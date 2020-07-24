İp atlama oyunu nasıl oynanır?

İp atlama hem kızlar hem de erkekler tarafından çok sevilen bir oyun. Üstelik enerji atman ve çok eğlenmen için çok basit bir sokak oyunu. Gel, bu oyunun kurallarını birlikte öğrenelim.



Tek Kişilik Düz Atlama

Oyuncu, kendi boyunun iki katı uzunlukta bir ip alır. İki elini aynı yöne çevirir ve ip yere değerken zıplar. Amaç ipe takılmadan zıplayabilmektir. Bun yaparken hem yerinde sayabilir hem de koşabilir. Zorlaştırmak için tek ayak üzerinde atlanabilir.



Tek Kişilik Çapraz Atlama

Bu teknikte ipi çevirirken ipin sağ eldeki ucu sola, sol eldeki ucu da sağa gelecek şekilde çevrilir.



İki/Üç Kişilik Düz Atlama

Bu teknikte ip atlayacaksanız ipin çok daha uzun olması gerekiyor. 5-6 metre yeterli olur. İki kişi ipin ucundan ayrı ayrı tutar ve çevirir. Ortadaki oyuncu, onlar çevirdikçe atlar. Bazen ip atlayanlar da 2-3 kişi olabilir. Ayağına ip takılan kişi, ipi çevirenle yer değiştirir.



İki/Üç Kişilik Çapraz Atlama

Bu atlayış için en az 10 metre ip gerekir. İp, önce ortadan ikiye katlanır ve iki kişi ipi karşılıklı olarak ikişer uçtan tutar. Bu oyuncular aynı ellere isabet eden uçlarını aynı yöne, öteki kısmını da aksi yöne çevirmeli. Orta zırlayanlar ise iplere takılmadan atlamalı.