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    HaberlerEğlence Haberleri Çatlak Patlak Tekerlemesi: Çatlak patlak yusyuvarlak kremalı börek sütlü çörek…
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    17.11.2020 - 17:02 |

    Çatlak Patlak Tekerlemesi: Çatlak patlak yusyuvarlak kremalı börek sütlü çörek…

    Tekerlemelerin aynı zamanda çok güzel oyunlara dönüşebildiğini biliyor musun? Mesela “Çatlak patlak” tekerlemesi aynı zamanda çok güzel bir el oyunu.

    Çatlak Patlak Tekerlemesi: Çatlak patlak yusyuvarlak kremalı börek sütlü çörek…

    Önce tekerlemeyi seninle paylaşalım sonra da oyunun kurallarını. Çatlak patlak tekerlemesinin birkaç versiyonu olduğunu da hatırlatalım:

    1.

    Çatlak patlak

    Üstü yuvarlak

    Kremalı börek, üstü çörek

    Çek dostum çek, arabayı yoldan çek.

     

    Çek çek amca

    Burnun kanca

    Al sana bir tabanca

    Tabancanın yarısı doktor beyin karısı.

     

    2.

    Çatlak patlak

    Üstü yuvarlak

    Kremalı börek, sütlü çörek

    Çek dostum çek, arabanı yoldan çek.

     

    Çek çek amca

    Burnu da kanca

    Al sana bir tabanca

    Tabancada kaç kurşun var?

    Veriyorum 10 kuruşum var.

    Çatlak patlak oyunu nasıl oynanır öğrenmek istersen oyunlar sayfamıza göz atarak “Çatlak patlak oyunu nasıl oynanır?” yazımızı okuyabilirsin.

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