Çatlak Patlak Tekerlemesi: Çatlak patlak yusyuvarlak kremalı börek sütlü çörek…

Önce tekerlemeyi seninle paylaşalım sonra da oyunun kurallarını. Çatlak patlak tekerlemesinin birkaç versiyonu olduğunu da hatırlatalım:

1.

Çatlak patlak

Üstü yuvarlak

Kremalı börek, üstü çörek

Çek dostum çek, arabayı yoldan çek.

Çek çek amca

Burnun kanca

Al sana bir tabanca

Tabancanın yarısı doktor beyin karısı.

2.

Çatlak patlak

Üstü yuvarlak

Kremalı börek, sütlü çörek

Çek dostum çek, arabanı yoldan çek.

Çek çek amca

Burnu da kanca

Al sana bir tabanca

Tabancada kaç kurşun var?

Veriyorum 10 kuruşum var.