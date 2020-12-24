Bebeklerde Ast Yüksekliği Normalde Kaç Olmalıdır? Alt Ast Yüksekliği Nasıl Düşer?

Vücudun sağlıklı şekilde çalışabilmesi için çeşitli kimyasal tepkimeler konusunda görev alan önemli proteinler enzimlerdir. Bu bağlamda aminotransferaz proteinin mutlaka bebeklerde belli bir dengede olması çok önemlidir.



Bebeklerde Ast Yüksekliği Normalde Kaç Olmalıdır?



Özellikle doğum anından itibaren 3 yaşa kadar ast yüksekliği bebeklerde oldukça fazladır. Bu bağlamda kız ya da erkek bebeklere bağlı olarak miktar belirli aralıklar kapsamında bebeklerde ast yüksekliği değişkenlik gösterir. AST testleri olarak da bilinen bu yöntem, kanda zarar görmüş olan dokulardan elde edilmiş AST miktarını ele almaktadır.



- Erkek bebeklerde 10 ila 40 birim/litre olmalıdır.

- Kız bebeklerde ise 9 ile 32 birim/litre olması gerekir.



Sağlıklı bir bebekte bu değer aralığı içerisinde AST testi ile beraber ölçüm yapılır. Böylece tamamen sağlıklı bir şekilde çalışma potansiyeli teşkil eden enzimlerin söz konusu olduğu anlaşılır.



Bebeklerde Alt Ast Yüksekliği Nasıl Düşer?



Birçok nedenden dolayı bebeklerde AST yüksekliği meydana gelebilmektedir. Özellikle karaciğere fazla yük binmesi ya da toksin madde etkisi gibi sorunlar söz konusu olabilir. Bu durum özellikle gebelik döneminde anne de yaşanan problemlerin bebeği yansıması olarak da ön plana çıkar. Çok ciddi rahatsızlık ve hastalıklara neden olabilecek bu durum karşısında, erken dönem doktor teşhisi ile beraber tedavi yöntemleri ele alınır. Özellikle enzim eksikliği ile beraber bu konuda yapılacak teşhis karşısında, enzim odaklı tedaviler söz konusudur.



Bebeklerde AST Düşüklüğü Neden Olur?



Birçok farklı nedenlerden dolayı hem bebeklerde hem de çocuklar ve yetişkinlerde AST yüksekliği düşebilmektedir. Bunların bir kısmı tedavi edilebilir bir imkan tanırken, bazıları ise çok ciddi sağlık sorunları teşkil edebilmektedir.



- B6 vitamini eksikliği

- Gebelik döneminde yaşanan sorunlar

- Besin yetersizliği

- Üre yüksekliği

- Böbrek hastalıkları



Bu ve benzeri nedenlerden dolayı bebeklerde AST düşüklüğü yaşanabilmektedir. Özellikle Gebelik döneminde meydana gelen birtakım problemler, bu değeri önemli oranda düşmesine sebep verir.



Bebeklerde AST Düşüklüğü ve Yüksekliği İçin Ne Yapılmalıdır?



Böyle durumlar genel olarak hem gebelik anında hem de doğum sonrası yapılan testler neticesinde anlaşılır. O yüzden ele alınan tetkik ve teşhis kapsamındaki tedavi yöntemleri, uzman Doktor kontrolünde erken dönemde gerçekleşmektedir.