Hangi organımız nerede ve ne işe yarıyor?

Senin için özel olarak hazırladığımız resimde her bir organın yerini belirttik. Resme bak ve vücudunun ilgili kısmını incele. Organlarının yerlerini öğrendikten sonra sıra geldi ne işe yaradıklarını öğrenmeye.





Akciğer:

Göğüs boşluğumuz içerisinde bir sağda bir de solda yer alan akciğerlerimizin görevleri aşağıdaki gibiymiş:

-Her nefes aldığımızda vücudumuza giren oksijeni kanımıza yollayarak oradaki karbondioksiti temizlermiş.

-Kanımız akciğerde soğuduğu için vücut sıcaklığımızı da ayarlarmış.





Beyin:

Kafamızın yer alan kafatasının içinde korunaklı bir şekilde duran beynimiz aslında sinir sistemimizin merkeziymiş. Bir bilgisayar gibi tüm organlarımızı yönetirmiş.

Görevleri:

-Kaslarımızı kontrol edermiş.

-Hafızamıza eklenen her bir şeyi saklarmış.

-Konuşmayı sağlarmış.

-Düşünmemizi sağlarmış.

-Duygularımızı anlayıp onları kontrol etmemize yardımcı olurmuş.

-Görme, tat alma, işitme, koklama ve dokunma ile ilgili mesajları alarak vücudumuzu yönetirmiş.

Böbrek:

Vücudumuzun hem sağ hem sol tarafında yer alan böbreklerimiz birçok işe yarıyormuş.

-Vücudumuza giren zararlı maddelerin idrar yoluyla süzülüp dışarı atılmasına yardımcı olurmuş.

-Mineral, su, protein ve glikozun dengede tutulmasını sağlarmış.

-Hormon salgılarmış.

-İçilen ilaçların artıklarının vücuttan atılmasını yardımcı olurmuş.

Dalak:

Dalağımızın yerini de öğrendiysen görevlerini aşağıda sıralıyoruz.

-Kan hücrelerinin yapımına yardım edermiş.

-Kanın vücutta dağılımını dengelermiş.

-Alyuvar depolar ve bağışıklık sistemine destek olurmuş.

-Vücudu koruyucu maddeler oluştururmuş.

İnce bağırsak

Midenin yakın dostu olan ince bağırsak onun gönderdiği besinlerin faydalı olanlarının kana karışmasına yardımcı olurmuş.

Kalın bağırsak:

Mide ve ince bağırsaktan arta kalan, sindirilemeyen atıkların dışarı atılmasına yardımcı olurmuş.

Kalp

Kaslı bir yapıya sahip olan kalbimiz bilinenin aksine duygular için değil kan pompalamak için çalışırmış. Bunun dışında:

-Kanın vücutta dolaşmasını sağlarmış.

-Sağ yarısı ile kirli kanı akciğerlerimize gönderirmiş. Sol yarısı ile de temiz kanı vücuda gönderirmiş.

Karaciğer

Vücudun sağ kısmında karın boşluğuna denk gelen kısımda yer alıyormuş.

-Tükettiğimiz tüm yiyeceklerin vücudun kullanmasına hazır hale getirilmesini sağlarmış.

-Yağları yakarmış.

-Üre üretirmiş.

-Zararlı maddelerin süzülmesi ve kanda düzenli bir şeker seviyesinin tutulmasını sağlarmış.

Mide

Şekli biraz armudu andıran midemiz kaslı ve esneyen bir yapıya sahipmiş. Karın boşluğumuzda yer alan midemiz, orada çapraz bir şekilde görevini yaparmış.

Ağzımıza attığımız ve çiğneyerek yuttuğumuz her besin mideye gelirmiş. Mide bu yiyeceklerin sindirilmesini sağlarmış.