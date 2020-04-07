Parmak izi deneyi nasıl yapılır?

Deney Malzemeleri ve Yapılışı

A4 boyutunda siyah bir karton

Kalın bir şeffaf bant

Pudra

Büyüteç

Küçük bir kap

Evdeki diğer kişiler ve sen





Hazırlıklar

Deneye başlamadan önce küçük bir kaba pudradan dök. Birkaç şerit bandı yapışkan kısmı yukarıda kalacak şekilde masaya koy. Evdekileri yanına çağır. Şimdi, deneye başlayabilirsin.

1. Baş parmağını iyice pudraya bula ve bandın üzerinde bastır. Senin parmak izin hazır. Aynı işlemi ailenin diğer üyeleri de sırayla yapmalı.

2. Şimdi parmak izlerini yapıştırdığınız bantları siyah kartona yapıştır.

3. Büyütecini alıp her bir parmak izin yakından izle.

GÖZLEMLERİN NELER?

Her biri birbirinden farklı değil mi? İşte o parmak izleri gibi hepimiz hem görüntümüz hem de karakterlerimizle birbirimizden farklıyız.