Dinozorları tanıyalım: Spinosaurus

Uzun kafatası, sırtındaki yelkene benzeyen çıkıntı ve kuyruğu ile farklı bir görüntüye sahip olan Spinosaurus, günümüzden yaklaşık 100 milyon yıl önce yaşamış bir canlıymış. Kuzey Afrika topraklarında yaşadığı düşünülen bir dinozora ait fosiller Mısır’da bulunmuş ancak günümüze kadar ulaşamamış.

Denizde de yüzebilen bir dinozor

Yaklaşık 15 metre uzunluğa ve 7 ton ağırlığa sahip olduğu düşünülen bu dinozorlar, kuyrukları sayesinde denizde de yüzebiliyormuş.

Etçil bir dinozor olarak diğerlerinden oldukça büyük bir kütleye sahipmiş. Bilim insanlarının araştırmalarına göre saatte 60 km hızla koşma yeteneğine sahipmiş. Diğer dinozorlara oranla hakkında az bilgi bulunan Spinosaurus, denizde balık da avlıyormuş.