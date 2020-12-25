Bebeklerde Ağız Yarasına Ne İyi Gelir? Bitkisel Yöntemler İle Ağız Yarası Nasıl Geçer?

Bebeklerde ağız yarası bazı durumlarda ağrı yapabilir. Ebeveynlerin dikkatli bir şekilde tedavi yöntemlerini uygulaması bu yaraların daha hafifi ağrılar ile atlatılmasına olanak sağlayacaktır. Özellikle yeni doğan bebeklerde bu durum sıklıkla görülmektedir.

Bebeklerde Ağız Yarasına Ne İyi Gelir?

Bebeklerin büyük bir kısmında ağız yaraları problemleri ile karşılaşmak mümkündür. Yapılan çalışmalar normal doğan bebeklerde ağız yarası olasılığının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Normal doğan bebeklerin vücuduna doğum esnasında bir takım mantarlar geçebilmektedir. Bu mantarlarda bebeğin ağzında yaralar oluşmasına neden olur.

Bebeklerin ağzında çıkan bu yaralar çoğunlukla iki yaşına kadar sürekli olarak devam eden bir durumdur. Pamukçuk ismi verilen bu ağız yaraları çoğunlukla antibiyotik kullanımına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bebeklerde ağız yaraları oluşumunun sebepleri şu şekilde sıralanabilir

Bebeklerde bağışıklık sisteminin düşük olması

Çok fazla antibiyotik kullanımına bağlı olarak

Bebeklerin emzik ya da biberonlarının temizliğinin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmemesi

Emziren annelerde göğüs temizliğinin doğru bir şekilde yapılmaması bebeğin ağzında yaralar çıkmasına neden olabilmektedir.

Bu yaralar bebeğin ağzında çıktığında zaman kaybetmeden doktora gitmeden çok önemlidir. Doktorların vereceği ilaçlar pamukçukların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayacaktır.

Bebeklerde Ağız Yarası Oluşumu Nasıl Engellenir?

Bebeklerde ağız yaralarının oluşmasını istemiyorsanız bazı önlemler ile bu yaraların çıkmasını engelleyebilirsiniz. Bu önlemler şu şekilde sıralanabilir

Bebeklerin odalarının düzenli bir şekilde havalandırılması gerekmektedir.

Bebeklere giydirilen kıyafetlerin hijyenine dikkat edilmesi de önemli konulardan bir tanesidir.

Bebeklere mümkün olduğunca emzik ya da biberon verilmemesi gerekir.

Bebeklere verilen emzik ya da biberonların karbonat ile yıkanmaması gerekir. Karbonat bu yaraların artmasına ve daha hızlı yayılmasına sebebiyet vermektedir.

Bitkisel Yöntemler İle Ağız Yarası Nasıl Geçer?

Bazı bitkisel yöntemler ile ağızda oluşan bu yaraların önlenmesi mümkündür. Antiseptik özelliği bulunan bazı bitkiler bebeklerin ağzındaki yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayabilmektedir. Zerdeçal ve bal ağız yaralarının iyileşmesinde çok etkili bir yöntemdir. Bu ikisini karıştırıp yaranın olduğu yere sürdüğünüzde hızlı bir şekilde iyileştiğini göreceksiniz.

Bebeklerin ağzındaki yaralar için Hindistan cevizi yağı kullanmak da mümkündür. Yaralı bölgeye gün içerisinde birkaç kere bu yağdan sürerek ağız yaralarının hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

Aleovera jeli de bebeklerin ağzındaki pamukçuk problemlerinin önlenmesi açısından oldukça etkilidir.





