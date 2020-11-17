17.11.2020 - 17:02 |
Çatlak Patlak Tekerlemesi: Çatlak patlak yusyuvarlak kremalı börek sütlü çörek…
Tekerlemelerin aynı zamanda çok güzel oyunlara dönüşebildiğini biliyor musun? Mesela “Çatlak patlak” tekerlemesi aynı zamanda çok güzel bir el oyunu.
Önce tekerlemeyi seninle paylaşalım sonra da oyunun kurallarını. Çatlak patlak tekerlemesinin birkaç versiyonu olduğunu da hatırlatalım:
1.
Çatlak patlak
Üstü yuvarlak
Kremalı börek, üstü çörek
Çek dostum çek, arabayı yoldan çek.
Çek çek amca
Burnun kanca
Al sana bir tabanca
Tabancanın yarısı doktor beyin karısı.
2.
Çatlak patlak
Üstü yuvarlak
Kremalı börek, sütlü çörek
Çek dostum çek, arabanı yoldan çek.
Çek çek amca
Burnu da kanca
Al sana bir tabanca
Tabancada kaç kurşun var?
Veriyorum 10 kuruşum var.
Çatlak patlak oyunu nasıl oynanır öğrenmek istersen oyunlar sayfamıza göz atarak “Çatlak patlak oyunu nasıl oynanır?” yazımızı okuyabilirsin.