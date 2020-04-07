BİST94.6422,79EURO7,370,75USD6,75-0,40ALTIN357,62-1,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerBilim Haberleri Parmak izi deneyi nasıl yapılır?
    ABONE OL
    07.04.2020 - 16:43 |

    Parmak izi deneyi nasıl yapılır?

    Dünya üzerinde yaşayan her insan birbirinden farklı. Kaşı, gözü, kulakları ve daha birçok parçasıyla… Bunu kanıtlamanın en kolay ve eğlenceli yolu parmak izi deneyi. Peki parmak izi deneyi nasıl yapılır?

    Parmak izi deneyi nasıl yapılır?

    Deney Malzemeleri ve Yapılışı

    A4 boyutunda siyah bir karton
    Kalın bir şeffaf bant
    Pudra
    Büyüteç
    Küçük bir kap
    Evdeki diğer kişiler ve sen

    Hazırlıklar

    Deneye başlamadan önce küçük bir kaba pudradan dök. Birkaç şerit bandı yapışkan kısmı yukarıda kalacak şekilde masaya koy. Evdekileri yanına çağır. Şimdi, deneye başlayabilirsin.

    1. Baş parmağını iyice pudraya bula ve bandın üzerinde bastır. Senin parmak izin hazır. Aynı işlemi ailenin diğer üyeleri de sırayla yapmalı.

    2. Şimdi parmak izlerini yapıştırdığınız bantları siyah kartona yapıştır.

    3. Büyütecini alıp her bir parmak izin yakından izle.

     

    GÖZLEMLERİN NELER?

    Her biri birbirinden farklı değil mi? İşte o parmak izleri gibi hepimiz hem görüntümüz hem de karakterlerimizle birbirimizden farklıyız.

    Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldıOyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! Korkunç detaylar: 'Anne yapma' diye yalvarıp...

    4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! Korkunç detaylar: 'Anne yapma' diye yalvarıp...

    Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

    Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

    Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

    Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

    Yurt genelinde evde kal çağrısına uyuldu!

    Yurt genelinde evde kal çağrısına uyuldu!

    Sıradaki Haber