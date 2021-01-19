Kartondan Etkinlik Nasıl Yapılır? Kartondan Etkinlik Önerileri

Kartondan yapılan etkinlikler hem vaktinizi değerlendirebileceğiniz hem de atık malzemeleri değerlendirebileceğiniz harika etkinlikler arasında yer almaktadır. Üstelik karton kullanarak yaptığınız etkinlikler de çocukların hem kesme hem yapıştırma becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Siz de evinizde bulunan malzemeleri kullanarak etkinlikler yapabilirsiniz.



Kartondan Etkinlik Nasıl Yapılır?

Elinizde bulunan kutuları veya kartonları kullanarak malzemeleri bir oyuncağa dönüştürmeniz mümkündür.

İhtiyacınız olan malzemeler temel olarak; karton, renkli fon kartonları, makas, yapıştırıcı olarak ifade edilebilir. Diğer malzemeler ise yapmak istediğiniz oyuncağa göre farklılık gösterebilmektedir.

Kartondan yapılan etkinlikler çocuğunuzun yaşına göre de farklılık gösterebilir.

Eğer siz de kartondan bir etkinlik yapmayı düşünüyorsanız eğer çocuğunuzla birlikte yapmaya özen gösterin. Kendisi emek vererek hazırladığı bir oyuncak ile oynamak daha keyif verici olacaktır.

Karton kutunuzu değerlendirmeye başlamadan önce hayal gücünüzü sınırlamayın, çünkü bir karton kutudan her şey yapılabilir.

Kartondan Etkinlik Önerileri

Kartondan yapılabilecek etkinlikler oldukça fazla olmakla birlikte tamamen ne yapmak istediğinize karar vermeniz ile ilgilidir.

Karton kutudan oyuncak bebekler için bir oyun evi yapabilirsiniz. Böylece çocuğunuz evin içerisinde bebekleri ile keyifli bir şekilde vakit geçirebilir.

Karton kutu aynı zamanda arabalar için garaj yapmak için de son derece idealdir. Karton kutu içerisine yerleştireceğiniz tuvalet kağıdı ruloları ile çocuğunuzun oyuncak arabaları için harika bir garaj oluşturabilirsiniz.

Karton kutuları kullanarak çocuğunuza mutfak malzemeleri ile oynayabileceği küçük bir mutfak oluşturabilirsiniz. Üstüne ocak için siyah renkli fon kartonları tercih edebilirsiniz. Üstelik sadece siyah kalem kullanarak da çizebilirsiniz.

Ayakkabı kutusunu veya daha büyük boyutta bulunan bir kutuyu karşılıklı noktalardan delerek içlerinden pipetler geçirebilirsiniz. Geçirdiğiniz pipetlere ise mandallar geçirerek küçük bir futbol sahası oluşturabilirsiniz.

Kartondan minik bir tiyatro sahnesi hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda sahne kısmı için renkli kumaşlardan faydalanabilirsiniz. Minik tiyatro sahneniz için dondurma çubukları ile küçük kuklalar oluşturarak tiyatroda oynatabilirsiniz.

Aynı zamanda kartonları kullanarak eşleştirme oyunları yapabileceğiniz gibi çocukların en sevdiği oyunlar arasında yer alan yapboz yapımında da kullanabilirsiniz. Kartondan her türlü oyuncağı eğlenceli bir şekilde yapabilirsiniz.