Çocuklarda Karın Ağrısı Ve İshale Ne İyi Gelir? Karın Ağrısı Nasıl Geçer, Kaç Gün Sürer?

Çocuklarda karın ağrısının sebepleri fonksiyonel ya da organik olabilmektedir. Bazı arın ağrıları ise kronik hale gelebilmektedir. Bu sebeple çocuklarda görülen karın ağrısı küçümsenmemelidir.

Çocuklarda Karın Ağrısı ve İshale Ne İyi Gelir?

Çocuklarda görülen karın ağrısının sebepleri önemli olmaktadır. Genellikle 3 saatten daha az süren karın ağrıları önemli olmamaktadır. Diğer bir yandan 3 saatten daha fazla süren veya kronikleşen karın ağrıları hastalıkların belirtisi olabilmektedir. Karın ağrısı sebepleri arasında; mide ve bağırsak enfeksiyonları, ishal, parazitler ve kabızlık bulunmaktadır. Diğer bir yandan idrar yolları enfeksiyonu veya böbrek ve mesane ile ilgili olan hastalıklarda yine kendisini karın ağrısı şeklinde gösterebilir.

Çocukların karın ağrılarına iyi gelen ilk şey zencefil çayı olmaktadır. Kramp ve sancıları azaltmaktadır.

Üşütme kaynaklı ise o zaman ayakların sıcak tutulması gerekmektedir.

Ballı su ise özellikle kabızlık sebebi ile olan ağrıların geçmesinde etkili olmaktadır.

Günde 3 kez içilecek pekmezli su mineral kayıpları sebebi ile olan karın ağrılarına iyi gelmektedir.

Muzunda karın ağrıları üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

Banyo ise kas spazmı kaynaklı ağrıyı hafifletmektedir.

Yoğurdun düzenli tüketilmesi ise kabızlığı ve şişkinliği gidermektedir.

İncirde lif açısından zengin olduğu için karın ağrısını geçirir.

Eğer psikolojik kaynaklı ise o zaman çocukla daha fazla ilgilenmek gerekmektedir.

Çocuklarda görülen ishalin giderilmesi için ise yapılması gerekenler öncelikle uzun süreli bir ishal ise ve buna karın ağrısı ve ateş de eşlik ediyorsa o zaman bir uzmanla görüşülmesi gerekmektedir. Diğer bir yandan böyle bir durum söz konusu değilse şunlar yapılabilir:

Öncelikle lif içeriği düşük olan besinler ile beslenmeli,

Fazla olmamak şartıyla sık sık beslenmeli,

Sıvı tüketimi en üst seviyeye çıkartılmalı,

Eğer doktoru öneriyorsa probiyotik kullanmalı.

Karın Ağrısı Kaç Gün Sürer

Karın ağrısı eğer 3 saat içerisinde geçiyorsa önemsiz olmaktadır. Ancak bundan daha uzun sürüyor veya sık sık karın ağrısı bulunuyorsa o zaman bir uzmanla görüşülmesi gerekmektedir.

Çocuklarda Karın Ağrısı Sebepleri

Çocuklarda görülen karın ağrısı sebepleri şunlar olmaktadır:

Kabızlık,

Enfeksiyonlar,

Yiyecek zehirlenmesi,

Fazla yemek,

Yiyecek alerjisi,

Karın dışı sorunlar,

Cerrahi problemler,

Rotavirüs,

Ailevi Akdeniz ateşi

Çocuklarda Görülen İshalin Sebepleri

Çocuklarda görülen ishalin sebepleri şunlar olmaktadır:

Bağırsak enfeksiyonları,

Diş çıkarma,

Gıda zehirlenmesi,

Besin intoleransı ya da alerjisi,

Gereğinden fazla ishal yapıcı gıdaların tüketilmesi,

Doğuştan gelen metabolik hastalıklar,

Antibiyotik tedavisi,

Üst ve alt solunum yolları enfeksiyonu,

Mesane ya da mide operasyonları,

Sindirim sistemi hastalıkları.