Bebeklerde İlk Yardım Nasıl Yapılır? Bebeklerde Boğulma, Boğaza Cisim Kaçmasında İlk Yardım

Bunu ise ilk yardım eğitimi alan kişi yapabilir. İlk yardım ilaç, tıbbi malzeme ve araç gereç gerekmeden yapılmaktadır. Özellikle dünyaya yeni gelmiş savunmasız bebekler için bu durum hayat memat meselesi olabilir.



Bebeklere İlk Yardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?



Bebekler çok savunmasız ve korunmaya muhtaçtır. Onlara ilk yardım uygularken belirli öncelikler olacaktır. İlki bebeğin hayatta kalmasını sağlamaktır. Ya da bir diğer değişle ilk yardım eğitiminde görüldüğü kadarıyla bebeğin durumunun ciddileşmesini önlemektir. Amaç sağlık görevlileri gelene kadar bebeği en iyi durumda tutmaktır.



Bebeklerde İlk Yardım Nasıl Yapılır?



İlk önemli olan 112 acil yardımı aramaktır. Olayın yeri, hatanın durumu telefonda sağlık görevlilerine mutlaka bildirilmelidir. Şimdi sıra geldi yardıma ihtiyacı olan bebeğe sağlık görevlileri gelene kadar ilk yardım uygulamaya. Bebeklerde ilk yardım uygulaması için zarar görmeyeceği, güvenilir bir ortam oluşturulmalıdır.



Bebeği sarmamak, yerinden kıpırdatmamak daha fazla zarar göstermemek önemlidir. Çevrede izleyici ve havasız kalmalarını sağlayacak insanların bulunmaması gerekir. Herhangi bir kanama varsa eldiven takmadan dokunulmamalıdır. Yaralılara müdahale hızlı, sakin ve emin adımlarla yapılmalı. Hastanın durumu analiz edilip ona göre ilk yardım uygulanmalı. Eğer çevredeki insanlar ilk yardım bilmiyorsa yardım etmemeli ve hataya dokunmamalıdır.



Bebeklerde Boğulma, Boğaza Cisim Kaçmasında İlk Yardım Nasıl Yapılmalıdır?



Çocuklar keşfetmeyi bebekken çok severler. Bu keşif onlar için yabancı maddeleri ağızlarına götürerek gerçekleşir. Bu keşifler dikkatli olunmaz ise ölümle bile sonuçlanabilir. Bu maddeler boğulmaya kadar götürebilir. 'Heimlich manevrası' ilk yardım eğitimi alan insanlar yaparsa bebekleri boğulmadan korur. Nefes alamayan, morarma yaşayan ve boğazında bir şey kalan çocuklarda uygulanır. Bebeklerde sıkça görülebileceği için çok dikkatli olunmalıdır.



Bebeklerde İlk Yardımda Yapılması Gereken Müdahalede Nelerdir?



Bebeğin durumunu değerlendirmek ve neye ihtiyacı olduğunu anlamak ilk sırada yer alır. Çevrede bebeğin yakını var ise sakinleştirilmelidir. Ve çevrede yardım edebilecek kişiler varsa onları organize etmek çok önemlidir. Bebeğin durumunun kötüleşmesine engel olunmalıdır. 112 acil yardım mutlaka aranmalıdır. Bebek asla kıpırdamamalıdır. Bebekler en çok boğulma yaşar. Bunun eğitimdeki doğru şekilde uygulanması gerekir. Adı Heimlich manevrasıdır. Doğru olmazsa tehlikelidir.