Ebeveynlikte fark yaratın: 21.yy ebeveyni nasıl olunur?

Mutlu bir ailenin temelini oluşturan çocuklarla, bebeklik yıllarından itibaren sağlıklı ve kalıcı bir iletişimin kurulması çocuğun her yönüyle iyi yetişmesini sağlıyor. Anne babaların çocuğun ilk öğretmeleri olarak tutum ve davranışlarında bazı önemli noktalara dikkat etmeleri ve olumsuz durumlara hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Mühendis, bilim kurgu yazarı, profesyonel koç & mentor, aynı zamanda temel pozitif psikoterapi danışmanı olarak çok sayıda yetkinliği bir arada barındıran Damla Kunç Koçman, çocuk yetiştirmenin, üstlendiğimiz en önemli ve en zorlu sorumluluk olduğunu belirterek, “Hiçbir eğitimden geçmeden, övgü, yüreklendirme ya da minnet beklemeden büyütürüz onları; üstelik bu işten emeklilik de söz konusu değildir. Elimizden gelenin en iyisini yapsak bile ebeveyn olarak sıkıntılar yaşayacağımızı kabul etmek zorundayız.“ dedi. Damla Kunç Koçman, ebeveynlere çocuk yetiştirirken fark yaratmak ve yeni düzene ayak uydurmak için önerilerde bulundu:

Ebeveyn olarak bu çağa nasıl hazırlanıyorsunuz

“Her çocuk bir sanatçıdır. Önemli olan büyüdüğünde de sanatçı kalabilmesidir” demiş Picasso. Hepimizin içinde var olan sanatçı ne oluyor da geri planda kalıyor? Çocuklarımızı 21.yüzyıl yetkinlikleri ile donatırken kendimizi ebeveyn olarak bu çağa nasıl hazırlıyoruz? soruları üzerinde düşünmeli ve en doğru cevabı bulmalısınız.

Güven ve samimiyet odaklı, birbirini anlayan ve destekleyen ilişki inşa edin

Olumsuz durumlarda nasıl baş edeceğiniz hem donanımınızı artırmanız hem de çocuğunuz ile kurduğunuz ilişkinize bağlı. Yaptığımız atölyelerdeki hedefimiz, çocuğunuzun potansiyelini keşfedebilmeniz ve çocuğunuzun içsel olarak güçlenmesini ebeveyn olarak nasıl destekleyeceğinizi oyunlarla, hikayelerle, deneyimler üzerinden uygulamalar ile öğrenmeniz. Birlikte yeni, güven ve samimiyet odaklı, birbirini anlayan ve destekleyen ilişkinizi inşa etmeniz. Araçları önce kendinize sonrasında da çocuğunuza uygulayabileceksiniz.

Kendi ebeveynlik modelinizi anlayarak tasarlayın

Kendi ebeveynlik modelini anlayarak yeni modelini tasarlayan ebeveyn, çocuğunun potansiyelini ortaya çıkarmak adına yöntem öğrenmiş olur. Bu amaçta neler yapabileceğine dair bir eylem planı ile ayrılır. Yaptığımız eğitimlerde bunu sağlıyoruz.