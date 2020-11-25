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    25.11.2020 - 13:06 |

    Yer kabuğunun altında bulunan katmanın adı nedir?

    Yaşadığımız yeri tanımak ve özelliklerini bilmek çok güzel bir duygu. Yine Dünya ile ilgili bir sorunun cevabıyla karşındayız: “Yer kabuğunun altındaki katman nedir?"

    Yer kabuğunun altında bulunan katmanın adı nedir?

    Taş Küre ya da diğer adıyla yer kabuğunun altındaki katmanın adı Ateş Küre’ymiş. Burada magma ve sıcak lavlar bulunurmuş. Bu tabakada yer alan lavları dünyanın çeşitli noktalarında yer alan yanardağların patlaması esnasında görebilirmişiz. Tabii bu patlamalar sırasında orada olmasak çok iyi olur.

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