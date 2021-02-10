Şapka Yapımı Ve Malzemeleri: Karton İle Şapka Nasıl Yapılır?



Zamanınızı doğru değerlendirmek adına evdeki basit malzemelerle birçok ürünü kendiniz yapabilir, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Çocuklarınızı da etkinliklerinize katabilir, kaliteli zaman geçirirken ayrıca üretmenin keyfini birlikte yaşayabilirsiniz.



Şapka Yapımı ve Malzemeleri



Okul öncesi ve ilk dönem okul çağındaki çocuklarınızla birlikte uygulayabileceğiniz kartondan şapka yapımı eğlenceli projelerden biridir. Şapkanızı hazırlayabilmek için gerekli olan malzemeler;

● Dilediğiniz renkte karton

● Kurşun kalem

● Cetvel

● Pergel ya da yuvarlak bir çizim için kullanabileceğiniz tepsi

● Kurdele

● Makas

● Yapıştırıcı ya da silikon

Karton İle Şapka Nasıl Yapılır?



Eğlenceli bir etkinlik olan karton şapka için evdeki basit malzemeler yeterli olmaktadır. Malzemeleriniz hazırladıktan şapka yapımına başlayabilirsiniz.



1-İlk olarak kartonunuzu düz bir zemin üzerine serin

2-Karton üzerine 24 cm çapında bir yuvarlak ve bu yuvarlağın tam ortasına 17 cm çapında bir yuvarlak daha çizin.

3-Çizdiğiniz 24 cm çapındaki daireyi kartondan keserek ayırın.

4-Daha sonra bu dairenin içine çizilen 17 cm çapındaki daireyi de keserek çıkartın.

5-Karton üzerine 9 cm genişliğinde 55 cm uzunluğunda bir dikdörtgen çizin.

6-Çizdiğiniz dikdörtgen parçayı da keserek kartondan ayırın.

7-17 cm çapında olan dairenin kenarlarına yapıştırıcı ya da silikon sürün.

8-Dikdörtgen parçanın üst kenarından daireyi yuvarlayarak etrafına yapıştırın.

9-Daha sonra dairenin açık kalan bölümündeki kenara da yapıştırıcı sıkın ve bu kısmı ortası boş olan daha büyük daire ile birleştirin.

10-Şapkamızın iskeleti bu şekilde hazır hale gelmiş olacaktır. Sonrasında şapkanın siperlik bölümüne yapıştırıcı ile kurdeleyi sabitleyerek süslemem işlemiyle bitirin.



Farklı Karton Şapka Modelleri



Karton kullanarak farklı şekillerde birçok parti, yılbaşı gibi kutlamalarınız için eğlenceli şapkalar da hazırlayabilirsiniz. Kartona çizeceğiniz dörtte bir daireyi kesip birleştirerek konik parti ve yeni yıl şapkalarını kolayca hazırlayabilirsiniz. Kurdele, sim, boncuk ve hatta düğme gibi evdeki çeşitli malzemeleri kullanarak kartondan harika şapkalar yapabilirsiniz.