07.04.2020 - 16:43 |
Parmak izi deneyi nasıl yapılır?
Dünya üzerinde yaşayan her insan birbirinden farklı. Kaşı, gözü, kulakları ve daha birçok parçasıyla… Bunu kanıtlamanın en kolay ve eğlenceli yolu parmak izi deneyi. Peki parmak izi deneyi nasıl yapılır?
Deney Malzemeleri ve Yapılışı
A4 boyutunda siyah bir karton
Kalın bir şeffaf bant
Pudra
Büyüteç
Küçük bir kap
Evdeki diğer kişiler ve sen
Hazırlıklar
Deneye başlamadan önce küçük bir kaba pudradan dök. Birkaç şerit bandı yapışkan kısmı yukarıda kalacak şekilde masaya koy. Evdekileri yanına çağır. Şimdi, deneye başlayabilirsin.
1. Baş parmağını iyice pudraya bula ve bandın üzerinde bastır. Senin parmak izin hazır. Aynı işlemi ailenin diğer üyeleri de sırayla yapmalı.
2. Şimdi parmak izlerini yapıştırdığınız bantları siyah kartona yapıştır.
3. Büyütecini alıp her bir parmak izin yakından izle.
GÖZLEMLERİN NELER?
Her biri birbirinden farklı değil mi? İşte o parmak izleri gibi hepimiz hem görüntümüz hem de karakterlerimizle birbirimizden farklıyız.