’ dizisinde Cansu karakterinde izledik, pek beğenmiştik. En son galiba Sinan Akçıl ile Emrah arasında yaşanan gerilimde tarafını açıklayarak magazin gündemine girmişti. Sonra Özgül Kavruk, o yıllarda ‘Doktorlar’ dizisiyle pek meşhur olmuş, hatta Kutsi’yle aralarında bir şey mi var diye, magazin dünyasını kasıp kavurmuştu.

Asuman Krause ve Alişan şarkılar türküler söylüyorlar pek neşeli. Eh bugün de magazinin konu başlıkları arasına giriyorlar. Sonra Fatih Ürek, ev ahalisi, “İşte hiç bitmedi ve her daim gündemde oldu” diyerek kutluyor kendisini... Tam 13 yıl sonra bilinmek, böyle anında silip süpüren bir dünyada önemlidir.

ÖLÜMÜN EKRAN HALİ

Ne zaman bitecek? Yoksa bitmeyecek mi? Bak adam, “Bir sene daha evdeyiz” dedi, “Yok rakamlar daha fazla” diyor biri... Sonuçta evdeyiz, korumaya çalışıyoruz kendimizi bir bilinmeze karşı, kendi gerçeğimiz böyle... Bir de ölümler. Ölüm; toprak, ayrılış, hüzün ve yitip giden bir hayat, böyle değerler yerini ‘bugün ölü sayısı azaldı’ gibi hatta ‘içimiz ferahladı’ya giden bir hale bırakmaya başladı ekranda. Bir de onu yaşayan binlere sormak lazım. Kaç hayat gitti, kaç yürek yandı da biz duymadık. Ekranda ölümün kendi haline dönmesi mümkün olabilecek mi?

TV ÇALIŞANLARINA ALKIŞ!

Hiç alkışlanmayan emekçiler muhabirler, kameramanlar ya da televizyon kanallarında küçük odalarda yayın yetiştirme telaşındaki teknik ekipteki arkadaşlar... Ve stüdyolarda her akşam onlarca konukla uğraşan sunucular... Sizin için her habere çıkışta, haber yetiştirme hızında salgınla yüz yüze yaşıyorlar. Risk, haberin heyecanıyla eş değerde. Onlara da bir alkış hangi kanal, olursa olsun.