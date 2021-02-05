Kağıttan Gemi Yapımı Ve Malzemeleri: Adım Adım Gemi Nasıl Yapılır?

Belli başlı bazı uygulamaları gerçekleştirmek suretiyle, dakikalar içerisinde sadece bir tek kağıttan güzel bir gibi ortaya çıkarmak mümkün. Hatta suya dayanıklı kağıtlar kullanıldığı zaman, bu gemileri suda yüzdürmek oldukça kolay. Ailelerin özellikle çocukları ile vakit geçirmesi için, kağıttan gemi yapımı güzel bir uğraş şeklinde öne çıkmaktadır.

Kağıttan Gemi Yapımı Malzemeleri

Kağıttan gemi yapımı gerçekleştirebilmek için basit malzemeler yeterlidir. Bu konuda elinizde sadece bir kağıt olması yeterlidir. Tabii kağıt seçimi yaparken farklı malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Normal bir defter kağıdı da olabilir ya da bir karton seçimi gerçekleştirebilir. Ancak karton mutlaka ince bir karton olmasına özen gösterilmelidir. Bunun nedeni ise kartonun katlanacak olmasıdır. Bu sayede yapılacak olan katlama yöntemleri ile beraber suda yüzebilecek güzel bir gemiye sahip olmak mümkün. Boyut olarak ise özellikle 21,5 ila 28 cm boyutlarında bir kağıt veya ince karton olması yeterlidir. Böylece yapılacak olan katlama ile beraber çok daha uyumlu ve düzgün bir şekilde gemiyi hazır hale getirmek mümkündür.

Kağıttan Gemi Nasıl Yapılır?

Aşama aşama ele almak sürekli kağıttan gemi işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sırasıyla işlemleri yaparak sonuç olarak güzel bir kağıttan gemi sahibi olmanız mümkün.

- Öncelikle kağıdı dikey olarak yere serin ve köşeleri kavuşacak biçimde sağdan sola doğru katlayın.

- Daha sonra yine yatay şekilde kağıdı düz bir biçimde yere serin ve yine köşelere kavuşacak biçimde katlayın.

- Daha sonra kat izinin olduğu noktayı birleştirmek için sağ ve sol köşeden bir katlama daha gerçekleştirin.

- Ardından kağıdın alt kısmında kalan bölümü yukarı doğru katlayın ve iyice bastırın. Aynı şekilde ters çevirin ve diğer kısmı için de uygulamayı yapın.

- Daha sonraki adım için kenarlarında kalan uç bölümlerini katlayarak bir bütün haline getirin. Bunu her taraf için de gerçekleştirin.

- Ardından üçgenin iç kısmına parmaklarınızı geçirerek bir kare şekli oluşturana kadar çekin.

- Alt kısmında kalan bölümleri yukarıdaki köşegen ile birleştirmek için her iki taraftan katlayın.

- Daha sonra yine aynı uygulamayı gerçekleştirerek parmaklarınızı alt kısımdan geçirmek suretiyle bir kare şekli oluşturun.

- Son olarak iki uçtan tutmak suretiyle geriye doğru çekerek gemi şeklini ortaya çıkarabilirsiniz.